Reguli noi pentru prima de carieră didactică 2026. Ce document trebuie încărcat obligatoriu în aplicația STS

Cel puțin 975 de lei trebuie folosiți pentru cursuri de formare

Procedura stabilește că profesorii sunt obligați să utilizeze minimum 65% din valoarea primei, adică cel puțin 975 de lei, pentru cursuri de pregătire profesională acreditate sau avizate de Ministerul Educației și Cercetării.

Pentru a putea folosi banii, beneficiarii trebuie mai întâi să activeze măsura de sprijin prin autentificarea în aplicația pusă la dispoziție de emitent sau prin intermediul call-centerului dedicat.

Ministerul Educației și Cercetării va transmite în platformă lista profesorilor eligibili, care va conține datele necesare verificării identității și eliminării eventualelor înregistrări duplicate înainte de emiterea suportului electronic.

Certificatul de absolvire trebuie încărcat în aplicația STS

Una dintre principalele obligații introduse prin noua procedură este încărcarea certificatului care atestă participarea sau absolvirea cursului de formare profesională.

Documentul trebuie transmis în aplicația STS în cel mult cinci luni de la utilizarea sumei aferente cursului. Platforma va trimite notificări automate beneficiarilor pentru respectarea acestui termen.

Tot în aplicație, profesorii vor completa, la prima autentificare, o declarație pe propria răspundere prin care confirmă că vor utiliza banii exclusiv pentru cheltuielile eligibile și că vor încărca toate documentele justificative solicitate.

Inspectoratele și universitățile verifică documentele

Inspectoratele școlare și universitățile de stat vor avea rolul de a verifica dacă profesorii au participat la programele de formare aprobate și dacă documentele încărcate în platformă corespund cerințelor stabilite de Ministerul Educației și Cercetării.