Portalul „e-Sănătatea Mea” pentru programările la medic devine obligatoriu din toamnă. Ce se schimbă pentru pacienți

Schimbările sunt prevăzute de Legea nr. 157/2026, publicată luni în Monitorul Oficial și aplicabilă din 23 iulie.

Pacienții vor avea acces la platforma „e-Sănătatea Mea”

Noua Platformă Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), care ar trebui să fie implementată până la finalul acestei veri, va include și portalul „e-Sănătatea Mea”, destinat tuturor persoanelor asigurate.

Prin intermediul acestuia, utilizatorii vor putea consulta în condiții de securitate datele medicale personale și vor avea acces la mai multe servicii digitale oferite de sistemul public de sănătate.

Potrivit legii, CNAS trebuie să dezvolte și să pună la dispoziția asiguraților această platformă în a doua jumătate a anului 2026.

Portalul va permite accesul la istoricul medical și la alte informații privind serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale, dar și la instrumente digitale pentru monitorizarea stării de sănătate.

Portal unic pentru programările la medic

Noua platformă va include și un portal național de programări, prin care pacienții își vor putea face programări la furnizorii de servicii medicale din sistemul de asigurări de sănătate.

Conform prevederilor legale, utilizarea acestui portal va deveni obligatorie pentru toți furnizorii de servicii medicale începând cu trimestrul IV al anului 2026, respectiv în perioada octombrie-decembrie.