Rezultatele repartizării computerizate pentru admiterea la liceu în anul 2026 au fost publicate. Ce trebuie să facă elevii admiși

Candidații admiși trebuie să acorde atenție următorului pas: depunerea dosarului de înscriere la liceul la care au fost repartizați. Neprezentarea documentelor în perioada prevăzută poate duce la pierderea locului obținut.

Repartizarea la liceu poate fi verificată pentru fiecare județ

Rezultatele primei etape a repartizării computerizate sunt disponibile separat pentru toate județele țării și pentru București:

Elevii pot vedea și lista locurilor neocupate, informație importantă pentru cei care nu au fost repartizați în prima etapă sau care vor participa la următoarea etapă de admitere.

Separat, pot fi consultate și rezultatele finale ale admiterii în liceele militare pentru anul 2026.

Când trebuie depuse dosarele de înscriere

Candidații repartizați trebuie să depună dosarele la liceele la care au fost admiși în perioada 23-28 iulie 2026. Elevii se pot prezenta împreună cu părinții sau reprezentanții legali, potrivit programului stabilit de fiecare unitate de învățământ.

Programul de înscriere nu este identic în toate liceele. Din acest motiv, este recomandat ca părinții și elevii să verifice site-ul instituției, avizierul sau să contacteze secretariatul înainte de a merge cu documentele.

Potrivit Ordinului 6060/2025, dosarul de înscriere trebuie să conțină cel puțin următoarele documente: