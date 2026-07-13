Mercedes-AMG CLA 45 electric are 680 CP și face 0-100 în 2,7 secunde. Supercarul cu patru uși promite 670 km autonomie

Viteza maximă este limitată electronic la aproximativ 250 km/h în configurația standard. Pachetul opțional AMG Dynamic Plus ridică limita spre 270 km/h, adică într-o zonă rezervată până recent coupe-urilor și berlinelor cu motoare termice foarte mari.

Trei motoare axiale într-un CLA de generație nouă

Motoarele cu flux axial reprezintă una dintre cele mai interesante tehnologii folosite de Mercedes-AMG. Spre deosebire de motoarele electrice radiale întâlnite pe majoritatea automobilelor, acestea pot furniza o densitate mare de putere și cuplu într-un ansamblu mai compact.

Dimensiunile reduse au permis montarea a două unități în puntea din spate. Fiecare motor poate controla separat roata corespunzătoare, oferind un sistem de torque vectoring foarte rapid. Mașina poate distribui forța nu doar între puntea față și cea din spate, ci și între cele două roți posterioare.

Motorul din față poate fi utilizat atunci când este necesară tracțiune suplimentară și poate fi decuplat în anumite condiții pentru reducerea pierderilor. CLA 45 electric funcționează astfel ca un model cu tracțiune predominant spate în unele situații, dar poate folosi toate cele patru roți la accelerații puternice sau când aderența scade.

Mercedes a instalat și o suspensie adaptivă, frâne mai puternice și elemente aerodinamice active. Eleronul posterior își modifică poziția în funcție de viteză, accelerație și modul de rulare. Fantele radiatorului pot rămâne închise până aproape de 250 km/h dacă sistemul nu are nevoie de răcire suplimentară, reducând rezistența aerului.

Pentru a păstra o parte din caracterul mecanic asociat modelelor AMG, producătorul introduce sunete artificiale, vibrații transmise prin scaune și schimbări simulate ale treptelor. Aceste efecte nu sunt necesare pentru funcționarea propulsiei electrice, dar încearcă să transforme accelerația liniară într-o experiență mai familiară pentru șoferii modelelor de performanță.

Bateria de 94 kWh și încărcarea la 330 kW

CLA 45 folosește o baterie litiu-ion cu o capacitate de 94 kWh. Autonomia maximă anunțată depășește 670 de kilometri în ciclul WLTP, o valoare neobișnuit de mare pentru un automobil cu 680 CP și trei motoare electrice.