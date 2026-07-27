Scaun electric care nu se mai mișcă: siguranță, motor sau obiect prins pe șină
Un scaun electric care rămâne blocat într-o poziție nepotrivită poate face mașina aproape imposibil de condus. Dacă scaunul este prea apropiat de volan, prea coborât sau înclinat excesiv, vizibilitatea și controlul pedalelor sunt afectate. Problema trebuie verificată înainte de a forța mecanismul sau de a demonta comenzile.
Scaunele electrice folosesc mai multe motoare, nu unul singur. Deplasarea înainte și înapoi, ridicarea șezutului, înclinarea și reglajul spătarului pot avea circuite separate. De aceea, faptul că o funcție nu mai merge nu înseamnă că întregul scaun a rămas fără alimentare.
Obiectele de pe șină și siguranțele sunt primele lucruri de verificat
Privește atent sub scaun cu o lanternă. Monedele, capacele de plastic, jucăriile, cablurile de încărcare și alte obiecte mici pot intra între șină și mecanism. Dacă motorul se aude, dar scaunul nu se deplasează, nu menține butonul apăsat. Motorul poate trage curent mare și se poate supraîncălzi.
Verifică ambele șine, deoarece un obiect prins doar pe o parte poate răsuci cadrul scaunului. Dacă scaunul înaintează mai mult pe stânga decât pe dreapta, oprește imediat reglajul. Forțarea poate deteriora cablul de sincronizare sau angrenajele.
Covoarele groase și obiectele depozitate sub scaun pot bloca și ele mecanismul. Pe unele mașini, o sticlă de apă poate ajunge în spatele șinei și poate împiedica deplasarea completă. Scoate tot ce se află în zonă și verifică dacă mocheta nu s-a ridicat.
Dacă nu se aude niciun zgomot și nicio funcție nu răspunde, verifică siguranța dedicată scaunelor. Schema diferă în funcție de model și echipare, astfel încât trebuie folosită informația corespunzătoare mașinii. Nu înlocui siguranța cu una de amperaj mai mare.
O siguranță arsă poate fi consecința unui motor blocat, a unui cablu ciupit sau a apei ajunse la conectori. Dacă noua siguranță se arde imediat, nu continua testele. Circuitul trebuie verificat pentru scurtcircuit sau consum excesiv.
Motoarele, comenzile și cablajul pot ceda separat
Dacă o singură mișcare nu mai funcționează, motorul sau comutatorul acelei funcții devine suspect. De exemplu, scaunul se poate deplasa înainte și înapoi, dar spătarul rămâne fix. În acest caz, alimentarea principală există, iar siguranța comună este probabil în regulă.
Ascultă motorul când apeși butonul. Un clic fără mișcare poate indica un releu, un motor blocat sau o alimentare insuficientă. Un zumzet arată că motorul funcționează, dar mecanismul nu transmite mișcarea. Cablurile flexibile și rotițele din plastic pot ieși din locaș sau se pot uza.
Comenzile montate lateral pe scaun sunt expuse la lovituri și murdărie. O piesă de plastic fisurată poate apăsa incomplet contactul electric. Dacă funcția răspunde numai când butonul este ținut într-un anumit unghi, comutatorul poate necesita reparație sau înlocuire.
Mufele de sub scaun trebuie tratate cu atenție, deoarece în aceeași zonă se găsesc frecvent conexiunile airbagului lateral, ale senzorului de ocupare și ale centurii. Nu deconecta mufe cu bateria conectată și nu folosi aparate de testare improvizate pe circuitele airbagului.
La scaunele cu memorie, problema poate fi și electronică. Modulul poate pierde pozițiile memorate sau poate opri funcția dacă detectează un consum anormal. O baterie foarte slabă poate cauza funcționare lentă sau întreruptă.
Dacă scaunul este blocat într-o poziție periculoasă, evită deplasarea până când poți regla distanța corectă față de pedale și volan. Reparația poate însemna doar îndepărtarea unui obiect sau schimbarea unei siguranțe, dar un motor forțat inutil poate transforma o problemă minoră într-un mecanism complet deteriorat.