Prima eclipsă totală de Soare vizibilă în Europa după 27 de ani. Din ce zone ale României va fi vizibilă

Unde va putea fi văzută eclipsa totală

Faza de totalitate va putea fi observată doar dintr-o fâșie îngustă, cu o lățime de cel mult 294 de kilometri, traversată de umbra Lunii.

Traseul eclipsei va include Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și Insulele Baleare. Printre cele mai spectaculoase locuri pentru observarea fenomenului se numără Ibiza și Palma de Mallorca, unde eclipsa va avea loc chiar înainte de apusul Soarelui.

În funcție de regiune, fenomenul se va produce la ore diferite. În Rusia va coincide cu răsăritul Soarelui, în Islanda va avea loc în jurul prânzului, iar în nordul Spaniei și Insulele Baleare se va produce cu puțin timp înainte de apus.

Punctul maxim al eclipsei va fi deasupra Oceanului Atlantic, la aproximativ 45 de kilometri vest de coasta Islandei. Acolo, faza de totalitate va dura aproximativ două minute și 18 secunde, oferind condiții excelente pentru observații și fotografie astronomică.

Cum se va vedea eclipsa din România

În România, fenomenul nu va fi total. Eclipsa va putea fi urmărită doar parțial și numai în vestul țării.

Cele mai bune condiții de observare vor fi în Satu Mare, Oradea și Arad, unde Luna va acoperi până la 38% din discul solar. Fenomenul va avea loc în apropierea apusului, ceea ce va crea un efect spectaculos de lumină pe cer.

În schimb, locuitorii din București și din estul țării nu vor putea observa eclipsa, deoarece Soarele va apune înainte ca fenomenul să fie vizibil în aceste zone.