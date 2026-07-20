Povestea lui Lamine Yamal. Fotbalistul Spaniei a explicat ce înseamnă cu adevărat presiunea: „Mama m-a avut la 16 ani, iar tatăl meu aduna lucruri de pe stradă”
La doar 19 ani, Lamine Yamal este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști ai momentului și unul dintre oamenii-cheie ai Spaniei la Campionatul Mondial 2026. Înaintea marii finale cu Argentina, tânărul atacant a oferit un răspuns care a impresionat lumea fotbalului atunci când a fost întrebat cum face față presiunii unui turneu atât de important.
Yamal, care a împlinit 19 ani pe 13 iulie, a spus că adevărata presiune nu este cea de pe teren, ci cea pe care au trăit-o părinții săi în anii copilăriei. Mama lui l-a născut la doar 16 ani, iar tatăl său aduna obiecte și materiale de pe stradă pentru a le valorifica, astfel încât să poată aduce mâncare acasă.
„Mama m-a avut la 16 ani, iar tatăl meu aduna lucruri de pe stradă ca să aducă mâncare acasă. Așa arată presiunea, eu doar trebuie să joc fotbal.”
Declarația a devenit rapid virală și a fost apreciată pentru maturitatea și recunoștința de care a dat dovadă unul dintre cei mai promițători fotbaliști ai generației sale.
Numele lui Lamine Yamal ascunde o poveste emoționantă
Puțini știu că numele complet al internaționalului spaniol are o semnificație aparte. Lamine Yamal a fost botezat după doi vecini, Lamine și Yamal, care au sprijinit financiar familia înainte de nașterea sa, într-o perioadă extrem de dificilă.
Tatăl fotbalistului le promisese celor doi că, dacă va avea un băiat, acesta le va purta numele, ca semn de recunoștință pentru ajutorul oferit.
Mama lui Lamine Yamal este originară din Guineea Ecuatorială, iar tatăl său este marocan. Cei doi s-au despărțit când fotbalistul era încă mic, iar bunica din partea tatălui, Fatima, și-a asumat un rol important în creșterea și educația nepotului.
Astăzi, tânărul este considerat unul dintre cei mai valoroși jucători ai Spaniei și unul dintre liderii noii generații.
O finală cu miză uriașă pentru Spania și Argentina
Finala Campionatului Mondial 2026 a pus față în față două dintre cele mai puternice naționale ale lumii.
Pentru Lamine Yamal, meciul reprezenta șansa de a deveni campion mondial la doar 19 ani, o performanță pe care foarte puțini fotbaliști au reușit să o atingă la o vârstă atât de fragedă.
De cealaltă parte, Lionel Messi avea oportunitatea de a conduce Argentina spre al doilea titlu mondial consecutiv, o performanță reușită până acum doar de Italia (1934 și 1938) și Brazilia (1958 și 1962).
Argentina mai are în palmares și titlul mondial cucerit în 1986, cu Diego Maradona în rol principal. Patru ani mai târziu, sud-americanii au ajuns din nou în finală, însă au fost învinși de Germania.
Indiferent de rezultat, confruntarea dintre Spania și Argentina a adus față în față două generații extraordinare: Lionel Messi, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie, și Lamine Yamal, tânărul care, după o copilărie marcată de lipsuri și sacrificiile familiei sale, este pregătit să scrie propriul capitol în istoria fotbalului.