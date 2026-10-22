Microsoft schimbă regulile Xbox Cloud Gaming: cât costă o oră de joc fără Game Pass și ce limite vor avea abonații din noiembrie

Potrivit publicației GameSpot, noua opțiune este disponibilă momentan în cadrul programului Xbox Insiders, însă Microsoft intenționează să extindă accesul începând din noiembrie 2026. În paralel, gigantul american pregătește o schimbare controversată și pentru abonații existenți: introducerea unor limite lunare de utilizare a serviciului de cloud gaming.

Decizia marchează o modificare importantă a strategiei Xbox, care încearcă să ofere alternative la abonamentele tradiționale, dar și să controleze costurile tot mai mari ale infrastructurii necesare pentru rularea jocurilor de la distanță.

Cât costă Xbox Cloud Gaming fără abonament Game Pass

Microsoft introduce un sistem numit Cloud Playtime Packs, prin care utilizatorii pot cumpăra un anumit număr de ore de joc fără să plătească un abonament lunar. Serviciul este testat în prezent prin Xbox Insiders, program gratuit la care se pot înscrie utilizatorii interesați să încerce funcții noi înaintea lansării generale.

Prețurile introductive anunțate de companie sunt următoarele:

Pachet Preț Cost aproximativ pe oră 10 ore 3,99 dolari 0,40 dolari 25 de ore 7,99 dolari 0,32 dolari 50 de ore 11,99 dolari 0,24 dolari

Cel mai avantajos pachet este cel de 50 de ore, care reduce considerabil costul pentru fiecare oră de utilizare. Spre deosebire de un abonament lunar, orele cumpărate rămân disponibile până când sunt consumate, potrivit informațiilor publicate de Microsoft.

Pachetele oferă acces la o experiență fără reclame, timpi de așteptare mai reduși și streaming de calitate superioară. Totuși, achiziționarea orelor nu înseamnă automat acces la întregul catalog Game Pass. Utilizatorii trebuie să dețină jocuri compatibile cu streamingul sau să acceseze titlurile gratuite eligibile.

Microsoft precizează că acestea sunt prețuri introductive, ceea ce înseamnă că tarifele ar putea fi modificate ulterior. De asemenea, disponibilitatea și opțiunile de achiziție pot varia în funcție de țară și dispozitiv.

Schimbarea face parte dintr-o strategie mai amplă prin care Xbox încearcă să adapteze serviciile la diferite categorii de utilizatori, într-un context în care prețurile Game Pass au devenit un subiect controversat.

Abonații Game Pass vor avea limite lunare de utilizare a cloud gamingului

Noutățile nu îi afectează doar pe utilizatorii fără abonament. Începând din noiembrie 2026, Microsoft va introduce limite lunare pentru orele de joc disponibile prin Xbox Cloud Gaming, inclusiv în cazul abonamentelor premium.

Astfel, Game Pass Ultimate va include 15 ore de cloud gaming pe lună, Game Pass Premium va oferi 10 ore, iar Game Pass Essential va permite doar 5 ore de utilizare lunară.

În prezent, abonații eligibili pot folosi serviciul fără aceste restricții lunare, astfel că schimbarea ar putea reprezenta un dezavantaj pentru persoanele care se joacă frecvent prin cloud. După consumarea orelor incluse, utilizatorii vor putea cumpăra timp suplimentar prin Xbox Store.

Microsoft recunoaște că modificarea este importantă, mai ales pentru jucătorii care folosesc intens serviciul. Totuși, compania estimează că aproximativ 4% dintre abonații Game Pass vor fi afectați direct de noile limite, fără să prezinte detalii despre metodologia utilizată pentru acest calcul.

Explicația oficială este legată de costurile infrastructurii. Rularea jocurilor pe servere performante presupune investiții considerabile în hardware, energie electrică și conectivitate, iar cheltuielile cresc odată cu numărul utilizatorilor.

În ultimul an, Microsoft a făcut deja mai multe ajustări ale abonamentelor, inclusiv modificări de preț și beneficii, despre care Playtech a relatat în articolul privind ieftinirea Xbox Game Pass și eliminarea unor avantaje pentru fanii Call of Duty.

Xbox testează și jocurile gratuite cu reclame. Ce urmează pentru serviciu

Pe lângă pachetele contra cost, Microsoft testează și o versiune gratuită Xbox Cloud Gaming, finanțată prin reclame. Aceasta este disponibilă pentru anumiți participanți la programul Xbox Insiders și permite accesarea unor jocuri eligibile fără abonament.

Prin aceste schimbări, compania încearcă să creeze mai multe variante de acces: abonamente pentru utilizatorii constanți, pachete de ore pentru cei ocazionali și streaming susținut prin publicitate pentru cei care nu vor să plătească.

Strategia ar putea fi utilă și persoanelor care nu dețin console performante. Cloud gamingul permite rularea jocurilor pe serverele Microsoft, imaginile fiind transmise prin internet către dispozitive compatibile, inclusiv calculatoare mai puțin puternice.

În anumite condiții, această tehnologie poate transforma un PC modest sau un dispozitiv mobil într-o platformă de gaming, așa cum Playtech a explicat în materialul despre utilizarea Game Pass și a serviciilor de cloud gaming pe calculatoare accesibile.

Totuși, noul model ridică întrebări despre costurile pe termen lung. Pentru cineva care se joacă zilnic, cumpărarea repetată a pachetelor de ore ar putea deveni mai costisitoare decât un abonament tradițional, în funcție de tarifele finale și de beneficiile incluse.

Microsoft intenționează să ofere mai multe informații în noiembrie, inclusiv despre disponibilitatea regională, jocurile eligibile și modalitatea de verificare a orelor rămase.

Pentru moment, schimbarea arată clar direcția Xbox: accesul la jocurile din cloud devine mai flexibil, dar timpul petrecut jucându-te capătă un preț tot mai precis.