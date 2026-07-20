MG pune baterii semi-solide pe hibridele plug-in: primul SUV apare în 2027 și promite mai multă autonomie

Termenul „semi-solid” nu trebuie confundat cu o baterie complet solid-state. Acumulatorul păstrează o cantitate redusă de electrolit lichid, dar folosește o structură diferită față de celulele convenționale. Avantajul urmărit este obținerea unei densități energetice și a unei siguranțe mai bune fără dificultățile industriale ale bateriilor complet solide.

MG extinde tehnologia de la electrice la modelele plug-in hybrid

MG a introdus deja în China modele electrice echipate cu acumulatori semi-solizi. Compania a anunțat că tehnologia va ajunge în Europa până la sfârșitul lui 2026, inițial pe MG4 Urban, urmând să fie folosită și de SUV-ul electric MG 4X.

Pasul următor este adaptarea bateriei pentru sistemele plug-in hybrid. Aceste automobile folosesc acumulatori mai mici decât electricele, dar îi solicită frecvent prin cicluri complete de încărcare și descărcare. Stabilitatea termică și durata de viață pot deveni, așadar, la fel de importante precum densitatea energetică.

MG afirmă că bateria SolidCore oferă o conversie mai eficientă a energiei și un răspuns mai rapid la solicitarea de putere. Compania nu a publicat încă capacitatea acumulatorului, autonomia electrică sau viteza exactă de încărcare pentru viitorul ZS.

Noul sistem PHEV+ va fi disponibil cu motoare turbo de 1,1 sau 1,5 litri. O transmisie hibridă dedicată va gestiona trecerea dintre modurile electric, serie și paralel, încercând să păstreze propulsorul termic în zona sa eficientă.

MG susține că motorul poate menține o eficiență termică de peste 40% în aproximativ 90% dintre situațiile de funcționare, în timp ce lanțul de propulsie electric poate ajunge la o eficiență de 90%. Sunt valori anunțate de producător și vor trebui confirmate în testele independente și în consumul real.

ZS va deschide o familie de trei SUV-uri electrificate

Primul model va fi MG ZS Plug-in Hybrid+, un SUV compact care poate atrage cumpărătorii europeni interesați de autonomie electrică urbană, dar care nu vor să depindă complet de infrastructura de încărcare. HS va acoperi zona modelelor de familie mai mari, iar S9 ar trebui să ocupe o poziție superioară.