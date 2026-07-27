Scaun electric care nu se mai mișcă: siguranță, motor sau obiect prins pe șină

Obiectele de pe șină și siguranțele sunt primele lucruri de verificat

Privește atent sub scaun cu o lanternă. Monedele, capacele de plastic, jucăriile, cablurile de încărcare și alte obiecte mici pot intra între șină și mecanism. Dacă motorul se aude, dar scaunul nu se deplasează, nu menține butonul apăsat. Motorul poate trage curent mare și se poate supraîncălzi.

Verifică ambele șine, deoarece un obiect prins doar pe o parte poate răsuci cadrul scaunului. Dacă scaunul înaintează mai mult pe stânga decât pe dreapta, oprește imediat reglajul. Forțarea poate deteriora cablul de sincronizare sau angrenajele.

Covoarele groase și obiectele depozitate sub scaun pot bloca și ele mecanismul. Pe unele mașini, o sticlă de apă poate ajunge în spatele șinei și poate împiedica deplasarea completă. Scoate tot ce se află în zonă și verifică dacă mocheta nu s-a ridicat.

Dacă nu se aude niciun zgomot și nicio funcție nu răspunde, verifică siguranța dedicată scaunelor. Schema diferă în funcție de model și echipare, astfel încât trebuie folosită informația corespunzătoare mașinii. Nu înlocui siguranța cu una de amperaj mai mare.

O siguranță arsă poate fi consecința unui motor blocat, a unui cablu ciupit sau a apei ajunse la conectori. Dacă noua siguranță se arde imediat, nu continua testele. Circuitul trebuie verificat pentru scurtcircuit sau consum excesiv.

Motoarele, comenzile și cablajul pot ceda separat

Dacă o singură mișcare nu mai funcționează, motorul sau comutatorul acelei funcții devine suspect. De exemplu, scaunul se poate deplasa înainte și înapoi, dar spătarul rămâne fix. În acest caz, alimentarea principală există, iar siguranța comună este probabil în regulă.

Ascultă motorul când apeși butonul. Un clic fără mișcare poate indica un releu, un motor blocat sau o alimentare insuficientă. Un zumzet arată că motorul funcționează, dar mecanismul nu transmite mișcarea. Cablurile flexibile și rotițele din plastic pot ieși din locaș sau se pot uza.