Pot părinții să treacă casa pe numele unui singur copil fără să-i anunțe pe ceilalți? Ce spune legea și când pot fi contestate actele

Părinții sunt liberi să dispună de bunurile lor cât timp sunt în viață

Atât timp cât sunt proprietarii unei locuințe și au capacitate deplină de exercițiu, părinții pot decide ce fac cu bunurile lor.

Ei pot:

să vândă casa;

să o doneze;

să încheie un contract de întreținere;

să întocmească un testament.

În cazul unei donații sau al unei vânzări, legea nu îi obligă să obțină acordul copiilor și nici să îi informeze înainte de semnarea actelor.

Prin urmare, un părinte poate dona casa unuia dintre copii fără ca frații acestuia să fie prezenți la notar sau să își dea acordul.

Ce se întâmplă dacă locuința este bun comun al părinților

Situația este diferită dacă imobilul aparține ambilor soți.

Dacă locuința a fost dobândită în timpul căsătoriei și face parte din bunurile comune, un singur părinte nu poate dona sau vinde întreaga casă fără acordul celuilalt soț.

În acest caz, este necesar consimțământul ambilor proprietari pentru înstrăinarea întregului imobil.