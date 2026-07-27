Regulile pe care trebuie să le respecți pe Autobahn, autostrăzile celebre din Germania. Ce este interzis și ce amenzi riști

Înainte să închiriezi o mașină sau să pornești la drum prin Germania, trebuie să cunoști câteva reguli esențiale.

Nu toate tronsoanele de Autobahn sunt fără limită de viteză

Ideea că întreaga rețea Autobahn poate fi parcursă cu orice viteză este greșită. Doar anumite sectoare nu au o limită generală obligatorie, în timp ce pe numeroase porțiuni sunt impuse restricții de 80, 100, 120 sau 130 km/h.

Limitele apar frecvent în apropierea orașelor, în zonele în care se desfășoară lucrări, pe sectoarele aglomerate sau pe porțiunile considerate periculoase.

Sfârșitul restricțiilor este semnalizat printr-un indicator circular alb, traversat de mai multe linii negre oblice. După acest semn poate începe un sector fără limită generală de viteză. Chiar și acolo, autoritățile germane recomandă o viteză de cel mult 130 km/h.

Recomandarea nu este echivalentă cu o limită obligatorie, însă poate conta în cazul unui accident. Un șofer care circulă cu o viteză foarte mare poate fi considerat parțial responsabil, chiar dacă nu a încălcat o limită numerică.

În momentul în care apare un indicator cu o limită de viteză, aceasta trebuie respectată imediat. Pe autostrăzile germane sunt folosite radare fixe, camere mobile și mașini de poliție neinscripționate, iar faptul că un șofer nu a observat indicatorul nu îl scapă de sancțiune.

Banda din stânga se folosește numai pentru depășire

Pe Autobahn se aplică regula numită „Rechtsfahrgebot”, potrivit căreia șoferii trebuie să circule pe banda liberă aflată cât mai aproape de marginea din dreapta a carosabilului.