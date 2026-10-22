Orașele din România perfect pentru un weekend de toamnă fără mașină. Cobori din tren și principalele atracții sunt aproape

Pentru un weekend fără deplasări complicate, caută cazare în centru sau între gară și zona istorică. Muzeul ASTRA presupune o deplasare separată cu transportul public, astfel că merită să îi rezervi câteva ore, nu să îl adaugi între două opriri din centru.

Pentru doi adulți, poți planifica aproximativ 440–480 de lei pentru tren dus-întors, 400–700 de lei pentru două nopți, 350–500 de lei pentru mese și 100–180 de lei pentru obiective și deplasări locale. Totalul orientativ ajunge la 1.290–1.860 de lei, cu verificarea tarifului feroviar pentru cursa aleasă.

Din București, drumul până la Sibiu ocupă o parte consistentă a zilei. Plecarea de vineri și întoarcerea duminică seara îți lasă mai mult timp pentru oraș decât o sosire sâmbătă după-amiază.

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Sinaia, aproape de gară, dar cu urcare spre Peleș

Gara din Sinaia este aproape de zona centrală, iar Parcul Dimitrie Ghica și Cazinoul pot fi incluse ușor într-o plimbare după sosire. Spre Mănăstirea Sinaia și Castelul Peleș traseul urcă, așa că încălțămintea comodă contează mai mult decât distanța de pe hartă.

Verifică însă programul oficial al Muzeului Național Peleș înainte să alegi weekendul. Peleșul va fi închis între 2 noiembrie și 1 decembrie 2026, iar Pelișorul este închis până pe 3 noiembrie, pentru curățenie generală și conservare preventivă.

Un buget de lucru pentru două persoane este de 120–280 de lei pentru tren dus-întors, 500–800 de lei pentru cazare, 350–550 de lei pentru mese și 100–300 de lei pentru vizite. Totalul ar fi de 1.070–1.930 de lei, fără o excursie cu instalațiile de transport pe cablu.