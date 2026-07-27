Regulile pe care trebuie să le respecți pe Autobahn, autostrăzile celebre din Germania. Ce este interzis și ce amenzi riști
Germania este una dintre destinațiile preferate ale pasionaților de mașini și de condus. Țara este cunoscută atât pentru circuite celebre, precum Nürburgring, cât și pentru Autobahn, rețeaua de autostrăzi pe care, în anumite zone, șoferii pot circula fără o limită generală de viteză.
Libertatea de a apăsa accelerația nu înseamnă însă că pe Autobahn nu există reguli. Dimpotrivă, legislația rutieră din Germania este strictă, iar abaterile pot atrage amenzi, puncte de penalizare și, în unele situații, suspendarea dreptului de a conduce.
Înainte să închiriezi o mașină sau să pornești la drum prin Germania, trebuie să cunoști câteva reguli esențiale.
Nu toate tronsoanele de Autobahn sunt fără limită de viteză
Ideea că întreaga rețea Autobahn poate fi parcursă cu orice viteză este greșită. Doar anumite sectoare nu au o limită generală obligatorie, în timp ce pe numeroase porțiuni sunt impuse restricții de 80, 100, 120 sau 130 km/h.
Limitele apar frecvent în apropierea orașelor, în zonele în care se desfășoară lucrări, pe sectoarele aglomerate sau pe porțiunile considerate periculoase.
Sfârșitul restricțiilor este semnalizat printr-un indicator circular alb, traversat de mai multe linii negre oblice. După acest semn poate începe un sector fără limită generală de viteză. Chiar și acolo, autoritățile germane recomandă o viteză de cel mult 130 km/h.
Recomandarea nu este echivalentă cu o limită obligatorie, însă poate conta în cazul unui accident. Un șofer care circulă cu o viteză foarte mare poate fi considerat parțial responsabil, chiar dacă nu a încălcat o limită numerică.
În momentul în care apare un indicator cu o limită de viteză, aceasta trebuie respectată imediat. Pe autostrăzile germane sunt folosite radare fixe, camere mobile și mașini de poliție neinscripționate, iar faptul că un șofer nu a observat indicatorul nu îl scapă de sancțiune.
Banda din stânga se folosește numai pentru depășire
Pe Autobahn se aplică regula numită „Rechtsfahrgebot”, potrivit căreia șoferii trebuie să circule pe banda liberă aflată cât mai aproape de marginea din dreapta a carosabilului.
Banda din stânga nu este destinată deplasării permanente, chiar dacă mașina circulă cu viteză mare. Ea trebuie folosită doar pentru depășirea unui vehicul mai lent.
După finalizarea manevrei, conducătorul auto este obligat să revină pe banda din dreapta, dacă aceasta este liberă. Ocuparea inutilă a benzii din stânga poate bloca traficul și poate determina vehiculele care vin din spate să frâneze brusc.
Șoferii care nu respectă această regulă pot fi amendați, mai ales dacă prin comportamentul lor îi pun în pericol pe ceilalți participanți la trafic.
Este interzis să oprești pe Autobahn fără un motiv justificat
Oprirea voluntară pe Autobahn este interzisă. Banda de urgență poate fi folosită numai în situații reale, precum o defecțiune tehnică, un accident sau o problemă medicală.
Rămânerea fără combustibil nu este considerată, de regulă, un eveniment complet imprevizibil, deoarece șoferul are obligația să urmărească nivelul carburantului și să alimenteze la timp.
Prin urmare, un conducător auto care rămâne fără benzină sau motorină și este nevoit să oprească pe autostradă poate primi amendă. Sancțiunea poate fi mai mare dacă vehiculul creează un pericol sau provoacă un accident.
Șoferii trebuie să țină cont și de faptul că distanțele dintre benzinării pot fi mari. Este recomandat ca alimentarea să fie făcută înainte ca martorul de rezervă să se aprindă.
Coridorul de urgență trebuie format imediat
Atunci când traficul încetinește puternic sau se formează un ambuteiaj, șoferii sunt obligați să creeze un „Rettungsgasse”, adică un coridor de urgență.
Acesta trebuie format înainte de apariția ambulanțelor, a pompierilor sau a mașinilor de poliție. Nu este permis ca șoferii să aștepte până când aud sirenele.
Pe o autostradă cu două benzi, vehiculele de pe banda din stânga se deplasează cât mai mult spre stânga, iar cele de pe banda din dreapta, cât mai mult spre dreapta.
Dacă există trei sau mai multe benzi, coridorul se formează între banda din extrema stângă și banda aflată imediat în dreapta acesteia. Mașinile de pe banda stângă trag spre stânga, iar toate celelalte se deplasează spre dreapta.
Blocarea coridorului de urgență este sancționată sever, deoarece poate întârzia intervenția echipajelor de salvare. Amenzile pot fi însoțite de puncte de penalizare și de suspendarea permisului, mai ales dacă vehiculele de intervenție sunt împiedicate să înainteze.
Viteza mașinilor care vin din spate poate fi greu de estimat
Pe sectoarele fără limită generală de viteză, diferențele dintre vitezele vehiculelor pot fi foarte mari. O mașină care circulă cu 250 sau 300 km/h se apropie extrem de repede de una care rulează cu 120 sau 130 km/h.
Din acest motiv, schimbarea benzii trebuie făcută cu multă atenție. Înainte de depășire, șoferul trebuie să verifice oglinzile, unghiul mort și viteza aproximativă a vehiculelor care se apropie din spate.
Semnalizarea intenției nu oferă automat prioritate. Conducătorul auto care schimbă banda trebuie să se asigure că manevra poate fi efectuată fără ca vehiculul din spate să fie obligat să frâneze brusc.
O intrare imprudentă pe banda din stânga poate provoca un accident grav, iar șoferul care a schimbat direcția poate fi considerat responsabil.
Păstrarea distanței este obligatorie
La viteze mari, distanța de frânare crește considerabil. De aceea, șoferii trebuie să lase suficient spațiu față de vehiculul din față.
Conducerea prea aproape de o altă mașină este una dintre abaterile urmărite atent de poliția germană. Distanța poate fi verificată cu ajutorul camerelor instalate pe poduri sau în alte puncte ale autostrăzii.
Amenzile sunt calculate în funcție de viteza de deplasare și de distanța păstrată. În cazurile grave, șoferul poate primi puncte de penalizare sau poate rămâne temporar fără permis.
Mersul înapoi și întoarcerea sunt strict interzise
Pe Autobahn nu este permis să întorci, să mergi cu spatele sau să folosești banda de urgență pentru a reveni la o ieșire ratată.
Dacă ai trecut de ieșirea dorită, trebuie să continui deplasarea până la următorul nod rutier și să refaci traseul în condiții de siguranță.
Astfel de manevre sunt extrem de periculoase, mai ales din cauza vitezelor ridicate, și pot atrage sancțiuni severe. Dacă provoacă un accident, consecințele pot fi inclusiv de natură penală.
Autobahn poate oferi o experiență de condus spectaculoasă, însă libertatea de viteză vine la pachet cu reguli stricte. Respectarea indicatoarelor, folosirea corectă a benzilor, păstrarea distanței și atenția sporită la vehiculele care se apropie din spate sunt esențiale pentru evitarea accidentelor și a amenzilor.