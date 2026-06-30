Roborock aduce în România aspiratorul care spală, aspiră și se curăță singur. Cât costă noile F25 ACE și ce alegi dacă ai animale, copii sau podele greu de întreținut

Pentru utilizatorii din România, diferența poate conta mult. Într-un apartament de bloc, unde spațiul de depozitare este limitat, un aparat care înlocuiește mai multe dispozitive are sens. Într-o casă cu animale, copii, gresie în hol și bucătărie folosită intens, modelul cu spumă activă și sistem avansat anti-încurcare poate fi mai logic. Tocmai de aceea, alegerea între cele două nu ar trebui făcută doar după preț, ci după felul în care arată locuința și după tipul de murdărie cu care te confrunți cel mai des.

Ce aduce nou seria Roborock F25 ACE

Roborock F25 ACE Combo și Roborock F25 ACE Pro sunt aspiratoare verticale cordless wet-dry, adică aparate care aspiră și spală în același timp. Ambele sunt gândite pentru curățarea mai eficientă a locuinței și pentru reducerea efortului necesar atât în timpul utilizării, cât și după terminarea curățeniei. Asta contează mai ales pentru cei care folosesc zilnic bucătăria, au podele deschise la culoare, animale de companie sau copii mici.

Seria F25 mizează pe trei direcții principale: performanță de aspirare, automatizare inteligentă și întreținere mai simplă. În loc să cureți separat praful, părul, lichidele vărsate și petele lipicioase, ideea este să treci cu aparatul peste suprafață și să rezolvi totul mai rapid. În plus, funcțiile de autocurățare reduc una dintre cele mai mari probleme ale aspiratoarelor wet-dry: faptul că rola murdară trebuie curățată după folosire.

Roborock F25 ACE Combo este poziționat ca soluție pentru întreaga locuință. Nu se limitează la pardoseli dure, ci poate fi transformat într-un aspirator de mână sau într-un aspirator vertical clasic. Asta îl face mai interesant pentru cei care vor să curețe și canapeaua, salteaua, scările, colțurile greu accesibile sau interiorul autoturismului. Practic, acesta este modelul pentru cei care vor să cumpere un singur aparat și să scape de mai multe dispozitive separate.

Roborock F25 ACE Pro merge pe o altă strategie. Este modelul pentru cei care vor curățare cât mai bună a pardoselilor dure, cu accent pe pete dificile, lichide lipicioase, grăsime, urme uscate și păr de animale. Cea mai importantă tehnologie introdusă aici este JetFoaming, un sistem care transformă 1 ml de soluție de curățare în aproximativ 167 de milioane de microbule. Spuma rezultată aderă mai bine la podea și ar trebui să dizolve mai eficient murdăria persistentă.

Roborock F25 ACE Combo, varianta pentru toată casa și mașină

Roborock F25 ACE Combo este construit ca un sistem de curățare 5 în 1. Combină funcțiile unui aspirator wet-dry, ale unui aspirator vertical și ale unui aspirator de mână, ceea ce îl face potrivit pentru mai multe scenarii. Poți să îl folosești pe gresie sau parchet, apoi să treci la tapițerie, scări, rafturi, zone înguste sau interiorul mașinii, fără să schimbi complet aparatul.

Modelul vine cu o mini perie motorizată, o perie multi-suprafață și un accesoriu 2 în 1. Mini peria motorizată poate fi utilă pentru canapele, textile, saltele sau zone unde se adună păr și praf fin. Peria multi-suprafață extinde utilizarea dincolo de podele, iar accesoriul 2 în 1 ajută în colțuri, spații înguste și suprafețe mai delicate. Pentru cine locuiește într-un apartament mai mic, unde fiecare aparat în plus ocupă spațiu, abordarea modulară are un avantaj clar.