Prima eclipsă totală de Soare vizibilă în Europa după 27 de ani. Din ce zone ale României va fi vizibilă
Cerul va oferi pe 12 august 2026 unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice ale ultimelor decenii. Europa continentală va asista la prima eclipsă totală de Soare după aproape 27 de ani, de la fenomenul produs pe 11 august 1999, când banda de totalitate a traversat inclusiv România.
Potrivit astronomului Adrian Șonka, de la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București, este prima eclipsă totală de Soare observabilă din Europa continentală după evenimentul din 1999. El precizează că, între timp, au existat eclipse totale vizibile doar din regiuni aflate la marginea continentului, precum Antalya (Turcia), în 2006, sau arhipelagul Novaya Zemlya din nordul Rusiei, în 2008.
Unde va putea fi văzută eclipsa totală
Faza de totalitate va putea fi observată doar dintr-o fâșie îngustă, cu o lățime de cel mult 294 de kilometri, traversată de umbra Lunii.
Traseul eclipsei va include Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și Insulele Baleare. Printre cele mai spectaculoase locuri pentru observarea fenomenului se numără Ibiza și Palma de Mallorca, unde eclipsa va avea loc chiar înainte de apusul Soarelui.
În funcție de regiune, fenomenul se va produce la ore diferite. În Rusia va coincide cu răsăritul Soarelui, în Islanda va avea loc în jurul prânzului, iar în nordul Spaniei și Insulele Baleare se va produce cu puțin timp înainte de apus.
Punctul maxim al eclipsei va fi deasupra Oceanului Atlantic, la aproximativ 45 de kilometri vest de coasta Islandei. Acolo, faza de totalitate va dura aproximativ două minute și 18 secunde, oferind condiții excelente pentru observații și fotografie astronomică.
Cum se va vedea eclipsa din România
În România, fenomenul nu va fi total. Eclipsa va putea fi urmărită doar parțial și numai în vestul țării.
Cele mai bune condiții de observare vor fi în Satu Mare, Oradea și Arad, unde Luna va acoperi până la 38% din discul solar. Fenomenul va avea loc în apropierea apusului, ceea ce va crea un efect spectaculos de lumină pe cer.
În schimb, locuitorii din București și din estul țării nu vor putea observa eclipsa, deoarece Soarele va apune înainte ca fenomenul să fie vizibil în aceste zone.
La ce oră începe fenomenul
La nivel mondial, eclipsa va debuta pe 12 august 2026, la ora 15:34 UTC (18:34, ora României), va atinge faza maximă la 17:46 UTC (20:46, ora României) și se va încheia la 19:57 UTC (22:57, ora României).
Aceste ore descriu evoluția fenomenului la nivel global, însă în multe dintre regiunile aflate pe traseul eclipsei Soarele va apune înainte de finalul evenimentului.
Ce este o eclipsă totală de Soare
O eclipsă totală de Soare are loc atunci când Luna trece exact între Pământ și Soare, acoperind complet discul solar pentru câteva minute. Fenomenul poate fi observat în faza de totalitate doar dintr-o bandă îngustă aflată pe suprafața Pământului.
În afara acestei benzi, eclipsa este vizibilă doar parțial, deoarece Luna acoperă doar o parte din Soare. Astronomii recomandă ca fenomenul să fie urmărit exclusiv cu ochelari speciali pentru eclipse sau cu filtre solare certificate, deoarece privirea directă către Soare poate provoca leziuni permanente ale ochilor.