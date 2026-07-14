Rezultate Definitivat 2026. Când află profesorii notele la examen și când pot depune contestații
Peste 9.600 de cadre didactice au susținut marți, 14 iulie, proba scrisă din cadrul examenului național de Definitivat 2026, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației și Cercetării. Examenul a început la ora 9:00, iar candidații au la dispoziție patru ore pentru rezolvarea subiectelor.
Primele rezultate vor fi publicate pe 21 iulie 2026, atât în centrele de examen, cât și pe platforma dedicată examenului. Cadrele didactice nemulțumite de notele obținute vor putea depune contestații în aceeași zi și în ziua următoare, conform calendarului oficial.
Când se afișează rezultatele la Definitivat 2026
Ministerul Educației a stabilit că rezultatele inițiale vor fi afișate pe 21 iulie 2026.
Contestațiile vor putea fi depuse în două etape:
- 21 iulie, până la ora 20:00;
- 22 iulie, până la ora 12:00.
Profesorii au posibilitatea de a transmite contestațiile atât fizic, la centrele de examen, cât și online, la adresele de e-mail comunicate de inspectoratele școlare.
Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 27 iulie 2026, iar validarea oficială a examenului prin ordin al ministrului Educației este programată în perioada 30 iulie – 18 august 2026.
Cum se desfășoară proba scrisă
Candidații au avut acces în sălile de examen între orele 7:30 și 8:00, iar plicurile cu subiecte au fost desigilate simultan, la ora 9:00, în toate centrele de examen.
Lucrarea trebuie redactată exclusiv cu cerneală sau pix cu pastă albastră, în timp ce graficele și desenele pot fi realizate cu creion negru. Utilizarea instrumentelor de scris cu cerneală care poate fi ștearsă este interzisă.
Ministerul precizează că orice element care poate conduce la identificarea candidatului în afara spațiului destinat datelor personale atrage anularea lucrării.
Ce obiecte sunt interzise în sala de examen
Candidații nu pot intra în sala de examen cu telefoane mobile, dispozitive electronice, cărți, caiete, reviste, genți sau alte materiale care ar putea influența desfășurarea probei.
Excepții sunt prevăzute doar pentru anumite discipline, unde este permisă utilizarea unor materiale auxiliare, precum dicționarele la limba latină și greacă veche sau planurile de conturi pentru disciplina economică.
După desigilarea subiectelor, niciun candidat nu mai poate intra în sala de examen. De asemenea, părăsirea definitivă a sălii este permisă doar după predarea lucrării, a ciornelor și a subiectelor primite.
Ce notă trebuie obținută pentru promovarea examenului
Pentru promovarea examenului de Definitivat, profesorii trebuie să obțină cel puțin media 8 la proba scrisă, după îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute în etapa practică a examenului.
Definitivatul reprezintă primul examen de certificare din cariera didactică și este necesar pentru dobândirea dreptului de practică în învățământul preuniversitar. Cadrele didactice care nu promovează examenul își pot desfășura activitatea doar cu statut de profesor debutant, în condițiile prevăzute de lege.