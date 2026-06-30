Roborock aduce în România aspiratorul care spală, aspiră și se curăță singur. Cât costă noile F25 ACE și ce alegi dacă ai animale, copii sau podele greu de întreținut
Curățenia din casă nu mai înseamnă de mult doar un aspirator clasic scos din debara o dată la câteva zile și un mop folosit separat, cu găleată, detergent și destul de mult efort. În ultimii ani, aspiratoarele verticale wet-dry au devenit tot mai populare tocmai pentru că promit să rezolve două probleme într-o singură trecere: aspiră murdăria uscată și spală podeaua în același timp. Roborock intră mai agresiv în această zonă în România cu noile F25 ACE Combo și F25 ACE Pro, două modele cordless gândite pentru utilizatori care vor curățenie mai rapidă, dar și mai puțină întreținere după fiecare utilizare.
Noile modele din seria F25 sunt disponibile oficial în România, iar diferențele dintre ele sunt mai importante decât par la prima vedere. Roborock F25 ACE Combo este modelul mai versatil, gândit ca un sistem de curățenie 5 în 1, capabil să fie folosit pe podele, mobilier, tapițerie, scări și chiar în mașină. Roborock F25 ACE Pro este varianta mai concentrată pe performanță la curățarea pardoselilor dure, cu tehnologie JetFoaming, putere de aspirare mai mare și stație de autocurățare cu apă fierbinte și aer cald la 95 de grade Celsius.
Pentru utilizatorii din România, diferența poate conta mult. Într-un apartament de bloc, unde spațiul de depozitare este limitat, un aparat care înlocuiește mai multe dispozitive are sens. Într-o casă cu animale, copii, gresie în hol și bucătărie folosită intens, modelul cu spumă activă și sistem avansat anti-încurcare poate fi mai logic. Tocmai de aceea, alegerea între cele două nu ar trebui făcută doar după preț, ci după felul în care arată locuința și după tipul de murdărie cu care te confrunți cel mai des.
Ce aduce nou seria Roborock F25 ACE
Roborock F25 ACE Combo și Roborock F25 ACE Pro sunt aspiratoare verticale cordless wet-dry, adică aparate care aspiră și spală în același timp. Ambele sunt gândite pentru curățarea mai eficientă a locuinței și pentru reducerea efortului necesar atât în timpul utilizării, cât și după terminarea curățeniei. Asta contează mai ales pentru cei care folosesc zilnic bucătăria, au podele deschise la culoare, animale de companie sau copii mici.
Seria F25 mizează pe trei direcții principale: performanță de aspirare, automatizare inteligentă și întreținere mai simplă. În loc să cureți separat praful, părul, lichidele vărsate și petele lipicioase, ideea este să treci cu aparatul peste suprafață și să rezolvi totul mai rapid. În plus, funcțiile de autocurățare reduc una dintre cele mai mari probleme ale aspiratoarelor wet-dry: faptul că rola murdară trebuie curățată după folosire.
Roborock F25 ACE Combo este poziționat ca soluție pentru întreaga locuință. Nu se limitează la pardoseli dure, ci poate fi transformat într-un aspirator de mână sau într-un aspirator vertical clasic. Asta îl face mai interesant pentru cei care vor să curețe și canapeaua, salteaua, scările, colțurile greu accesibile sau interiorul autoturismului. Practic, acesta este modelul pentru cei care vor să cumpere un singur aparat și să scape de mai multe dispozitive separate.
Roborock F25 ACE Pro merge pe o altă strategie. Este modelul pentru cei care vor curățare cât mai bună a pardoselilor dure, cu accent pe pete dificile, lichide lipicioase, grăsime, urme uscate și păr de animale. Cea mai importantă tehnologie introdusă aici este JetFoaming, un sistem care transformă 1 ml de soluție de curățare în aproximativ 167 de milioane de microbule. Spuma rezultată aderă mai bine la podea și ar trebui să dizolve mai eficient murdăria persistentă.
Roborock F25 ACE Combo, varianta pentru toată casa și mașină
Roborock F25 ACE Combo este construit ca un sistem de curățare 5 în 1. Combină funcțiile unui aspirator wet-dry, ale unui aspirator vertical și ale unui aspirator de mână, ceea ce îl face potrivit pentru mai multe scenarii. Poți să îl folosești pe gresie sau parchet, apoi să treci la tapițerie, scări, rafturi, zone înguste sau interiorul mașinii, fără să schimbi complet aparatul.
Modelul vine cu o mini perie motorizată, o perie multi-suprafață și un accesoriu 2 în 1. Mini peria motorizată poate fi utilă pentru canapele, textile, saltele sau zone unde se adună păr și praf fin. Peria multi-suprafață extinde utilizarea dincolo de podele, iar accesoriul 2 în 1 ajută în colțuri, spații înguste și suprafețe mai delicate. Pentru cine locuiește într-un apartament mai mic, unde fiecare aparat în plus ocupă spațiu, abordarea modulară are un avantaj clar.
Pe partea de pardoseli dure, F25 ACE Combo oferă o putere de aspirare de 20.000 Pa și o rolă care se rotește la 450 RPM. Aceste valori sunt gândite pentru praf, lichide vărsate, fire de păr și murdărie obișnuită. Designul anti-încurcare este important, mai ales dacă în casă există păr lung sau animale. O problemă frecventă la aspiratoarele verticale este acumularea părului în jurul rolei, iar Roborock încearcă să reducă acest inconvenient prin construcția capului de curățare.
Un alt avantaj este sistemul AI Enhanced SlideTech 2.0, care folosește roți motorizate adaptive pentru o manevrabilitate mai bună. Aparatul se mișcă mai ușor înainte și înapoi, reducând efortul depus în timpul curățeniei. Nu este o funcție spectaculoasă la nivel de marketing, dar poate deveni foarte utilă în practică, mai ales când rezervoarele sunt pline sau când trebuie curățată o suprafață mai mare.
F25 ACE Combo poate fi înclinat până la 12,5 cm, astfel încât să intre mai ușor sub mobilierul jos. Asta contează în zonele unde se adună praf constant: sub pat, sub canapea, sub dulapuri sau sub comode TV. În loc să muți mobila sau să folosești accesorii separate, aparatul poate ajunge mai ușor în aceste spații. În plus, include dozare automată a detergentului, control prin aplicația Roborock și funcții de autocurățare, toate gândite pentru a reduce partea neplăcută a întreținerii.
Roborock F25 ACE Pro, varianta pentru pete dificile, animale și podele dure
Roborock F25 ACE Pro este modelul mai specializat. Nu încearcă să fie aspirator pentru toată casa în același fel în care o face Combo, ci se concentrează pe curățarea umedă și uscată a pardoselilor dure. Pentru cine are gresie în bucătărie și baie, parchet în living, animale de companie sau copii care varsă des lichide, acesta poate fi modelul mai potrivit.
Tehnologia JetFoaming este elementul central. Sistemul transformă 1 ml de soluție de curățare în aproximativ 167 de milioane de microbule, generând o spumă densă. Spre deosebire de sistemele care pulverizează doar apă sau detergent lichid pe podea, spuma poate adera mai bine la suprafață și poate acționa mai eficient asupra petelor. Roborock menționează scenarii precum grăsime, lichide lipicioase, pastă de dinți sau reziduuri uscate.
Aparatul combină aerul cu soluția de curățare și pulverizează spuma prin duza frontală. În practică, asta ar trebui să ajute în bucătăriile unde apar urme de ulei, sosuri, cafea sau mâncare căzută pe jos. Pentru familiile cu animale, spuma densă poate contribui și la reducerea mirosurilor persistente, mai ales în zonele unde animalul intră cu labele murdare de afară sau unde se adună păr și praf fin.
F25 ACE Pro are 25.000 Pa putere de aspirare, presiune de curățare de 30 N și o rolă care se rotește la 430 RPM. În plus, include JawScrapers Anti-Tangle System, un sistem certificat SGS, cu 0% încurcare a părului și eficiență de peste 90% în îndepărtarea părului de animale. Pentru proprietarii de câini și pisici, această specificație poate fi mai importantă decât diferența de putere brută față de alte modele.
Modelul integrează și DirTect Smart Sensor, care detectează nivelul de murdărie și ajustează automat puterea de aspirare și debitul de apă. Astfel, aparatul nu funcționează mereu la aceeași intensitate, ci își adaptează comportamentul în funcție de suprafață. Edge-to-Edge Cleaning permite curățarea până la 0 mm față de pereți și plinte, iar FlatReach 2.0 permite înclinarea completă pentru curățarea sub mobilierul jos.
Unul dintre cele mai utile elemente rămâne stația de autocurățare. Aceasta spală rola cu apă fierbinte la 95 de grade Celsius și o usucă folosind aer cald tot la 95 de grade Celsius, în aproximativ 30 de minute. Potrivit testelor TÜV SÜD menționate de companie, sistemul poate elimina până la 99,99% dintre bacterii. Pentru un aparat care intră în contact cu murdărie umedă, resturi alimentare și păr de animale, acest detaliu este esențial.
Cât costă noile Roborock F25 ACE în România și ce alegi
Roborock F25 ACE Combo este disponibil la eMAG la prețul de 3.889 lei. Convertit în euro, la un curs aproximativ de 5,24 lei pentru un euro, prețul ajunge la aproximativ 742 de euro. Roborock F25 ACE Pro este disponibil la 3.199 lei, adică aproximativ 610 euro. Diferența de preț este interesantă, pentru că modelul Combo este mai scump, deși Pro are putere de aspirare mai mare și tehnologia JetFoaming.
Explicația stă în felul în care sunt poziționate cele două produse. F25 ACE Combo costă mai mult pentru că este un sistem mai versatil, cu mai multe accesorii și mai multe moduri de utilizare. Este varianta pe care o alegi dacă vrei un aparat pentru podele, mobilier, tapițerie, scări și mașină. Dacă ai un apartament mic și nu vrei să mai ții separat aspirator vertical, aspirator de mână și soluție de spălare a podelei, Combo are sens.
F25 ACE Pro este mai logic dacă principala ta problemă este podeaua. Dacă ai gresie, parchet, animale de companie, copii mici sau pete dese, Pro pare alegerea mai eficientă. Are putere mai mare de aspirare, JetFoaming, sistem anti-încurcare dedicat părului de animale, senzor inteligent de murdărie și stație de autocurățare cu apă fierbinte și aer cald la 95 de grade Celsius. Este mai puțin universal decât Combo, dar mai convingător pentru curățarea intensă a pardoselilor.
Pentru o familie cu copii, alegerea depinde de tipul de murdărie. Dacă problema este că se varsă des suc, lapte, apă, mâncare sau sosuri pe jos, F25 ACE Pro pare mai potrivit. Dacă problema este că trebuie curățate canapele, scaune, saltele, scări și mașina familiei, F25 ACE Combo devine mai util. Într-un apartament de oraș, diferența dintre cele două poate fi dată mai degrabă de spațiul de depozitare și de nevoia de versatilitate.
Pentru cei care au animale, F25 ACE Pro are un avantaj clar datorită sistemului anti-încurcare certificat și eficienței ridicate în îndepărtarea părului de animale. De asemenea, spuma JetFoaming poate fi utilă pentru urme de labe, mirosuri și pete persistente. Totuși, dacă vrei să aspiri și canapeaua, coșul animalului sau interiorul mașinii în care îl transporți, Combo recuperează prin accesoriile sale.
Noile modele Roborock F25 ACE intră într-o zonă premium a pieței, dar propun o promisiune simplă: mai puține aparate, mai puțin efort și o curățenie mai automatizată. F25 ACE Combo este alegerea pentru versatilitate, F25 ACE Pro este alegerea pentru podele dificile. Pentru cei care vor să înlocuiască mopul clasic și aspiratorul separat, seria F25 ACE marchează încă un pas spre curățenia de casă transformată într-un proces aproape complet asistat de tehnologie.