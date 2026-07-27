Pickup-ul electric Ford de 26.300 de euro vine cu Apple Maps instalat direct în bord, fără să depindă de iPhone
Ford pregătește pentru 2027 un pickup electric de dimensiuni medii care ar trebui să coste aproximativ 26.300 de euro la conversia prețului american anunțat. Modelul va fi primul automobil construit pe noua platformă Universal Electric Vehicle și va integra Apple Maps direct în sistemul multimedia.
Integrarea este diferită de folosirea Apple CarPlay. Hărțile și serviciile de navigație vor funcționa ca parte a mașinii, chiar dacă șoferul nu conectează un iPhone. Ford încearcă astfel să combine experiența familiară Apple cu datele bateriei, încărcarea și sistemele proprii de asistență.
Apple Maps va controla inclusiv pregătirea bateriei
Parteneriatul folosește noul MapKit for Automotive, un set de instrumente prin care Apple poate furniza interfața și datele cartografice direct producătorului auto. Sistemul va oferi indicații pas cu pas, informații despre trafic, incidente, căutarea destinațiilor și trasee optimizate pentru automobile electrice.
Un avantaj important este precondiționarea bateriei. Atunci când navigația stabilește că destinația este o stație de încărcare rapidă, mașina poate aduce acumulatorul la temperatura optimă înainte de sosire. Această pregătire permite atingerea unei puteri mai mari și reduce timpul petrecut la stație, în special iarna.
Sistemul va calcula traseul luând în considerare autonomia rămasă și opririle necesare. O aplicație obișnuită de pe telefon poate estima consumul, dar nu are întotdeauna acces la temperatura bateriei, încărcarea mașinii și consumul real din ultimele minute. Integrarea directă permite o planificare mai precisă.
Pentru șoferii români obișnuiți cu Waze, diferența va fi interesantă. Waze rămâne apreciat pentru raportările comunității privind accidentele, traficul și pericolele, dar o hartă integrată în mașină poate controla funcții la care telefonul nu are acces. Utilizatorul ar putea folosi Apple Maps pentru traseul energetic și o altă aplicație pentru informațiile comunitare, dacă sistemul permite această flexibilitate.
Datele Apple Maps vor fi utilizate și de echipa Latitude AI pentru dezvoltarea BlueCruise. Informațiile detaliate despre drumuri și rampe ar trebui să ajute sistemul să ofere o experiență mai coerentă de la intrarea pe autostradă până la ieșire. Ford dezvoltă funcții mai avansate de automatizare, dar disponibilitatea lor va depinde de omologare și de țară.
Prețul de 26.300 de euro nu este unul pentru România
Jim Farley, directorul Ford, a declarat că pickup-ul va avea un preț țintă de aproximativ 30.000 de dolari, adică aproximativ 26.300 de euro la cursul utilizat pentru conversie. Suma se referă la piața americană și nu include automat toate taxele sau eventualele opțiuni.
Un model adus oficial în Europa ar costa probabil mai mult. TVA-ul, omologarea, transportul, dotările obligatorii și strategia comercială pot modifica semnificativ prețul. Nici lansarea europeană nu a fost confirmată, iar pickup-urile de dimensiuni medii au o piață mult mai mare în Statele Unite decât în România.
Ford promite o mașină simplă, utilă și accesibilă, nu un pickup electric de lux. Noua platformă a fost proiectată pentru reducerea numărului de componente, simplificarea asamblării și utilizarea bateriilor LFP mai ieftine. Prototipurile observate până acum sugerează dimensiuni mai apropiate de Ford Maverick decât de masivul F-150 Lightning.
Integrarea Apple Maps poate atrage un public care apreciază ecosistemul Apple, dar succesul mașinii va depinde de lucruri mai puțin spectaculoase: autonomia, sarcina utilă, viteza de încărcare și costul real. Un sistem de navigație excelent nu compensează o baterie mică sau o rețea de service limitată.
Pentru Ford, asocierea cu Apple transmite și un mesaj despre controlul experienței digitale. Producătorul nu renunță complet la propriul software, ci folosește hărțile Apple ca bază pentru navigație, încărcare și BlueCruise. Este un compromis între sistemele închise dezvoltate integral de constructor și simpla proiectare a telefonului pe ecran.
Pickup-ul va ajunge la clienții americani în 2027. Chiar dacă nu va fi vândut în România, tehnologia Apple Maps ar putea apărea ulterior pe alte automobile Ford construite pe aceeași platformă. Pentru șoferul european, aceasta ar putea fi schimbarea cu adevărat relevantă.