O mamă nemulțumită de liceul la care a fost repartizat copilul caută un elev dispus să facă schimb de locuri. Ce spune legea despre o astfel de situație
Primele rezultate ale repartizării computerizate la liceu au adus și primele nemulțumiri din partea unor părinți. În multe cazuri, problema nu este algoritmul de admitere, ci modul în care au fost completate fișele cu opțiuni. O mamă din București a povestit că fiul său a ajuns la un alt liceu decât cel dorit și încearcă acum să găsească o soluție mai puțin obișnuită: un schimb de locuri cu un alt elev.
Femeia a relatat situația într-un grup dedicat părinților, unde a explicat că fiul ei a obținut media 8,57 la Evaluarea Națională și a fost repartizat la Colegiul Tehnic „Tudor Vladimirescu”, profil Filologie. Potrivit acesteia, copilul își dorea să studieze la Colegiul Național „Ion Creangă” (Kretzulescu), însă opțiunile au fost completate greșit.
„Fiul meu nu este mulțumit de liceul la care a fost repartizat. Voia la Kretzulescu, însă din greșeală nu am trecut acele opțiuni primele”, a explicat mama.
Încearcă să găsească un elev cu aceeași medie pentru schimbul de locuri
Recunoscând că eroarea îi aparține, femeia spune că încearcă să găsească un elev dispus să facă schimb de locuri cu fiul ei.
„Îmi încerc norocul. Poate există un elev sau o elevă care ar accepta un schimb. Din câte știu, procedura este posibilă dacă cei doi au aceeași medie și sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de Comisia pentru situații speciale”, a scris aceasta.
Mesajul a stârnit numeroase reacții. Unii părinți i-au transmis că un astfel de schimb este foarte greu de realizat, în timp ce alții au povestit că au reușit, în anii trecuți, să obțină modificarea repartizării prin procedurile speciale organizate de inspectoratele școlare.
Printre recomandările primite s-au numărat depunerea unei cereri pentru apropierea de domiciliu sau solicitarea analizării cazului de către Comisia de Admitere, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de regulament.
În ce situații poate fi modificată repartizarea la liceu
Inspectoratele școlare permit analizarea unor situații speciale și după afișarea rezultatelor repartizării computerizate. Totuși, nu orice solicitare este aprobată.
Pot fi analizate, printre altele:
- cazurile medicale;
- schimburile între doi elevi;
- redistribuirea gemenilor sau a tripleților;
- solicitările pentru apropierea de domiciliu;
- corectarea unor erori produse la introducerea opțiunilor.
Pentru ca o cerere să fie luată în considerare, elevul trebuie să fi depus deja dosarul de înscriere la liceul unde a fost repartizat în prima etapă.
Ce condiții trebuie îndeplinite pentru schimbul de locuri
Schimbul dintre doi elevi nu poate fi făcut doar pe baza acordului părinților. Procedura este analizată de Comisia de Admitere și poate fi aprobată numai dacă sunt respectate toate condițiile prevăzute în metodologia de admitere.
În primul rând, cei doi elevi trebuie să aibă aceeași medie de admitere și să îndeplinească toate criteriile pentru clasele în care urmează să fie înscriși. Dacă este vorba despre clase cu probe de aptitudini sau cu predare bilingvă, ambii candidați trebuie să fi promovat evaluările specifice.
În cazul solicitărilor privind apropierea de domiciliu, elevul trebuie să aibă o medie cel puțin egală cu ultima medie de admitere la liceul și profilul solicitate, iar transferul să nu ducă la depășirea efectivului maxim de elevi într-o clasă.
Când se depun cererile
Conform calendarului admiterii, cererile pentru soluționarea situațiilor speciale se depun în perioada 29-30 iulie, atât fizic, la sediul stabilit de inspectoratul școlar, cât și online, prin formularul pus la dispoziție de autorități.
Dosarele vor fi analizate de Comisia de Admitere, iar rezultatele vor fi afișate pe 31 iulie. Elevii ale căror solicitări sunt aprobate vor trebui ulterior să depună dosarul la noul liceu, pierzând automat locul obținut în urma repartizării computerizate inițiale.