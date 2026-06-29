Pick-up-ul hibrid de la BYD se pregătește de China. Rivalul pentru Ford Ranger și Toyota Hilux vine cu 429 CP

Dimensiunile îl plasează direct în zona unor modele foarte cunoscute și în România: Toyota Hilux, Ford Ranger sau Volkswagen Amarok. BYD Shark are 5.457 mm lungime, 1.971 mm lățime, 1.925 mm înălțime și un ampatament de 3.260 mm. Cu alte cuvinte, nu vorbim despre o camionetă mică, ci despre un pick-up serios, cu gabarit de vehicul de muncă, dar cu o propulsie modernă.

Sistemul hibrid îl face mai puternic decât mulți rivali clasici

BYD Shark folosește sistemul DMO, adică Dual Mode Off-Road, o arhitectură plug-in hybrid gândită pentru tracțiune integrală și utilizare mixtă. Sub capotă se află un motor pe benzină 1.5 turbo, cu patru cilindri, asistat de două motoare electrice. Motorul electric frontal dezvoltă până la 228 CP, iar cel din spate până la 201 CP. Puterea combinată ajunge la 429 CP, o valoare impresionantă pentru un pick-up de această categorie.

Această putere îl poziționează interesant față de rivalii diesel consacrați. Toyota Hilux și Ford Ranger sunt modele robuste, populare și respectate, dar multe versiuni vândute în Europa nu se apropie de această valoare de putere. BYD mizează pe ideea că un pick-up poate fi simultan utilitar, rapid, electrificat și capabil în off-road ușor sau mediu. Pentru clienții care vor imagine de aventură, dar și costuri mai mici în oraș, combinația poate fi atractivă.

Bateria de 29,58 kWh oferă o autonomie electrică declarată de aproximativ 100 de kilometri în ciclul NEDC. În realitate, valoarea va fi probabil mai mică, mai ales în funcție de sarcină, temperatură, teren și viteză. Totuși, pentru drumuri scurte, șantier, deplasări urbane sau navetă, un pick-up plug-in hybrid poate rula multe segmente fără motorul termic. Asta schimbă radical experiența față de un diesel clasic folosit prin oraș.

Prețul estimat pentru China ar urma să pornească între 200.000 și 300.000 de yuani, adică aproximativ 25.700 – 38.600 de euro. Dacă un astfel de nivel ar fi păstrat și în alte piețe, modelul ar putea deveni foarte competitiv. În Europa, însă, taxele, transportul, omologarea și strategia comercială pot modifica substanțial prețul final.

De ce ar putea interesa un astfel de model și România

În România, pick-up-urile au un public mai restrâns decât SUV-urile, dar unul destul de stabil. Sunt folosite de firme, constructori, fermieri, pasionați de off-road, servicii de intervenție sau oameni care au nevoie de o mașină capabilă să care și să tracteze. Ford Ranger și Toyota Hilux sunt printre cele mai cunoscute repere, iar Amarok rămâne o opțiune pentru cei care vor un produs mai rafinat.

Un pick-up plug-in hybrid precum BYD Shark ar putea atrage o categorie nouă de clienți. Pentru o firmă care circulă mult în oraș, dar are nevoie și de capacitate de încărcare, autonomia electrică poate reduce costurile zilnice. Pentru un utilizator de weekend, puterea mare și tracțiunea integrală pot fi argumente de lifestyle. Pentru cine stă la casă și poate încărca peste noapte, un astfel de vehicul poate deveni mai logic decât pare.