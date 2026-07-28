Mercedes-Benz ar putea fi interzisă în SUA din cauza Chinei. Proiectul de lege care lovește unde compania se aștepta mai puțin

Acționarii chinezi care complică situația Mercedes-Benz

Problema este reprezentată de două participații importante. Grupul chinez de stat BAIC deține 9,98% din Mercedes-Benz. Li Shufu, fondatorul grupului Geely, controlează o participație de aproximativ 9,69%.

Împreună, cele două participații ajung la aproape 19,67%. Procentul este peste pragul de 15% prevăzut în actuala versiune a proiectului. Mercedes-Benz este o companie germană, cu sediul la Stuttgart. Acționarii chinezi nu controlează însă individual producătorul.

Textul ar putea lua în calcul participațiile cumulate ale entităților asociate unor state considerate adversare. Lista include China, Rusia, Iran și Coreea de Nord. Din acest motiv, Mercedes ar putea intra în aceeași categorie juridică precum un constructor controlat direct de un grup chinez.

Situația este neobișnuită. Mercedes produce mașini în Statele Unite de aproape trei decenii. Compania are o uzină importantă în Vance, Alabama, unde sunt construite inclusiv SUV-uri electrice. Playtech a prezentat anterior modul în care Mercedes a început producția SUV-ului EQS în SUA.

De ce se tem autoritățile americane de mașinile conectate

Proiectul nu vizează doar locul în care este fabricată o mașină. Autoritățile analizează și software-ul, componentele, sistemele de comunicații și structura de proprietate a companiei. Mașinile moderne colectează cantități uriașe de informații.

Un vehicul conectat poate înregistra poziția, traseele, obiceiurile șoferului și imaginile surprinse de camere. Poate comunica permanent cu serverele producătorului. Primește actualizări de la distanță și poate controla electronic numeroase funcții importante.

Washingtonul susține că tehnologia controlată de entități din state adversare poate deveni un risc de securitate. Datele ar putea fi transferate în afara țării. În scenarii extreme, anumite sisteme ar putea fi manipulate sau dezactivate de la distanță.