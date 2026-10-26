Probleme pentru primul iPhone pliabil de la Apple. Ecranele se sparg la doar câteva ore de la cumpărare, iar un YouTuber ar fi descoperit cauza

Acum, un YouTuber cunoscut sub numele CuriousHagi susține că ar fi identificat o posibilă explicație. După ce a reprodus problema într-un test de rezistență, acesta a demontat telefonul și a descoperit o componentă deteriorată în mecanismul balamalei, relatează The Verge. Descoperirea ridică întrebări despre construcția primului iPhone pliabil, deși nu demonstrează că toate incidentele raportate au aceeași cauză.

Ecranele iPhone Duo se fisurează în aceeași zonă

Primele reclamații au început să apară la scurt timp după lansarea comercială a iPhone Duo, pe 23 octombrie 2026. Pe Reddit și pe alte platforme sociale, proprietarii au publicat fotografii și relatări despre ecrane care s-au spart aparent fără să fi fost scăpate pe jos sau lovite.

Un detaliu comun atrage atenția: fisurile apar în apropierea balamalei, iar unele telefoane prezintă o linie luminoasă sau o bandă albă care traversează o parte a ecranului interior.

Un cumpărător din Australia a povestit că telefonul său s-a deteriorat după aproximativ șase ore de utilizare și mai puțin de 20 de deschideri. Potrivit relatării, mecanismul părea să se blocheze, iar în momentul în care dispozitivul a fost desfăcut s-a auzit un zgomot puternic, urmat de fisurarea ecranului.

Acesta a primit ulterior un dispozitiv nou de la Apple Store.

Situația este cu atât mai sensibilă cu cât iPhone Duo reprezintă prima încercare Apple de a intra pe piața telefoanelor pliabile. Compania a pus un accent important pe calitatea construcției și pe sistemul sofisticat al balamalei, prezentat drept unul dintre elementele esențiale ale noului dispozitiv.

Un YouTuber a desfăcut telefonul și a descoperit o piesă ruptă

Creatorul de conținut CuriousHagi a încercat să reproducă problema printr-un test de rezistență. În timpul experimentului, care a inclus solicitări mecanice neobișnuite ale dispozitivului, ecranul interior s-a deteriorat într-un mod asemănător celui descris de utilizatorii afectați.

YouTuberul a decis apoi să demonteze telefonul pentru a înțelege ce s-a întâmplat în interior.

Analiza a arătat că balamaua iPhone Duo este alcătuită dintr-un mecanism central asemănător unui angrenaj și mai multe elemente de legătură care coordonează mișcarea celor două jumătăți ale dispozitivului.

Una dintre aceste componente, aflată în zona centrală, era ruptă. Piesa respectivă este mai subțire decât elementele similare poziționate deasupra și dedesubtul ei și prezintă o mică adâncitură, exact în locul unde s-a produs ruptura.

CuriousHagi a observat și urme de contact între balama și placa metalică de susținere. Acestea sugerează că mecanismul s-ar fi putut agăța în timpul mișcării, provocând ruperea piesei și, ulterior, deteriorarea ecranului.

Explicația este plauzibilă deoarece panoul flexibil trebuie să urmeze cu precizie mișcarea balamalei. Dacă o componentă se blochează sau se deplasează incorect, presiunea exercitată asupra ecranului poate deveni suficient de mare pentru a-l deteriora.

Totuși, testul nu confirmă existența unui defect general de fabricație. Telefonul analizat a fost supus unor solicitări extreme, iar rezultatul nu poate fi extrapolat automat la dispozitivele folosite în condiții normale.

Cât de gravă este problema și ce spune Apple

Deocamdată, amploarea problemei este necunoscută. Publicația 9to5Mac a identificat aproximativ zece cazuri distincte de ecrane fisurate, însă nu există date care să indice proporția dispozitivelor afectate din totalul telefoanelor vândute.

Mai mult, potrivit AppleInsider, verificările realizate la șapte magazine Apple au identificat inițial zero asemenea cazuri, iar ulterior un singur dispozitiv afectat. Aceste informații sugerează că problema ar putea fi limitată, cel puțin în primele zile de comercializare.

Apple nu a confirmat public că balamaua reprezintă cauza fisurilor și nici nu a anunțat un program special de reparații pentru această situație.

Primele incidente sunt urmărite cu atenție și pentru că rezistența a fost una dintre principalele provocări ale dezvoltării noului dispozitiv. Spre deosebire de telefoanele convenționale, modelele pliabile trebuie să suporte deschideri și închideri repetate, fără ca mecanismul să exercite o presiune excesivă asupra ecranului flexibil.

Înainte de lansare, Apple a promovat o construcție din materiale premium și un sistem complex de articulare. Totuși, așa cum arată și comparația dintre iPhone Duo și Motorola Razr Ultra, dispozitivele pliabile implică o serie de compromisuri tehnice pe care cumpărătorii trebuie să le ia în calcul.

Un alt aspect important este dificultatea reparațiilor. Analiza realizată de iFixit a evidențiat complexitatea componentelor interne și a acordat telefonului un scor de reparabilitate de 5 din 10.

Pentru moment, descoperirea lui CuriousHagi oferă o posibilă explicație pentru fisurile apărute în apropierea balamalei. Rămâne de stabilit dacă este vorba despre câteva unități defecte, despre o problemă de asamblare sau despre o vulnerabilitate a mecanismului.

În cazul în care apar mai multe incidente similare în condiții normale de utilizare, Apple ar putea fi nevoită să ofere explicații suplimentare. Până atunci, așa-numitul „crackgate” rămâne o problemă semnalată de un număr limitat de utilizatori, fără o cauză oficial confirmată.