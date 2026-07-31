Reduceri de până la 60% în SuperWeekend la Lidl: oferte imbatabile la produsele care ajung cel mai des în coșul de cumpărături
Când vine vorba de cumpărăturile de weekend, cele mai apreciate oferte sunt cele care aduc împreună calitatea și prețurile avantajoase. Cu SuperWeekend-ul de la Lidl, timp de trei zile, până duminică, 2 august, Lidl vine în întâmpinarea clienților cu reduceri de până la 60% la o gamă variată de produse care ajung frecvent în coșul de cumpărături.
Această ediție de SuperWeekend include reduceri la produse proaspete și ingrediente de bază pentru mesele de zi cu zi. Morcovii românești sunt disponibili la 1,99 lei/kg, cu o reducere de 42%, în timp ce Roșiile tărănești, cultivate local, pot fi cumpărate la 7,49 lei/kg, preț redus cu 31%. Oferta este completată de Strugurii negri cu sâmburi, disponibili la 13,99 lei/kg, cu o reducere de 30%.
Din ofertă fac parte și produse care se regăsesc frecvent pe mesele românilor. Pieptul de porc fără os, fin feliat, este disponibil la 2,49 lei/100 g, cu o reducere de 30%, iar Crenvurștii Polonezi Pikok beneficiază de un discount de 35%, fiind disponibili la 12,99 lei. Printre produsele disponibile la preț avantajos se numără și Carnea tocată de porc, disponibilă la 15,99 lei.
Pentru cei care gătesc acasă, Lidl include în ofertă și produse de bază precum Uleiul de măsline extravirgin Primadonna, disponibil la 23,99 lei, reducere de 40%. Tot în cadrul campaniei, Crema din smântână natur Pilos beneficiază de o promoție specială, a doua bucată putând fi achiziționată la 4,49 lei, cu o reducere de 60%. De asemenea, Allini, Prosecco D.O.C. Frizante, 0,75 l, beneficiază de reducere de 60% la al doilea produs.
În fiecare SuperWeekend, Lidl aduce într-o singură ofertă produse care se regăsesc cel mai des pe lista de cumpărături a românilor. De la legume și fructe și ingrediente pentru mesele de zi cu zi, până la băuturi și produse pentru gospodărie, selecția este construită în jurul a ceea ce contează cel mai mult pentru clienți: produse de calitate, la prețuri accesibile și o valoare mai bună pentru fiecare leu cheltuit.
Întreaga ofertă de SuperWeekend poate fi consultată aici.
Advertorial.