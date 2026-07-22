Rezultatele repartizării computerizate pentru admiterea la liceu în anul 2026 au fost publicate. Ce trebuie să facă elevii admiși
Rezultatele repartizării computerizate pentru admiterea la liceu în anul 2026 au fost publicate. Absolvenții clasei a VIII-a pot afla unitatea de învățământ și specializarea la care au fost admiși accesând platforma admitere.edu.ro sau consultând informațiile afișate de școli.
Pentru verificarea rezultatului, fiecare candidat trebuie să folosească codul individual primit de la unitatea de învățământ. Pe platformă pot fi consultate atât listele cu elevii repartizați în fiecare județ și în municipiul București, cât și situația locurilor care au rămas disponibile după prima etapă.
Candidații admiși trebuie să acorde atenție următorului pas: depunerea dosarului de înscriere la liceul la care au fost repartizați. Neprezentarea documentelor în perioada prevăzută poate duce la pierderea locului obținut.
Repartizarea la liceu poate fi verificată pentru fiecare județ
Rezultatele primei etape a repartizării computerizate sunt disponibile separat pentru toate județele țării și pentru București:
- ALBA
- ARAD
- ARGEȘ
- BUCUREȘTI
- BACĂU
- BIHOR
- BISTRIȚA-NĂSĂUD
- BRĂILA
- BOTOȘANI
- BRAȘOV
- BUZĂU
- CLUJ
- CĂLĂRAȘI
- CARAȘ SEVERIN
- CONSTANȚA
- COVASNA
- DÂMBOVIȚA
- DOLJ
- GORJ
- GALAȚI
- GIURGIU
- HUNEDOARA
- HARGHITA
- ILFOV
- IALOMIȚA
- IAȘI
- MEHEDINȚI
- MARAMUREȘ
- MUREȘ
- NEAMȚ
- OLT
- PRAHOVA
- SIBIU
- SĂLAJ
- SATU-MARE
- SUCEAVA
- TULCEA
- TIMIȘ
- TELEORMAN
- VÂLCEA
- VRANCEA
- VASLUI
Elevii pot vedea și lista locurilor neocupate, informație importantă pentru cei care nu au fost repartizați în prima etapă sau care vor participa la următoarea etapă de admitere.
Separat, pot fi consultate și rezultatele finale ale admiterii în liceele militare pentru anul 2026.
Când trebuie depuse dosarele de înscriere
Candidații repartizați trebuie să depună dosarele la liceele la care au fost admiși în perioada 23-28 iulie 2026. Elevii se pot prezenta împreună cu părinții sau reprezentanții legali, potrivit programului stabilit de fiecare unitate de învățământ.
Programul de înscriere nu este identic în toate liceele. Din acest motiv, este recomandat ca părinții și elevii să verifice site-ul instituției, avizierul sau să contacteze secretariatul înainte de a merge cu documentele.
Potrivit Ordinului 6060/2025, dosarul de înscriere trebuie să conțină cel puțin următoarele documente:
- cererea de înscriere;
- cartea de identitate, dacă este cazul;
- certificatul de naștere;
- fișa medicală.
Copiile documentelor de identitate trebuie certificate „Conform cu originalul” de angajatul unității de învățământ care are această atribuție.
Unele licee pot solicita și alte acte. De exemplu, Colegiul Național „Liviu Rebreanu” din Bistrița a anunțat că dosarul trebuie să includă cererea de înscriere, copii după certificatul de naștere și cartea de identitate a elevului, copii după actele de identitate ale părinților, foaia matricolă, adeverința cu notele și media de la Evaluarea Națională, adeverința medicală și fișa de vaccinări.
În cazul părinților divorțați poate fi cerută și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul de exercitare a autorității părintești și domiciliul minorului. Pentru elevii care au cărți de identitate electronice poate fi necesară și o adeverință privind domiciliul.
Cum se face departajarea candidaților cu medii egale
Atunci când doi sau mai mulți elevi au aceeași medie de admitere, repartizarea se face folosind mai multe criterii de departajare.
Primul criteriu este media generală de absolvire a claselor V-VIII. Dacă egalitatea se menține, este luată în calcul nota obținută la proba de limba și literatura română de la Evaluarea Națională.
Următorul criteriu este nota de la matematică. Pentru candidații care au susținut proba de limbă maternă, poate fi luată în considerare și nota obținută la această probă sau la testul de verificare a cunoștințelor de limbă maternă.
Ordinea criteriilor este următoarea:
a) media generală de absolvire a claselor V-VIII;
b) nota de la limba și literatura română;
c) nota de la matematică;
d) nota de la limba maternă sau de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă.
Calendarul admiterii după repartizarea computerizată
După publicarea rezultatelor, admiterea la liceu continuă după următorul calendar:
23-28 iulie 2026: depunerea dosarelor de înscriere la liceele la care elevii au fost repartizați.
28 iulie 2026: liceele transmit situația locurilor rămase libere după expirarea perioadei de înscriere.
29-31 iulie 2026: comisiile județene de admitere și comisia municipiului București soluționează situațiile speciale apărute după repartizarea computerizată.
A doua etapă de admitere este programată să înceapă pe 31 iulie 2026. Aceasta se adresează candidaților care nu au fost repartizați în prima etapă, celor care nu și-au depus dosarele în termen, dar și absolvenților din seriile anterioare care nu au împlinit 18 ani.
Ce sunt situațiile speciale și cine poate depune cerere
După prima repartizare computerizată, unele cazuri pot fi analizate separat de comisiile de admitere. Printre situațiile speciale se numără problemele medicale, apropierea liceului de domiciliu, schimburile între elevi, repartizarea gemenilor în aceeași unitate și corectarea unor erori de transcriere.
În București, cererile pentru soluționarea acestor situații pot fi depuse în zilele de 29 și 30 iulie, fizic sau online. Repartizarea candidaților eligibili este programată pentru 31 iulie 2026.
Secretarul de stat Sorin Ion a explicat că elevii care au ajuns la un liceu aflat la distanță mare de domiciliu, deși media le-ar fi permis să intre la o unitate mai apropiată, pot solicita rezolvarea situației.
„Să presupunem că n-ai intrat la liceul de lângă casă, deși aveai medie pentru el, și te trezești la unul aflat la o sută de kilometri distanță. În etapa de rezolvare a situațiilor speciale, pentru că tu, totuși, aveai medie pentru liceul din apropiere, poți ocupa un loc.
Deci, nu suntem absurzi. Chiar dacă în fiecare an se întâmplă lucruri foarte neplăcute la admitere, în realitate, fiecare copil va avea un loc la liceu. Nu uitați, învățământul este obligatoriu. Deci, nu se pune problema ca un elev să rămână pe dinafară”, a declarat Sorin Ion.