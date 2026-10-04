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de Andrei Simion
ȘTIINȚĂ

Regula de a merge nemâncat la analize este pusă sub semnul întrebării de un studiu cu milioane de rezultate

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Regula de a merge nemâncat la analize este pusă sub semnul întrebării de un studiu cu milioane de rezultate
Imagine reprezentativă de ilustrație. (Foto: Profimedia)

Îți programezi analizele dimineața, sari peste micul dejun și speri să nu fie coadă la recoltare. Pentru mulți dintre noi, aceasta este rutina firească înaintea unui set de teste de sânge. O cercetare amplă sugerează însă că restricția alimentară nu este la fel de importantă pentru toate analizele.

Concluzia nu este că putem ignora instrucțiunile medicului sau ale laboratorului. Cercetătorii propun o abordare adaptată fiecărui test, în locul aplicării aceleiași reguli tuturor pacienților. Pentru anumite determinări, inclusiv glicemia, pregătirea înaintea recoltării rămâne esențială.

Ce au descoperit cercetătorii în aproape 9,8 milioane de rezultate

Echipa condusă de Sunghwan Shin a analizat date de la 101.148 de adulți, colectate între 2021 și 2023 într-un spital universitar din Coreea de Sud. Cercetarea a fost publicată în JAMA Internal Medicine și a urmărit legătura dintre durata postului alimentar și valorile analizelor.

Pacienții au fost împărțiți în trei categorii, în funcție de timpul trecut de la ultima masă: mai puțin de opt ore, între opt și 12 ore și peste 12 ore. Dintre indicatorii disponibili, 121 au avut suficiente observații pentru comparațiile detaliate.

Diferențele relevante identificate inițial pentru 27 de indicatori s-au confirmat pentru numai zece atunci când au fost comparate rezultatele acelorași persoane la vizite diferite. Printre acestea se aflau glucoza, trigliceridele și anumite enzime.

Pentru majoritatea testelor, efectele au fost mici sau nu s-au confirmat în comparațiile individuale. Postul de peste 12 ore nu a adus diferențe suplimentare importante. Cercetarea are însă limite: provine dintr-un singur spital, iar mesele și durata declarată a postului nu au putut fi controlate experimental.

Ce trebuie să faci înainte de următoarea recoltare

Pentru pacient, întrebarea utilă este dacă analizele recomandate necesită efectiv post alimentar și pentru câte ore. De exemplu, investigațiile folosite pentru depistarea prediabetului nu măsoară toate același lucru și pot avea cerințe diferite de pregătire.

Potrivit MedlinePlus, serviciul Bibliotecii Naționale de Medicină din SUA, când postul este cerut, acesta înseamnă de regulă evitarea alimentelor și a băuturilor, cu excepția apei simple. Cafeaua, inclusiv cea fără zahăr, nu înlocuiește apa permisă înaintea recoltării.

Medicamentele nu trebuie întrerupte din proprie inițiativă. Medicul trebuie întrebat cum se administrează în dimineața analizelor și informat despre suplimentele folosite. Dacă ai mâncat din greșeală, spune personalului înainte de recoltare, pentru a stabili dacă testele pot continua.

Discuția despre ce informații oferă hemograma și alte analize uzuale merită însoțită de instrucțiuni clare pentru fiecare investigație. Noul studiu susține tocmai această diferențiere, însă nu schimbă automat protocoalele laboratoarelor din România. Până la eventuale actualizări, pregătirea se stabilește cu medicul și laboratorul ales.

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