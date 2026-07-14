Noua tabletă Huawei ajunge în România. Are doar 4,7 mm grosime și promite productivitate de nivel PC

Una dintre cele mai subțiri tablete pe care le poți cumpăra

Primul lucru pe care îl observi este designul. În versiunea PaperMatte Edition, Huawei MatePad Pro Max are doar 4,7 mm grosime și cântărește 509 grame, deși vine cu un ecran generos de 13,2 inch.

Huawei spune că este cea mai subțire și cea mai ușoară tabletă din categoria dispozitivelor cu ecran de peste 13 inch disponibile în prezent pe piață.

Deși este foarte subțire, construcția nu pare să facă rabat la capitolul rezistență. Carcasa este realizată din aliaj de aluminiu, iar compania afirmă că noua structură internă face tableta cu până la 60% mai rezistentă la îndoire decât generația anterioară. Modelul a primit și certificarea TÜV Rheinland pentru rezistență structurală.

Partea frontală este dominată aproape complet de ecran. Marginile sunt foarte înguste, iar raportul ecran-corp ajunge la 94%, ceea ce înseamnă că aproape toată suprafața este ocupată de display.

Ecran OLED 3K și autonomie pentru o zi întreagă de lucru

Huawei echipează noua tabletă cu un ecran OLED flexibil PaperMatte de 13,2 inch și rezoluție 3K. Tratamentul special aplicat suprafeței reduce reflexiile și face utilizarea mai confortabilă atunci când lucrezi în lumină puternică sau petreci multe ore în fața ecranului.

La interior, Huawei spune că performanța generală este cu aproximativ 20% mai mare decât la modelul anterior, iar sistemul de răcire este mai eficient, ceea ce ar trebui să ajute în sesiunile lungi de lucru.

Nici autonomia nu pare deloc modestă. Bateria de 9.760 mAh promite până la 13,6 ore de utilizare în anumite scenarii, suficient pentru o zi întreagă fără să cauți încărcătorul.