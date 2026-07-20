Miros de mucegai în mașină: infiltrații, filtru de habitaclu sau evaporator, verificări simple

O mașină poate avea și două probleme simultan. O infiltrație udă filtrul, iar acesta păstrează mirosul chiar după repararea chederului. Sau un evaporator murdar produce miros din ventilație, în timp ce apa de sub mochetă menține umiditatea generală la un nivel ridicat.

Începe cu mocheta, portbagajul și filtrul de habitaclu

Scoate covorașele și apasă mocheta în colțuri, lângă praguri și sub scaune. Nu te limita la suprafața vizibilă. Stratul fonoabsorbant aflat dedesubt poate fi ud, deși materialul de deasupra pare uscat. O zonă mai rece, moale sau grea indică apă reținută.

Verifică și portbagajul, în special locașul roții de rezervă și compartimentele laterale. Apa poate intra pe la stopuri, garnitura hayonului, aerisirile caroseriei sau furtunul spălătorului lunetei. Portbagajul este adesea trecut cu vederea deoarece mocheta superioară rămâne aparent curată.

Dacă mașina a fost spălată recent, urmărește zonele de sub uși. Membranele interioare dezlipite pot permite apei să curgă peste prag și sub mochetă. Drenajele ușilor trebuie să permită evacuarea apei care trece pe lângă geam.

Filtrul de habitaclu trebuie scos și inspectat. Dacă este umed, înnegrit, plin de frunze sau miroase puternic, trebuie înlocuit. Totuși, este important să afli de ce s-a udat. Un capac montat greșit, scurgerile blocate de sub parbriz sau o etanșare defectă vor compromite rapid și filtrul nou.

Un filtru cu carbon activ reduce anumite mirosuri din trafic, dar nu poate neutraliza permanent mucegaiul. Nici alegerea unui produs mai scump nu compensează o infiltrație sau o carcasă plină de apă.

Evaporatorul poate păstra depuneri chiar dacă interiorul este uscat

Evaporatorul aerului condiționat se află în interiorul carcasei de climatizare și rămâne umed după funcționare. Praful și particulele organice ajunse pe suprafața sa formează un mediu în care se pot dezvolta bacterii și ciuperci. Mirosul apare frecvent la pornirea instalației și scade după câteva minute.