Rezultate Definitivat 2026. Când află profesorii notele la examen și când pot depune contestații

Când se afișează rezultatele la Definitivat 2026

Ministerul Educației a stabilit că rezultatele inițiale vor fi afișate pe 21 iulie 2026.

Contestațiile vor putea fi depuse în două etape:

21 iulie, până la ora 20:00;

22 iulie, până la ora 12:00.

Profesorii au posibilitatea de a transmite contestațiile atât fizic, la centrele de examen, cât și online, la adresele de e-mail comunicate de inspectoratele școlare.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 27 iulie 2026, iar validarea oficială a examenului prin ordin al ministrului Educației este programată în perioada 30 iulie – 18 august 2026.

Cum se desfășoară proba scrisă

Candidații au avut acces în sălile de examen între orele 7:30 și 8:00, iar plicurile cu subiecte au fost desigilate simultan, la ora 9:00, în toate centrele de examen.

Lucrarea trebuie redactată exclusiv cu cerneală sau pix cu pastă albastră, în timp ce graficele și desenele pot fi realizate cu creion negru. Utilizarea instrumentelor de scris cu cerneală care poate fi ștearsă este interzisă.

Ministerul precizează că orice element care poate conduce la identificarea candidatului în afara spațiului destinat datelor personale atrage anularea lucrării.