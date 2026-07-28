Rezultatele la Titularizare 2026 au fost publicate. Numărul notelor de 10 a scăzut puternic față de anul trecut. În ce județe au fost obținute mediile maxime

Doar 28 de candidați au obținut nota 10

Potrivit datelor publicate de Ministerul Educației, 31.623 de candidați au primit note la proba scrisă, iar dintre aceștia 16.140, adică 51,04%, au obținut cel puțin nota 7.

La polul performanței se află cei 28 de candidați care au încheiat examenul cu nota maximă. Comparativ cu anii anteriori, tendința este una descendentă. În 2025 au fost 41 de note de 10, în 2024 au fost 74, iar în 2023 nu mai puțin de 127 de candidați au obținut media maximă după afișarea rezultatelor inițiale.

Cele mai multe note de 10 au fost înregistrate în București, Harghita, Mureș și Bihor, fiecare cu câte trei candidați care au obținut media maximă.

Câte două note de 10 au fost obținute în Cluj, Olt și Timiș.

Câte un candidat cu nota 10 a fost înregistrat în județele Alba, Argeș, Bistrița-Năsăud, Brașov, Caraș-Severin, Covasna, Giurgiu, Iași, Vaslui și Vâlcea.

În schimb, în numeroase județe, printre care Constanța, Ilfov, Prahova, Dolj, Galați, Neamț, Sibiu, Suceava sau Vrancea, niciun candidat nu a reușit să obțină nota maximă la proba scrisă.

Ce înseamnă nota obținută la Titularizare

Pentru ocuparea unui post pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecția la clasă sau proba practică, după caz.

Obținerea acestei note nu garantează însă automat titularizarea, deoarece repartizarea se face în funcție de posturile disponibile și de ordinea descrescătoare a mediilor.