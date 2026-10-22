Orașele din România perfect pentru un weekend de toamnă fără mașină. Cobori din tren și principalele atracții sunt aproape
Sibiu, Sinaia, Brașov și Oradea permit un weekend în care să lași mașina acasă și să vizitezi orașul pe jos sau cu transportul public. Diferența o fac poziția cazării și timpul petrecut în tren: în Sibiu ajungi repede de la gară în centrul istoric, în timp ce la Brașov este mai comod să iei un autobuz. Pentru comparația de buget, calculele de mai jos pornesc din București și vizează doi adulți, două nopți într-o cameră dublă și două zile de vizitare.
Sibiu, o plimbare de la gară până în centrul istoric
Din gara principală poți ajunge pe jos în zona Pieței Mari în aproximativ 15–20 de minute, în funcție de traseu și bagaje. Odată ajuns în centrul istoric al Sibiului, poți lega într-o singură plimbare Piața Mare, Piața Mică, Podul Minciunilor și străzile Orașului de Jos.
Pentru un weekend fără deplasări complicate, caută cazare în centru sau între gară și zona istorică. Muzeul ASTRA presupune o deplasare separată cu transportul public, astfel că merită să îi rezervi câteva ore, nu să îl adaugi între două opriri din centru.
Pentru doi adulți, poți planifica aproximativ 440–480 de lei pentru tren dus-întors, 400–700 de lei pentru două nopți, 350–500 de lei pentru mese și 100–180 de lei pentru obiective și deplasări locale. Totalul orientativ ajunge la 1.290–1.860 de lei, cu verificarea tarifului feroviar pentru cursa aleasă.
Din București, drumul până la Sibiu ocupă o parte consistentă a zilei. Plecarea de vineri și întoarcerea duminică seara îți lasă mai mult timp pentru oraș decât o sosire sâmbătă după-amiază.
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Sinaia, aproape de gară, dar cu urcare spre Peleș
Gara din Sinaia este aproape de zona centrală, iar Parcul Dimitrie Ghica și Cazinoul pot fi incluse ușor într-o plimbare după sosire. Spre Mănăstirea Sinaia și Castelul Peleș traseul urcă, așa că încălțămintea comodă contează mai mult decât distanța de pe hartă.
Verifică însă programul oficial al Muzeului Național Peleș înainte să alegi weekendul. Peleșul va fi închis între 2 noiembrie și 1 decembrie 2026, iar Pelișorul este închis până pe 3 noiembrie, pentru curățenie generală și conservare preventivă.
Un buget de lucru pentru două persoane este de 120–280 de lei pentru tren dus-întors, 500–800 de lei pentru cazare, 350–550 de lei pentru mese și 100–300 de lei pentru vizite. Totalul ar fi de 1.070–1.930 de lei, fără o excursie cu instalațiile de transport pe cablu.
Poți reduce cheltuiala alegând plimbările prin stațiune și o singură vizită cu bilet. Dacă principalul motiv al călătoriei este interiorul Castelului Peleș, alege o dată din afara perioadei de închidere.
Brașov, cu autobuzul de la gară și centrul vechi la pas
Gara Brașov nu este lângă Piața Sfatului. Pentru începutul traseului, linia 4 RATBV oferă legătura către zona Livada Poștei, de unde poți continua pe jos spre principalele obiective.
Piața Sfatului, Biserica Neagră, Strada Sforii și zona de sub Tâmpa pot umple lejer o zi de plimbare. Pentru două nopți, o cazare în centrul vechi sau aproape de acesta te scutește de drumuri repetate între hotel și obiective.
Pentru doi adulți, rezervă orientativ 160–320 de lei pentru tren, 600–900 de lei pentru cazare, 400–600 de lei pentru mese și 100–220 de lei pentru vizite și transport local. Bugetul total rezultat este de 1.260–2.040 de lei, fără telecabină sau excursii în afara orașului.
Prețul camerei poate crește în weekendurile cu evenimente și în apropierea sărbătorilor. Compară costul total pentru două nopți, inclusiv eventualele taxe locale, nu doar prețul afișat inițial.
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Oradea, un centru compact, dar un drum lung din București
De la gara principală până în zona centrală ai o plimbare de aproximativ o jumătate de oră, în funcție de destinație, sau poți folosi transportul public. Piața Unirii, pasajul Vulturul Negru, malurile Crișului Repede și strada Republicii se potrivesc unui traseu fără mașină.
Turnul Primăriei oferă o perspectivă asupra centrului, iar tariful anunțat la redeschiderea din 2026 este de 15 lei pentru un adult. Merită verificată și campania „Oradea cu drag”, prin care cazarea pentru minimum două nopți într-o unitate participantă poate aduce acces gratuit la anumite obiective și transport public pentru 24 de ore.
Din București, alocă aproximativ 740–800 de lei pentru tren dus-întors, pentru două persoane, la clasa a II-a, fără supliment de cușetă sau dormit. Cu 400–700 de lei pentru cazare, 350–500 de lei pentru mese și 60–160 de lei pentru vizite și deplasări, totalul estimativ este de 1.550–2.160 de lei.
Oradea este însă mai potrivită pentru un weekend feroviar dacă pleci din vestul sau nord-vestul țării. Din București, călătoria poate depăși 15 ore pe sens, astfel că merită luată în calcul o ședere mai lungă, chiar dacă orașul se vizitează comod fără mașină.
Sumele sunt bugete orientative de planificare, nu pachete turistice sau oferte rezervabile. Cazarea, mesele și intrările sunt alocări estimative, iar trenul diferă în funcție de operator, categorie și data plecării; prețul final se verifică înainte de rezervare.