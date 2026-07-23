Noua Dacia Spring va fi prezentată în septembrie. Modelul electric va fi produs în Europa
Dacia se pregătește să dezvăluie noua generație a modelului Spring, iar lansarea oficială este programată pentru luna septembrie. Viitorul automobil electric marchează o schimbare importantă pentru constructorul de la Mioveni, deoarece nu va mai fi fabricat în China, ci într-o uzină europeană.
Mutarea producției în Europa reprezintă unul dintre cele mai importante pasuri pentru viitorul celui mai accesibil model electric din gama Dacia. În același timp, compania promite că va păstra un preț competitiv, în ciuda schimbării locului de fabricație.
Dacia mută producția Spring din China în Slovenia
Noua generație Spring va ieși de pe linia de asamblare a uzinei Renault din Novo Mesto, Slovenia, unde este produs și noul Renault Twingo E-Tech. Cele două modele vor împărți aceeași platformă tehnică și vor avea mai multe componente comune.
Dacia a oferit deja în această vară prima imagine oficială a viitorului Spring, însă fără să dezvăluie detalii despre design sau specificațiile tehnice. Acum se știe că prezentarea completă va avea loc în septembrie, când vor fi făcute publice toate informațiile despre model.
Dezvoltat într-un timp record
Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, noua Dacia Spring a fost dezvoltată în doar 16 luni, un interval neobișnuit de scurt pentru industria auto.
Prin comparație, Renault Twingo E-Tech, modelul cu care Spring va împărți arhitectura tehnică, a avut nevoie de aproximativ 21 de luni pentru dezvoltare.
Reducerea timpului de proiectare a fost posibilă datorită utilizării unei baze tehnice deja existente în cadrul Grupului Renault, ceea ce a permis accelerarea întregului proces.
Dacia vrea să păstreze Spring printre cele mai ieftine mașini electrice
Conducerea Dacia spune că noul Spring va rămâne fidel filozofiei mărcii: un automobil electric accesibil. CEO-ul companiei, Katrin Adt, a declarat că obiectivul este ca modelul să pornească de la un preț de sub 18.000 de euro, înainte de aplicarea eventualelor programe de subvenții existente în diferite țări europene.
Dacă acest obiectiv va fi atins, Spring își va păstra poziția printre cele mai ieftine automobile electrice disponibile pe piața din Europa.
Deocamdată, Dacia nu a oferit informații despre autonomie, puterea motorului sau dimensiunile viitoarei generații. Totuși, având în vedere legătura tehnică cu Renault Twingo E-Tech, este de așteptat ca cele două modele să împartă inclusiv soluții pentru sistemul de propulsie.
Toate detaliile oficiale vor fi prezentate în luna septembrie, odată cu lansarea noii generații Dacia Spring.