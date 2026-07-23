Noua Dacia Spring va fi prezentată în septembrie. Modelul electric va fi produs în Europa

Dacia mută producția Spring din China în Slovenia

Noua generație Spring va ieși de pe linia de asamblare a uzinei Renault din Novo Mesto, Slovenia, unde este produs și noul Renault Twingo E-Tech. Cele două modele vor împărți aceeași platformă tehnică și vor avea mai multe componente comune.

Dacia a oferit deja în această vară prima imagine oficială a viitorului Spring, însă fără să dezvăluie detalii despre design sau specificațiile tehnice. Acum se știe că prezentarea completă va avea loc în septembrie, când vor fi făcute publice toate informațiile despre model.

Dezvoltat într-un timp record

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, noua Dacia Spring a fost dezvoltată în doar 16 luni, un interval neobișnuit de scurt pentru industria auto.

Prin comparație, Renault Twingo E-Tech, modelul cu care Spring va împărți arhitectura tehnică, a avut nevoie de aproximativ 21 de luni pentru dezvoltare.

Reducerea timpului de proiectare a fost posibilă datorită utilizării unei baze tehnice deja existente în cadrul Grupului Renault, ceea ce a permis accelerarea întregului proces.

Dacia vrea să păstreze Spring printre cele mai ieftine mașini electrice

Conducerea Dacia spune că noul Spring va rămâne fidel filozofiei mărcii: un automobil electric accesibil. CEO-ul companiei, Katrin Adt, a declarat că obiectivul este ca modelul să pornească de la un preț de sub 18.000 de euro, înainte de aplicarea eventualelor programe de subvenții existente în diferite țări europene.

Dacă acest obiectiv va fi atins, Spring își va păstra poziția printre cele mai ieftine automobile electrice disponibile pe piața din Europa.