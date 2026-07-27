Pickup-ul electric Ford de 26.300 de euro vine cu Apple Maps instalat direct în bord, fără să depindă de iPhone

Apple Maps va controla inclusiv pregătirea bateriei

Parteneriatul folosește noul MapKit for Automotive, un set de instrumente prin care Apple poate furniza interfața și datele cartografice direct producătorului auto. Sistemul va oferi indicații pas cu pas, informații despre trafic, incidente, căutarea destinațiilor și trasee optimizate pentru automobile electrice.

Un avantaj important este precondiționarea bateriei. Atunci când navigația stabilește că destinația este o stație de încărcare rapidă, mașina poate aduce acumulatorul la temperatura optimă înainte de sosire. Această pregătire permite atingerea unei puteri mai mari și reduce timpul petrecut la stație, în special iarna.

Sistemul va calcula traseul luând în considerare autonomia rămasă și opririle necesare. O aplicație obișnuită de pe telefon poate estima consumul, dar nu are întotdeauna acces la temperatura bateriei, încărcarea mașinii și consumul real din ultimele minute. Integrarea directă permite o planificare mai precisă.

Pentru șoferii români obișnuiți cu Waze, diferența va fi interesantă. Waze rămâne apreciat pentru raportările comunității privind accidentele, traficul și pericolele, dar o hartă integrată în mașină poate controla funcții la care telefonul nu are acces. Utilizatorul ar putea folosi Apple Maps pentru traseul energetic și o altă aplicație pentru informațiile comunitare, dacă sistemul permite această flexibilitate.

Datele Apple Maps vor fi utilizate și de echipa Latitude AI pentru dezvoltarea BlueCruise. Informațiile detaliate despre drumuri și rampe ar trebui să ajute sistemul să ofere o experiență mai coerentă de la intrarea pe autostradă până la ieșire. Ford dezvoltă funcții mai avansate de automatizare, dar disponibilitatea lor va depinde de omologare și de țară.

Prețul de 26.300 de euro nu este unul pentru România

Jim Farley, directorul Ford, a declarat că pickup-ul va avea un preț țintă de aproximativ 30.000 de dolari, adică aproximativ 26.300 de euro la cursul utilizat pentru conversie. Suma se referă la piața americană și nu include automat toate taxele sau eventualele opțiuni.

Un model adus oficial în Europa ar costa probabil mai mult. TVA-ul, omologarea, transportul, dotările obligatorii și strategia comercială pot modifica semnificativ prețul. Nici lansarea europeană nu a fost confirmată, iar pickup-urile de dimensiuni medii au o piață mult mai mare în Statele Unite decât în România.