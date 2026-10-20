Noua Tesla Roadster poate „zbura”, dar experții demontează promisiunile lui Elon Musk: „Un spectacol drăguț, dar complet nepractic”

Potrivit unei analize publicate de Live Science pe 19 octombrie 2026, mai mulți experți pun sub semnul întrebării utilitatea și fezabilitatea noului Tesla Roadster „Rocket”. Deși automobilul a demonstrat că poate executa salturi și rotiri spectaculoase, autonomia extrem de limitată a sistemului de propulsie și problemele de siguranță fac improbabilă utilizarea sa ca vehicul zburător convențional.

Tesla Roadster a executat manevre spectaculoase în aer, folosind tehnologie SpaceX

Pe 15 octombrie 2026, la o facilitate de testare SpaceX din Texas, Tesla a prezentat o nouă versiune a automobilului electric Roadster, anunțat inițial în 2017 și amânat în repetate rânduri.

În timpul demonstrației, vehiculul a accelerat pe o rampă curbată, a ajuns într-o poziție inversată, cu roțile în sus, apoi s-a desprins de suprafață. Ajutat de propulsoarele integrate, automobilul a efectuat o rotație de 180 de grade în aer și a aterizat pe roți.

Într-o altă demonstrație, Roadster a sărit peste un șir de automobile Tesla parcate. Pentru a limita riscurile, vehiculul a fost operat de la distanță, fără șofer sau pasageri la bord.

După eveniment, Elon Musk a scris pe platforma X că viitorul include, până la urmă, mașini zburătoare, sugerând că Tesla a făcut un pas important către transformarea acestei idei în realitate.

Într-un articol Playtech despre demonstrația noului Tesla Roadster au fost prezentate atât performanțele spectaculoase ale prototipului, cât și diferențele dintre un automobil care se poate desprinde temporar de sol și unul capabil să zboare efectiv.

Secretul noului Roadster constă în utilizarea unor propulsoare cu gaz rece, inspirate din tehnologiile SpaceX. Acestea eliberează jeturi de gaz la presiune foarte ridicată, generând forțe care pot accelera vehiculul, îi pot modifica orientarea în aer și îi pot permite desprinderea temporară de sol.

Sistemul este fundamental diferit de propulsia unei rachete tradiționale, deoarece nu presupune arderea unui combustibil pentru a produce împingerea, ci evacuarea rapidă a gazului comprimat.

Trei versiuni Roadster, dar numai una poate executa manevre de zbor

Tesla intenționează să ofere noul Roadster în trei configurații: Performance, Thrust și Rocket, fiecare cu caracteristici diferite.

Versiunea Performance este un automobil sport electric cu două locuri, care beneficiază de un sistem de aspirație conceput pentru a crește aderența. Acesta utilizează ventilatoare pentru a crea o diferență de presiune între partea inferioară a vehiculului și suprafața de rulare, permițând menținerea unei forțe de apăsare foarte mari.

Principiul a fost prezentat și într-un material Playtech despre brevetul Tesla pentru un sistem cu ventilatoare care crește aderența. Soluția ar putea îmbunătăți comportamentul dinamic al automobilului, inclusiv la viteze la care elementele aerodinamice tradiționale produc o apăsare redusă.

Versiunea Thrust adaugă propulsoare montate în partea din spate, despre care Tesla afirmă că pot permite accelerarea de la 0 la 97 km/h în mai puțin de o secundă. Este o performanță extremă, care ar depăși capacitățile majorității automobilelor sport produse până acum.

Cea mai spectaculoasă configurație este însă Rocket, un model cu un singur loc, dotat cu mai multe propulsoare amplasate în jurul caroseriei. Acestea pot genera impulsuri de ridicare și control al orientării în aer, permițând manevre precum cele demonstrate în Texas.

Tesla precizează că această variantă va fi disponibilă exclusiv pe bază de invitație și că nu este omologată pentru circulația pe drumurile publice.

Mai mult, Elon Musk a recunoscut în timpul prezentării că versiunea Rocket nu este neapărat un automobil proiectat cu siguranța drept prioritate absolută, o declarație care ridică semne de întrebare în privința utilizării sale în afara unor medii strict controlate.

Expertul în inteligență artificială Yann LeCun critică proiectul: „Complet nepractic”

Printre cei mai vocali critici ai demonstrației se numără Yann LeCun, unul dintre cei mai cunoscuți cercetători din domeniul inteligenței artificiale, profesor la New York University.

Acesta a descris demonstrația Tesla drept un exercițiu de marketing și a pus sub semnul întrebării posibilitatea utilizării unui asemenea sistem de propulsie în condiții reale.

Potrivit calculelor prezentate de LeCun, chiar și într-un scenariu extrem de favorabil, în care jumătate din masa automobilului ar fi reprezentată de aer comprimat, propulsoarele ar putea furniza suficientă forță pentru ridicare mai puțin de zece secunde.

Estimarea sa este că durata efectivă ar putea fi chiar mai mică, în jur de cinci secunde.

„Chiar presupunând că 50% din masa mașinii este aer comprimat, asta oferă mai puțin de zece secunde de propulsie utilă”, a explicat cercetătorul.

În opinia sa, pentru a obține rezultatele demonstrate, automobilul ar trebui să fie practic o caroserie foarte ușoară, umplută cu rezervoare mari de aer comprimat.

„Un spectacol drăguț, dar complet nepractic”, a concluzionat LeCun.

Critica evidențiază una dintre principalele limitări ale tehnologiei: cantitatea de energie care poate fi stocată sub formă de gaz comprimat și utilizată pentru a menține un automobil greu în aer.

Spre deosebire de un avion, care generează portanță cu ajutorul aripilor, sau de un elicopter, care utilizează rotoare, Roadster Rocket depinde de impulsuri foarte puternice și de scurtă durată.

Această caracteristică îl apropie mai degrabă de un vehicul experimental capabil să execute salturi controlate decât de o mașină zburătoare destinată transportului.

De ce Tesla Roadster nu este, de fapt, o mașină zburătoare

Diferența dintre un automobil care poate sări și unul capabil să zboare reprezintă punctul central al criticilor formulate după demonstrația Tesla.

Un vehicul zburător practic trebuie să poată decola, să se mențină în aer o perioadă suficientă pentru deplasare, să fie controlabil în diferite condiții meteorologice și să aterizeze în siguranță.

În cazul Roadster Rocket, Tesla nu a comunicat oficial cât timp poate rămâne automobilul în aer, ce distanță poate parcurge folosind exclusiv propulsoarele sau cât durează reîncărcarea sistemului de gaz comprimat în condiții normale de utilizare.

Nici comportamentul vehiculului în situații neprevăzute, precum pierderea presiunii sau defectarea unui propulsor, nu a fost demonstrat public.

Există și obstacole juridice importante. Un vehicul capabil să se deplaseze prin aer intră într-un domeniu reglementat mult mai strict decât circulația rutieră, iar autorizarea unor asemenea automobile ar necesita demonstrarea respectării unor standarde de siguranță specifice aviației.

În plus, Tesla nu este singura companie care încearcă să transforme ideea mașinilor zburătoare într-un produs comercial.

Compania americană Alef Aeronautics, care dezvoltă propriile vehicule electrice capabile de decolare verticală, a publicat recent o demonstrație în care unul dintre prototipurile sale a zburat deasupra unui Tesla Cybertruck și a unui Roadster mai vechi.

Momentul a fost prezentat și de Playtech într-un articol despre rivalul Tesla care a demonstrat capacitățile propriului automobil zburător.

Diferența dintre abordări este importantă: în timp ce Tesla pune accentul pe accelerații extreme și manevre spectaculoase, alte companii încearcă să dezvolte vehicule concepute pentru deplasarea efectivă prin aer.

Tesla promite producția din 2028, după aproape un deceniu de amânări

Elon Musk susține că noul Roadster ar urma să intre în producție în 2028, la mai bine de zece ani după prezentarea inițială a celei de-a doua generații.

Calendarul trebuie însă privit cu prudență. Modelul a fost anunțat în 2017, cu promisiunea că va ajunge pe piață în 2020, însă termenul a fost amânat de numeroase ori.

Demonstrația din octombrie 2026 confirmă existența unui prototip capabil de manevre neobișnuite, dar nu dovedește că toate aceste tehnologii pot fi integrate într-un automobil de serie care să respecte cerințele de siguranță și fiabilitate.

Pentru Tesla, Roadster are și o valoare simbolică. Într-o perioadă în care compania se concentrează tot mai mult asupra inteligenței artificiale, conducerii autonome și roboticii, un supercar spectaculos poate contribui la consolidarea imaginii sale de producător inovator.

Totuși, rămâne o diferență considerabilă între demonstrarea unei tehnologii în condiții controlate și transformarea sa într-un produs care poate fi folosit zilnic.

Tesla a demonstrat că poate construi un automobil electric capabil să execute manevre acrobatice în aer. Ceea ce nu a demonstrat încă este că această performanță poate deveni o formă sigură și practică de transport.

Iar până când compania va oferi date concrete despre autonomia de zbor, siguranță și funcționarea sistemului în afara unui poligon de testare, noul Roadster Rocket rămâne mai degrabă un experiment spectaculos decât mașina zburătoare promisă de Elon Musk.