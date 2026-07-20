Roboții de tuns gazonul devin tot mai inteligenți. Ce aduc nou modelele eufy E15 și E18
Dacă locuiești la casă, știi că o grădină frumoasă vine la pachet cu multă muncă. Vara, iarba crește într-un ritm alert, iar tunderea gazonului devine o activitate repetitivă care poate ocupa câteva ore bune în fiecare săptămână. Pentru mulți proprietari, întreținerea curții ajunge să consume o mare parte din timpul liber.
Din fericire, automatizarea începe să își facă loc și în grădină. Roboții de tuns gazonul sunt din ce în ce mai performanți, iar noile modele eufy Robot Lawn Mower E15 și eufy Robot Lawn Mower E18 de la Anker încearcă să elimine una dintre cele mai mari neplăceri ale acestor dispozitive: instalarea cablurilor perimetrale.
Fără cabluri îngropate și fără instalații complicate
Generațiile mai vechi de roboți pentru gazon necesitau montarea unor cabluri îngropate care delimitau zona în care aveau voie să lucreze. Instalarea acestora putea dura ore întregi și presupunea modificarea curții înainte ca robotul să poată fi folosit.
Modelele eufy E15 și E18 renunță la această abordare. În locul cablurilor sau al sistemelor RTK utilizate de alte produse, ele folosesc tehnologia Pure Vision FSD, bazată pe camere video și algoritmi de inteligență artificială.
Robotul analizează mediul înconjurător, identifică marginile gazonului și își creează singur harta zonei de lucru. Astfel, instalarea devine mult mai simplă, iar utilizatorul nu mai trebuie să intervină asupra terenului.
Tot procesul poate fi gestionat din aplicația mobilă dedicată, unde poți vedea harta grădinii, programa sesiunile de tundere și modifica diferite setări direct de pe telefon.
Inteligența artificială îl ajută să evite obstacolele
Puține grădini sunt complet libere. Mobilierul de exterior, copacii, straturile de flori, gardurile vii sau jucăriile lăsate pe gazon reprezintă obstacole pe care robotul trebuie să le evite.
eufy E15 și E18 utilizează un sistem de detecție 3D asistat de inteligență artificială, capabil să recunoască obiectele din jur și să își modifice traseul fără intervenția utilizatorului.
În plus, sistemul de cartografiere calculează automat suprafața de lucru și stabilește trasee paralele pentru tundere, evitând deplasările aleatorii întâlnite la modelele mai vechi. Rezultatul este o acoperire mai uniformă și mai puține zone rămase netunse.
Din punct de vedere al funcțiilor, cele două modele sunt aproape identice. Diferența constă în suprafața recomandată. eufy E15 este proiectat pentru grădini de până la 800 de metri pătrați, în timp ce eufy E18 poate întreține terenuri de până la 1.200 de metri pătrați.
Funcționează singur și revine automat la încărcare
După configurarea inițială, robotul poate funcționa complet autonom. Programul de lucru poate fi stabilit din aplicație, iar dispozitivul pornește și își desfășoară activitatea fără supraveghere permanentă. Sistemul GPS permite monitorizarea poziției în timp real, iar senzorii integrați detectează ploaia sau lipsa luminii.
Dacă vremea se înrăutățește sau condițiile nu mai sunt potrivite pentru tunderea gazonului, robotul întrerupe automat activitatea și revine singur la stația de încărcare.
Pentru curțile împărțite în mai multe zone separate de alei sau garduri, poate fi configurată o zonă suplimentară de lucru prin intermediul unei alte stații de bază, astfel încât robotul să genereze o hartă dedicată pentru acel spațiu.
O soluție pentru cei care vor mai mult timp liber
Automatizarea întreținerii gazonului nu înseamnă doar confort, ci și economie de timp pe termen lung. În loc să petreci câteva ore în fiecare weekend împingând o mașină de tuns iarba, robotul poate face această activitate în mod constant și fără supraveghere.
Prin eliminarea cablurilor perimetrale, utilizarea camerelor video și a inteligenței artificiale pentru navigație, precum și controlul complet din aplicația mobilă, eufy E15 și E18 încearcă să simplifice una dintre cele mai consumatoare activități din jurul casei.