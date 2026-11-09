Motor care se oprește după ce treci prin apă adâncă: de ce o nouă încercare de pornire poate agrava avaria

Ce se întâmplă când apa ajunge în cilindri

Motorul comprimă în mod normal aer sau un amestec de aer și combustibil. Apa este mult mai greu de comprimat, astfel încât, dacă în cilindru se strânge suficient lichid, pistonul poate fi oprit înainte de capătul cursei. Fenomenul este cunoscut drept blocaj hidraulic. Forțele care apar pot îndoi o bielă ori deteriora alte componente. Uneori, avaria se produce chiar în clipa în care motorul aspiră apa, iar încercările ulterioare de pornire pot adăuga solicitări unei piese deja afectate.

Apa poate ajunge în admisie din valul ridicat în fața mașinii sau din cel creat de un alt vehicul. Înălțimea caroseriei nu arată neapărat unde este gura de admisie și nici cât de înalt ajunge valul. Din exterior, o porțiune inundată poate părea uniformă, deși sub apă sunt denivelări sau o zonă în care drumul a cedat. Dacă nu cunoști adâncimea sau starea carosabilului, caută alt traseu.

Oprirea după contactul cu apa nu înseamnă automat blocaj hidraulic. Umezeala poate afecta alimentarea electrică sau aprinderea, iar apa poate ajunge în alte zone fără să pătrundă până în cilindri. De la volan nu poți exclude în siguranță cauza mecanică printr-o nouă pornire. Chiar dacă demarorul reușește să rotească motorul, asta nu dovedește că motorul a rămas intact.

Ce verifică atelierul înainte să pună din nou motorul în funcțiune

Spune-i mecanicului în ce moment s-a oprit motorul, până unde a ajuns apa și dacă ai mai acționat demarorul. Primele indicii pot veni din filtrul de aer, carcasa lui și traseul admisiei. Un filtru ud indică expunerea la apă, fără să stabilească singur dacă există lichid în cilindri. La un motor turbo se poate verifica și traseul de aer comprimat, unde lichidul poate rămâne în anumite puncte.

Atelierul poate inspecta cilindrii și poate îndepărta eventualul lichid prin procedura potrivită motorului, înainte de orice încercare controlată. În funcție de ce găsește, verificările pot include inspecția cu cameră, măsurarea compresiei sau investigații suplimentare pentru o posibilă bielă deformată. După o inundare mai amplă, pot fi afectate și alte sisteme, inclusiv instalația electrică și fluidele unor ansambluri. Dacă apa a intrat în cabină, menționează și acest lucru când soliciți recuperarea.

Transportul pe platformă lasă decizia de pornire pentru momentul în care cineva poate verifica efectiv mașina. Dacă oprirea a fost cauzată de o mufă udă, verificarea va clarifica situația. Dacă lichidul a rămas în motor, pauza dintre incident și prima probă făcută în atelier poate limita paguba.