Reguli noi pentru prima de carieră didactică 2026. Ce document trebuie încărcat obligatoriu în aplicația STS
Profesorii care beneficiază de prima de carieră didactică în valoare de 1.500 de lei pentru anul școlar și universitar 2025-2026 vor trebui să respecte noi obligații prevăzute în procedura publicată în Monitorul Oficial. Printre cele mai importante cerințe se numără utilizarea unei părți consistente din sumă pentru formare profesională și încărcarea certificatului de absolvire în aplicația informatică administrată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).
Pe lângă acest document, beneficiarii trebuie să completeze și o declarație pe propria răspundere, fără de care măsura de sprijin nu poate fi implementată conform procedurii.
Cel puțin 975 de lei trebuie folosiți pentru cursuri de formare
Procedura stabilește că profesorii sunt obligați să utilizeze minimum 65% din valoarea primei, adică cel puțin 975 de lei, pentru cursuri de pregătire profesională acreditate sau avizate de Ministerul Educației și Cercetării.
Pentru a putea folosi banii, beneficiarii trebuie mai întâi să activeze măsura de sprijin prin autentificarea în aplicația pusă la dispoziție de emitent sau prin intermediul call-centerului dedicat.
Ministerul Educației și Cercetării va transmite în platformă lista profesorilor eligibili, care va conține datele necesare verificării identității și eliminării eventualelor înregistrări duplicate înainte de emiterea suportului electronic.
Certificatul de absolvire trebuie încărcat în aplicația STS
Una dintre principalele obligații introduse prin noua procedură este încărcarea certificatului care atestă participarea sau absolvirea cursului de formare profesională.
Documentul trebuie transmis în aplicația STS în cel mult cinci luni de la utilizarea sumei aferente cursului. Platforma va trimite notificări automate beneficiarilor pentru respectarea acestui termen.
Tot în aplicație, profesorii vor completa, la prima autentificare, o declarație pe propria răspundere prin care confirmă că vor utiliza banii exclusiv pentru cheltuielile eligibile și că vor încărca toate documentele justificative solicitate.
Inspectoratele și universitățile verifică documentele
Inspectoratele școlare și universitățile de stat vor avea rolul de a verifica dacă profesorii au participat la programele de formare aprobate și dacă documentele încărcate în platformă corespund cerințelor stabilite de Ministerul Educației și Cercetării.
După validarea certificatelor, aplicația va genera rapoarte utilizate pentru justificarea și rambursarea fondurilor europene prin care este finanțată măsura.
Sistemul informatic dezvoltat de STS va verifica identitatea beneficiarilor prin bazele de date ale instituțiilor competente, va elimina eventualele înregistrări multiple și va urmări toate etapele implementării programului, de la emiterea suportului electronic până la utilizarea fondurilor și încărcarea documentelor justificative.
Prima de carieră didactică este finanțată prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027, iar acordarea acesteia este estimată pentru luna august 2026, după finalizarea etapelor administrative prevăzute de procedură.