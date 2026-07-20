Roboții de tuns gazonul devin tot mai inteligenți. Ce aduc nou modelele eufy E15 și E18

Fără cabluri îngropate și fără instalații complicate

Generațiile mai vechi de roboți pentru gazon necesitau montarea unor cabluri îngropate care delimitau zona în care aveau voie să lucreze. Instalarea acestora putea dura ore întregi și presupunea modificarea curții înainte ca robotul să poată fi folosit.

Modelele eufy E15 și E18 renunță la această abordare. În locul cablurilor sau al sistemelor RTK utilizate de alte produse, ele folosesc tehnologia Pure Vision FSD, bazată pe camere video și algoritmi de inteligență artificială.

Robotul analizează mediul înconjurător, identifică marginile gazonului și își creează singur harta zonei de lucru. Astfel, instalarea devine mult mai simplă, iar utilizatorul nu mai trebuie să intervină asupra terenului.

Tot procesul poate fi gestionat din aplicația mobilă dedicată, unde poți vedea harta grădinii, programa sesiunile de tundere și modifica diferite setări direct de pe telefon.

Inteligența artificială îl ajută să evite obstacolele

Puține grădini sunt complet libere. Mobilierul de exterior, copacii, straturile de flori, gardurile vii sau jucăriile lăsate pe gazon reprezintă obstacole pe care robotul trebuie să le evite.

eufy E15 și E18 utilizează un sistem de detecție 3D asistat de inteligență artificială, capabil să recunoască obiectele din jur și să își modifice traseul fără intervenția utilizatorului.

În plus, sistemul de cartografiere calculează automat suprafața de lucru și stabilește trasee paralele pentru tundere, evitând deplasările aleatorii întâlnite la modelele mai vechi. Rezultatul este o acoperire mai uniformă și mai puține zone rămase netunse.