Motivul pentru care ușa cuptorului are acele puncte negre pe marginea geamului. Rolul pe care puțini îl cunosc

În realitate, acest detaliu are o funcție tehnică. Modelul face parte dintr-un strat ceramic aplicat pe suprafața sticlei, care contribuie la funcționarea corectă a ușii cuptorului în condițiile temperaturilor ridicate la care aceasta este expusă.

Acest strat ceramic nu este amplasat întâmplător, ci are rolul de a susține rezistența ansamblului și de a proteja anumite componente aflate între geam și restul structurii ușii.

Ce funcții îndeplinește stratul ceramic

Rolul principal al stratului ceramic este protejarea adezivilor utilizați la construcția ușii cuptorului. Temperaturile ridicate dezvoltate în timpul funcționării pot afecta în timp materialele de fixare, iar acest strat contribuie la diminuarea efectelor produse de căldură asupra lor.

În același timp, modelul de puncte negre ajută la distribuția termică. Căldura nu este concentrată într-o singură zonă, ci este repartizată mai uniform pe suprafața geamului.

Acest proces contribuie la reducerea diferențelor mari de temperatură care pot apărea între diferite zone ale sticlei în timpul utilizării cuptorului.

Cum contribuie la protejarea geamului

Un alt rol important al punctelor negre și al stratului ceramic este reducerea stresului produs de variațiile de temperatură.

În timpul funcționării, geamul cuptorului este supus unor schimbări termice constante. Dacă diferențele dintre zonele încălzite și cele mai reci sunt prea mari, asupra sticlei pot apărea tensiuni.