O mamă nemulțumită de liceul la care a fost repartizat copilul caută un elev dispus să facă schimb de locuri. Ce spune legea despre o astfel de situație

„Fiul meu nu este mulțumit de liceul la care a fost repartizat. Voia la Kretzulescu, însă din greșeală nu am trecut acele opțiuni primele”, a explicat mama.

Încearcă să găsească un elev cu aceeași medie pentru schimbul de locuri

Recunoscând că eroarea îi aparține, femeia spune că încearcă să găsească un elev dispus să facă schimb de locuri cu fiul ei.

„Îmi încerc norocul. Poate există un elev sau o elevă care ar accepta un schimb. Din câte știu, procedura este posibilă dacă cei doi au aceeași medie și sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de Comisia pentru situații speciale”, a scris aceasta.

Mesajul a stârnit numeroase reacții. Unii părinți i-au transmis că un astfel de schimb este foarte greu de realizat, în timp ce alții au povestit că au reușit, în anii trecuți, să obțină modificarea repartizării prin procedurile speciale organizate de inspectoratele școlare.

Printre recomandările primite s-au numărat depunerea unei cereri pentru apropierea de domiciliu sau solicitarea analizării cazului de către Comisia de Admitere, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de regulament.

În ce situații poate fi modificată repartizarea la liceu

Inspectoratele școlare permit analizarea unor situații speciale și după afișarea rezultatelor repartizării computerizate. Totuși, nu orice solicitare este aprobată.

Pot fi analizate, printre altele:

cazurile medicale;

schimburile între doi elevi;

redistribuirea gemenilor sau a tripleților;

solicitările pentru apropierea de domiciliu;

corectarea unor erori produse la introducerea opțiunilor.

Pentru ca o cerere să fie luată în considerare, elevul trebuie să fi depus deja dosarul de înscriere la liceul unde a fost repartizat în prima etapă.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru schimbul de locuri

Schimbul dintre doi elevi nu poate fi făcut doar pe baza acordului părinților. Procedura este analizată de Comisia de Admitere și poate fi aprobată numai dacă sunt respectate toate condițiile prevăzute în metodologia de admitere.