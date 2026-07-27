Ultima ora
Impozitul pentru balcoanele închise, explicat pe înțelesul tuturor. Ce trebuie să știe proprietarii și ce pregătesc primăriile
AUTO

Scaun electric care nu se mai mișcă: siguranță, motor sau obiect prins pe șină

Scaun electric care nu se mai mișcă: siguranță, motor sau obiect prins pe șină
Scaun electric la mașină
Alexandru Puiu
de Alexandru Puiu
Google Urmărește pe Google

Un scaun electric care rămâne blocat într-o poziție nepotrivită poate face mașina aproape imposibil de condus. Dacă scaunul este prea apropiat de volan, prea coborât sau înclinat excesiv, vizibilitatea și controlul pedalelor sunt afectate. Problema trebuie verificată înainte de a forța mecanismul sau de a demonta comenzile.

Scaunele electrice folosesc mai multe motoare, nu unul singur. Deplasarea înainte și înapoi, ridicarea șezutului, înclinarea și reglajul spătarului pot avea circuite separate. De aceea, faptul că o funcție nu mai merge nu înseamnă că întregul scaun a rămas fără alimentare.

Obiectele de pe șină și siguranțele sunt primele lucruri de verificat

Privește atent sub scaun cu o lanternă. Monedele, capacele de plastic, jucăriile, cablurile de încărcare și alte obiecte mici pot intra între șină și mecanism. Dacă motorul se aude, dar scaunul nu se deplasează, nu menține butonul apăsat. Motorul poate trage curent mare și se poate supraîncălzi.

Verifică ambele șine, deoarece un obiect prins doar pe o parte poate răsuci cadrul scaunului. Dacă scaunul înaintează mai mult pe stânga decât pe dreapta, oprește imediat reglajul. Forțarea poate deteriora cablul de sincronizare sau angrenajele.

Covoarele groase și obiectele depozitate sub scaun pot bloca și ele mecanismul. Pe unele mașini, o sticlă de apă poate ajunge în spatele șinei și poate împiedica deplasarea completă. Scoate tot ce se află în zonă și verifică dacă mocheta nu s-a ridicat.

Dacă nu se aude niciun zgomot și nicio funcție nu răspunde, verifică siguranța dedicată scaunelor. Schema diferă în funcție de model și echipare, astfel încât trebuie folosită informația corespunzătoare mașinii. Nu înlocui siguranța cu una de amperaj mai mare.

O siguranță arsă poate fi consecința unui motor blocat, a unui cablu ciupit sau a apei ajunse la conectori. Dacă noua siguranță se arde imediat, nu continua testele. Circuitul trebuie verificat pentru scurtcircuit sau consum excesiv.

Motoarele, comenzile și cablajul pot ceda separat

Dacă o singură mișcare nu mai funcționează, motorul sau comutatorul acelei funcții devine suspect. De exemplu, scaunul se poate deplasa înainte și înapoi, dar spătarul rămâne fix. În acest caz, alimentarea principală există, iar siguranța comună este probabil în regulă.

Ascultă motorul când apeși butonul. Un clic fără mișcare poate indica un releu, un motor blocat sau o alimentare insuficientă. Un zumzet arată că motorul funcționează, dar mecanismul nu transmite mișcarea. Cablurile flexibile și rotițele din plastic pot ieși din locaș sau se pot uza.

Comenzile montate lateral pe scaun sunt expuse la lovituri și murdărie. O piesă de plastic fisurată poate apăsa incomplet contactul electric. Dacă funcția răspunde numai când butonul este ținut într-un anumit unghi, comutatorul poate necesita reparație sau înlocuire.

Mufele de sub scaun trebuie tratate cu atenție, deoarece în aceeași zonă se găsesc frecvent conexiunile airbagului lateral, ale senzorului de ocupare și ale centurii. Nu deconecta mufe cu bateria conectată și nu folosi aparate de testare improvizate pe circuitele airbagului.

La scaunele cu memorie, problema poate fi și electronică. Modulul poate pierde pozițiile memorate sau poate opri funcția dacă detectează un consum anormal. O baterie foarte slabă poate cauza funcționare lentă sau întreruptă.

Dacă scaunul este blocat într-o poziție periculoasă, evită deplasarea până când poți regla distanța corectă față de pedale și volan. Reparația poate însemna doar îndepărtarea unui obiect sau schimbarea unei siguranțe, dar un motor forțat inutil poate transforma o problemă minoră într-un mecanism complet deteriorat.

Cât câștigă funcționarii care stabilesc pensiile românilor. Tabel cu salariile de la Casa de Pensii, de la referent la șef de serviciu
Revista presei
Femeia.ro
Cine este femeia alături de care Daniel Băluță a apărut la evenimentul din Timișoara. Ce profesie are presupusa iubită, cu peste 20 de ani mai tânără
Hit.ro
Netflix vrea să scape de cea mai enervantă problemă a utilizatorilor. Inteligența artificială îți alege filmele după starea de spirit
Romania TV
Valentina Pelinel și Cristi Borcea au fost nași de cununie. Ținutele impecabile pe care le-au purtat. Au fost ca scoși din cutie. Toți invitații i-au admirat întreaga seară / GALERIE FOTO
Hope.ro
O floare rară din România, amenințată cu dispariția, primește o nouă șansă. Cercetătorii vor să salveze nufărul termal
Adevarul
De ce tratăm banii diferit. Capcana care ne face să cheltuim fără să ne dăm seama, explicată de un studiu din 21 de țări
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
Injecția anti-HIV administrată de două ori pe an primește aprobarea FDA în versiune generică. Tratamentul ar putea costa doar 40 de dolari anual
Zooland.ro
Oxigenul din adâncurile oceanelor a fluctuat timp de milioane de ani după apariția animalelor