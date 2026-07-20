MG pune baterii semi-solide pe hibridele plug-in: primul SUV apare în 2027 și promite mai multă autonomie
MG pregătește trei SUV-uri plug-in hybrid echipate cu baterii semi-solide, o tehnologie asociată până acum în principal automobilelor complet electrice. Primul model va fi MG ZS Plug-in Hybrid+, programat pentru lansare în 2027, urmat de noile MG HS și MG S9.
Constructorul susține că acumulatorii SolidCore pot îmbunătăți autonomia electrică, răspunsul sistemului de propulsie, viteza de încărcare și comportamentul la temperaturi extreme. Bateria va lucra împreună cu o nouă generație de sisteme PHEV+, proiectate să folosească motorul electric cât mai mult timp.
Termenul „semi-solid” nu trebuie confundat cu o baterie complet solid-state. Acumulatorul păstrează o cantitate redusă de electrolit lichid, dar folosește o structură diferită față de celulele convenționale. Avantajul urmărit este obținerea unei densități energetice și a unei siguranțe mai bune fără dificultățile industriale ale bateriilor complet solide.
MG extinde tehnologia de la electrice la modelele plug-in hybrid
MG a introdus deja în China modele electrice echipate cu acumulatori semi-solizi. Compania a anunțat că tehnologia va ajunge în Europa până la sfârșitul lui 2026, inițial pe MG4 Urban, urmând să fie folosită și de SUV-ul electric MG 4X.
Pasul următor este adaptarea bateriei pentru sistemele plug-in hybrid. Aceste automobile folosesc acumulatori mai mici decât electricele, dar îi solicită frecvent prin cicluri complete de încărcare și descărcare. Stabilitatea termică și durata de viață pot deveni, așadar, la fel de importante precum densitatea energetică.
MG afirmă că bateria SolidCore oferă o conversie mai eficientă a energiei și un răspuns mai rapid la solicitarea de putere. Compania nu a publicat încă capacitatea acumulatorului, autonomia electrică sau viteza exactă de încărcare pentru viitorul ZS.
Noul sistem PHEV+ va fi disponibil cu motoare turbo de 1,1 sau 1,5 litri. O transmisie hibridă dedicată va gestiona trecerea dintre modurile electric, serie și paralel, încercând să păstreze propulsorul termic în zona sa eficientă.
MG susține că motorul poate menține o eficiență termică de peste 40% în aproximativ 90% dintre situațiile de funcționare, în timp ce lanțul de propulsie electric poate ajunge la o eficiență de 90%. Sunt valori anunțate de producător și vor trebui confirmate în testele independente și în consumul real.
ZS va deschide o familie de trei SUV-uri electrificate
Primul model va fi MG ZS Plug-in Hybrid+, un SUV compact care poate atrage cumpărătorii europeni interesați de autonomie electrică urbană, dar care nu vor să depindă complet de infrastructura de încărcare. HS va acoperi zona modelelor de familie mai mari, iar S9 ar trebui să ocupe o poziție superioară.
Pentru șoferul român, un PHEV cu baterie mai performantă poate fi util doar dacă este încărcat frecvent. Tehnologia avansată nu compensează utilizarea permanentă cu acumulatorul gol. În acest caz, mașina transportă masa bateriei și a motorului electric, dar se bazează în principal pe benzină.
Avantajul ar putea apărea iarna. Bateriile convenționale pierd autonomie și putere de încărcare la temperaturi scăzute. MG spune că noua chimie este proiectată să mențină performanțe mai bune în condiții extreme, un argument relevant pentru zonele reci din România.
Compania pregătește și o actualizare importantă pentru sistemele de asistență. Funcția Navigate on Autopilot este programată pentru finalul lui 2027 și ar urma să ajute la conducerea pe autostradă în cadrul pachetului MG Pilot. Denumirea nu înseamnă autonomie completă, iar șoferul va rămâne responsabil pentru supraveghere.
Miza mai mare este democratizarea tehnologiei semi-solide. Dacă MG o poate introduce pe SUV-uri de volum fără creșteri majore de preț, rivalii vor fi obligați să accelereze propriile programe. În schimb, dacă avantajele reale sunt mici sau costul rămâne ridicat, bateria poate funcționa mai mult ca argument de marketing.
Până la lansarea din 2027, cele mai importante informații lipsesc încă: autonomia electrică, capacitatea bateriei, timpul de încărcare și prețul. Aceste cifre vor decide dacă noul ZS reprezintă un salt tehnologic sau doar următoarea evoluție firească a unui plug-in hybrid.