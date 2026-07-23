Portalul „e-Sănătatea Mea” pentru programările la medic devine obligatoriu din toamnă. Ce se schimbă pentru pacienți
Pacienții vor avea acces, în perioada următoare, la un nou sistem digital prin care își vor putea consulta informațiile medicale și își vor putea face programări la furnizorii de servicii medicale.
Platforma face parte din noua infrastructură informatică a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), iar utilizarea portalului de programări va deveni obligatorie pentru furnizorii din sistem începând din trimestrul al patrulea al anului 2026.
Schimbările sunt prevăzute de Legea nr. 157/2026, publicată luni în Monitorul Oficial și aplicabilă din 23 iulie.
Pacienții vor avea acces la platforma „e-Sănătatea Mea”
Noua Platformă Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), care ar trebui să fie implementată până la finalul acestei veri, va include și portalul „e-Sănătatea Mea”, destinat tuturor persoanelor asigurate.
Prin intermediul acestuia, utilizatorii vor putea consulta în condiții de securitate datele medicale personale și vor avea acces la mai multe servicii digitale oferite de sistemul public de sănătate.
Potrivit legii, CNAS trebuie să dezvolte și să pună la dispoziția asiguraților această platformă în a doua jumătate a anului 2026.
Portalul va permite accesul la istoricul medical și la alte informații privind serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale, dar și la instrumente digitale pentru monitorizarea stării de sănătate.
Portal unic pentru programările la medic
Noua platformă va include și un portal național de programări, prin care pacienții își vor putea face programări la furnizorii de servicii medicale din sistemul de asigurări de sănătate.
Conform prevederilor legale, utilizarea acestui portal va deveni obligatorie pentru toți furnizorii de servicii medicale începând cu trimestrul IV al anului 2026, respectiv în perioada octombrie-decembrie.
Autoritățile susțin că noul sistem va simplifica accesul pacienților la servicii medicale și va contribui la creșterea transparenței în relația dintre pacienți și furnizorii de servicii din sănătate.
Până la introducerea obligativității, portalul va fi testat printr-un proiect-pilot, care va avea rolul de a verifica funcționarea și integrarea acestuia în sistemul informatic al asigurărilor de sănătate.
Un pas spre digitalizarea sistemului de sănătate
Introducerea portalului național de programări face parte din procesul de digitalizare a sistemului public de sănătate, prin care autoritățile urmăresc să reducă timpul de așteptare pentru pacienți și să simplifice accesul la servicii medicale. Totodată, centralizarea programărilor într-o singură platformă ar putea contribui la o mai bună gestionare a disponibilității consultațiilor și la diminuarea situațiilor în care pacienții nu găsesc rapid un loc liber la medicul dorit.
După finalizarea etapei de testare, sistemul va fi extins la nivel național, urmând să fie utilizat de toți furnizorii aflați în relație contractuală cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate.