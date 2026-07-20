Povestea lui Lamine Yamal. Fotbalistul Spaniei a explicat ce înseamnă cu adevărat presiunea: „Mama m-a avut la 16 ani, iar tatăl meu aduna lucruri de pe stradă”

„Mama m-a avut la 16 ani, iar tatăl meu aduna lucruri de pe stradă ca să aducă mâncare acasă. Așa arată presiunea, eu doar trebuie să joc fotbal.”

Declarația a devenit rapid virală și a fost apreciată pentru maturitatea și recunoștința de care a dat dovadă unul dintre cei mai promițători fotbaliști ai generației sale.

Numele lui Lamine Yamal ascunde o poveste emoționantă

Puțini știu că numele complet al internaționalului spaniol are o semnificație aparte. Lamine Yamal a fost botezat după doi vecini, Lamine și Yamal, care au sprijinit financiar familia înainte de nașterea sa, într-o perioadă extrem de dificilă.

Tatăl fotbalistului le promisese celor doi că, dacă va avea un băiat, acesta le va purta numele, ca semn de recunoștință pentru ajutorul oferit.

Mama lui Lamine Yamal este originară din Guineea Ecuatorială, iar tatăl său este marocan. Cei doi s-au despărțit când fotbalistul era încă mic, iar bunica din partea tatălui, Fatima, și-a asumat un rol important în creșterea și educația nepotului.

Astăzi, tânărul este considerat unul dintre cei mai valoroși jucători ai Spaniei și unul dintre liderii noii generații.

O finală cu miză uriașă pentru Spania și Argentina

Finala Campionatului Mondial 2026 a pus față în față două dintre cele mai puternice naționale ale lumii.

Pentru Lamine Yamal, meciul reprezenta șansa de a deveni campion mondial la doar 19 ani, o performanță pe care foarte puțini fotbaliști au reușit să o atingă la o vârstă atât de fragedă.