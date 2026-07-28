Mercedes-Benz ar putea fi interzisă în SUA din cauza Chinei. Proiectul de lege care lovește unde compania se aștepta mai puțin
Mercedes-Benz riscă să fie prinsă într-o lege americană creată inițial pentru blocarea producătorilor auto chinezi. Proiectul ar putea interzice vânzarea mașinilor conectate produse de companii deținute în proporție de peste 15% de entități din China. Mercedes depășește acest prag din cauza acționarilor săi, potrivit Reuters.
Connected Vehicle Security Act of 2026 a fost aprobat în unanimitate de Comisia pentru Comerț a Senatului american. Nu este încă lege. Proiectul trebuie să treacă de plenul Senatului și de Camera Reprezentanților. Textul poate fi modificat înainte să producă efecte.
Acționarii chinezi care complică situația Mercedes-Benz
Problema este reprezentată de două participații importante. Grupul chinez de stat BAIC deține 9,98% din Mercedes-Benz. Li Shufu, fondatorul grupului Geely, controlează o participație de aproximativ 9,69%.
Împreună, cele două participații ajung la aproape 19,67%. Procentul este peste pragul de 15% prevăzut în actuala versiune a proiectului. Mercedes-Benz este o companie germană, cu sediul la Stuttgart. Acționarii chinezi nu controlează însă individual producătorul.
Textul ar putea lua în calcul participațiile cumulate ale entităților asociate unor state considerate adversare. Lista include China, Rusia, Iran și Coreea de Nord. Din acest motiv, Mercedes ar putea intra în aceeași categorie juridică precum un constructor controlat direct de un grup chinez.
Situația este neobișnuită. Mercedes produce mașini în Statele Unite de aproape trei decenii. Compania are o uzină importantă în Vance, Alabama, unde sunt construite inclusiv SUV-uri electrice. Playtech a prezentat anterior modul în care Mercedes a început producția SUV-ului EQS în SUA.
De ce se tem autoritățile americane de mașinile conectate
Proiectul nu vizează doar locul în care este fabricată o mașină. Autoritățile analizează și software-ul, componentele, sistemele de comunicații și structura de proprietate a companiei. Mașinile moderne colectează cantități uriașe de informații.
Un vehicul conectat poate înregistra poziția, traseele, obiceiurile șoferului și imaginile surprinse de camere. Poate comunica permanent cu serverele producătorului. Primește actualizări de la distanță și poate controla electronic numeroase funcții importante.
Washingtonul susține că tehnologia controlată de entități din state adversare poate deveni un risc de securitate. Datele ar putea fi transferate în afara țării. În scenarii extreme, anumite sisteme ar putea fi manipulate sau dezactivate de la distanță.
Temerile nu sunt noi. Statele Unite au lansat deja o investigație privind mașinile produse în China, invocând camerele, senzorii și accesul vehiculelor la infrastructura critică. Alte state au început să limiteze accesul unor automobile chinezești în zone sensibile.
Polestar a fost deja afectată de regulile americane pentru vehicule conectate. Marca este controlată de Geely. Volvo, care are la rândul său legături cu grupul chinez, a primit însă autorizație pentru continuarea activității. Diferența arată că autoritățile pot analiza separat fiecare companie.
Mercedes încearcă să schimbe pragul din lege
Mercedes-Benz discută cu politicienii americani și încearcă să modifice proiectul. Compania ar prefera ca pragul de proprietate chineză să fie ridicat de la 15% la 25%. În această variantă, participațiile BAIC și Li Shufu nu ar mai declanșa restricția.
Constructorul își folosește și prezența industrială din Statele Unite drept argument. Mercedes are activități de producție în Alabama și Carolina de Sud. Compania susține mii de locuri de muncă directe și o rețea extinsă de furnizori, dealeri și servicii.
Chiar și unii susținători ai proiectului admit că formularea actuală poate produce efecte nedorite. Senatorul Ted Cruz a avertizat că pragul fix de 15% ar putea afecta companii care nu reprezintă o amenințare reală. O variantă discutată este înlocuirea procentului automat cu evaluări individuale de securitate.
Mercedes nu va dispărea imediat din showroom-urile americane. Producătorul ar putea avea până în 2030 pentru a se conforma. Ar putea solicita și o derogare. Până atunci, proiectul poate suferi modificări majore sau poate fi blocat în Congres.
Cazul arată cât de complicată a devenit relația dintre industria auto și China. Participațiile financiare, software-ul și datele contează acum la fel de mult precum țara în care este asamblată mașina. Temerile au determinat inclusiv unele state europene să interzică mașinile chinezești în baze militare.