Noua tabletă Huawei ajunge în România. Are doar 4,7 mm grosime și promite productivitate de nivel PC
Dacă ai ajuns în punctul în care laptopul ți se pare prea greu pentru drumurile zilnice, iar o tabletă obișnuită nu îți oferă suficientă putere pentru muncă, Huawei spune că are o soluție. Compania a lansat oficial în România noua MatePad Pro Max, un model premium care încearcă să combine portabilitatea unei tablete cu experiența unui PC.
Noul dispozitiv este construit pentru cei care lucrează din mers, editează documente, desenează, iau notițe sau petrec multe ore în fața ecranului. Pe lângă un design foarte subțire, Huawei promite performanțe mai bune, autonomie generoasă și o serie de funcții care transformă tableta într-un adevărat instrument de productivitate.
Una dintre cele mai subțiri tablete pe care le poți cumpăra
Primul lucru pe care îl observi este designul. În versiunea PaperMatte Edition, Huawei MatePad Pro Max are doar 4,7 mm grosime și cântărește 509 grame, deși vine cu un ecran generos de 13,2 inch.
Huawei spune că este cea mai subțire și cea mai ușoară tabletă din categoria dispozitivelor cu ecran de peste 13 inch disponibile în prezent pe piață.
Deși este foarte subțire, construcția nu pare să facă rabat la capitolul rezistență. Carcasa este realizată din aliaj de aluminiu, iar compania afirmă că noua structură internă face tableta cu până la 60% mai rezistentă la îndoire decât generația anterioară. Modelul a primit și certificarea TÜV Rheinland pentru rezistență structurală.
Partea frontală este dominată aproape complet de ecran. Marginile sunt foarte înguste, iar raportul ecran-corp ajunge la 94%, ceea ce înseamnă că aproape toată suprafața este ocupată de display.
Ecran OLED 3K și autonomie pentru o zi întreagă de lucru
Huawei echipează noua tabletă cu un ecran OLED flexibil PaperMatte de 13,2 inch și rezoluție 3K. Tratamentul special aplicat suprafeței reduce reflexiile și face utilizarea mai confortabilă atunci când lucrezi în lumină puternică sau petreci multe ore în fața ecranului.
La interior, Huawei spune că performanța generală este cu aproximativ 20% mai mare decât la modelul anterior, iar sistemul de răcire este mai eficient, ceea ce ar trebui să ajute în sesiunile lungi de lucru.
Nici autonomia nu pare deloc modestă. Bateria de 9.760 mAh promite până la 13,6 ore de utilizare în anumite scenarii, suficient pentru o zi întreagă fără să cauți încărcătorul.
Pentru filme și apeluri video ai la dispoziție un sistem cu șase difuzoare, iar camera principală de 50 MP este însoțită de un senzor True-to-Color, care încearcă să redea culorile cât mai fidel.
Huawei vrea să îți ofere experiența unui laptop
Marea miză a acestui model nu este doar hardware-ul, ci modul în care îl folosești. Dacă alegi și accesoriile compatibile, tableta se apropie foarte mult de experiența unui laptop. Tastatura Huawei Glide include un touchpad generos, taste cu cursă apropiată de cea a unui notebook și chiar un spațiu integrat pentru depozitarea și încărcarea stylus-ului M-Pencil Pro.
Huawei a inclus și funcția Live Multitask, care îți permite să lucrezi cu mai multe ferestre deschise simultan, fără să treci permanent dintr-o aplicație în alta.
Dacă desenezi sau editezi imagini, aplicația GoPaint oferă instrumente dedicate pentru creație digitală, iar Huawei Notes vine cu funcții inteligente pentru notițe, schițe și organizarea proiectelor.
Cât costă noua Huawei MatePad Pro Max în România
Huawei MatePad Pro Max este disponibilă în România începând cu 14 iulie. Varianta cu 12 GB RAM și 256 GB spațiu de stocare costă 5.999 de lei, iar în pachet primești și husa Folio Cover împreună cu stylus-ul Huawei M-Pencil Pro.
Dacă vrei modelul cu 512 GB stocare, prețul ajunge la 6.999 de lei, însă acesta include și tastatura Huawei Glide, un mouse și stylus-ul M-Pencil Pro.
Până pe 17 august, dacă alegi să o comanzi din magazinul online Huawei Store, beneficiezi și de o reducere de 1.000 de lei, puncte bonus în programul Huawei Points și serviciul Huawei Care+.