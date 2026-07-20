Miros de mucegai în mașină: infiltrații, filtru de habitaclu sau evaporator, verificări simple
Mirosul de mucegai care apare la deschiderea mașinii sau în primele secunde după pornirea ventilației indică existența unei surse de umezeală. Odorizantele pot acoperi temporar problema, dar nu îndepărtează apa, depunerile organice sau microorganismele dezvoltate în instalația de climatizare. După câteva zile, mirosul revine și poate deveni mai puternic.
Pentru un diagnostic corect trebuie observat momentul în care se simte cel mai intens. Dacă habitaclul miroase imediat după ce deschizi ușa, chiar înainte să pornești ventilatorul, umezeala se află probabil în mochetă, portbagaj, plafon sau tapițerie. Dacă mirosul apare numai când pornești aerul, principalele suspiciuni cad asupra filtrului de habitaclu și evaporatorului.
O mașină poate avea și două probleme simultan. O infiltrație udă filtrul, iar acesta păstrează mirosul chiar după repararea chederului. Sau un evaporator murdar produce miros din ventilație, în timp ce apa de sub mochetă menține umiditatea generală la un nivel ridicat.
Începe cu mocheta, portbagajul și filtrul de habitaclu
Scoate covorașele și apasă mocheta în colțuri, lângă praguri și sub scaune. Nu te limita la suprafața vizibilă. Stratul fonoabsorbant aflat dedesubt poate fi ud, deși materialul de deasupra pare uscat. O zonă mai rece, moale sau grea indică apă reținută.
Verifică și portbagajul, în special locașul roții de rezervă și compartimentele laterale. Apa poate intra pe la stopuri, garnitura hayonului, aerisirile caroseriei sau furtunul spălătorului lunetei. Portbagajul este adesea trecut cu vederea deoarece mocheta superioară rămâne aparent curată.
Dacă mașina a fost spălată recent, urmărește zonele de sub uși. Membranele interioare dezlipite pot permite apei să curgă peste prag și sub mochetă. Drenajele ușilor trebuie să permită evacuarea apei care trece pe lângă geam.
Filtrul de habitaclu trebuie scos și inspectat. Dacă este umed, înnegrit, plin de frunze sau miroase puternic, trebuie înlocuit. Totuși, este important să afli de ce s-a udat. Un capac montat greșit, scurgerile blocate de sub parbriz sau o etanșare defectă vor compromite rapid și filtrul nou.
Un filtru cu carbon activ reduce anumite mirosuri din trafic, dar nu poate neutraliza permanent mucegaiul. Nici alegerea unui produs mai scump nu compensează o infiltrație sau o carcasă plină de apă.
Evaporatorul poate păstra depuneri chiar dacă interiorul este uscat
Evaporatorul aerului condiționat se află în interiorul carcasei de climatizare și rămâne umed după funcționare. Praful și particulele organice ajunse pe suprafața sa formează un mediu în care se pot dezvolta bacterii și ciuperci. Mirosul apare frecvent la pornirea instalației și scade după câteva minute.
Un test simplu este să pornești doar ventilatorul, cu aerul condiționat oprit. Dacă mirosul vine imediat prin gurile de ventilație, filtrul sau evaporatorul sunt principalii suspecți. Dacă se simte mai ales după oprirea compresorului, umezeala rămasă pe evaporator poate alimenta problema.
Curățarea trebuie făcută cu produse destinate instalațiilor auto. Spray-urile parfumate introduse în habitaclu pot masca mirosul fără să ajungă pe suprafața evaporatorului. O curățare eficientă presupune aplicarea controlată a unei spume sau soluții printr-un punct de acces potrivit, urmată de evacuarea lichidului prin drenaj.
Drenajul condensului trebuie verificat înainte și după curățare. Dacă este blocat, soluția și apa rămân în carcasă și pot ajunge în habitaclu. O baltă mică sub mașină după funcționarea AC-ului este normală și confirmă că evacuarea lucrează.
Poți reduce reapariția mirosului oprind compresorul cu câteva minute înainte de destinație și lăsând ventilatorul să funcționeze. Aerul mai cald ajută la uscarea evaporatorului. Procedura nu repară un sistem contaminat, dar poate limita acumularea de umezeală după curățare.
După eliminarea sursei, interiorul trebuie uscat complet. Folosește un aspirator pentru lichide, ridică mocheta și aerisește mașina într-un spațiu sigur. Dacă materialele au rămas ude mult timp, poate fi necesară curățarea profesională sau înlocuirea unor straturi fonoabsorbante.
Un miros persistent nu trebuie ignorat, mai ales dacă este însoțit de aburirea geamurilor, pete vizibile sau simptome de iritație. Problema este rareori doar parfumul neplăcut. În spate se află, de obicei, umezeală care poate afecta tapițeria, instalația electrică și calitatea aerului din mașină.