Mercedes-AMG CLA 45 electric are 680 CP și face 0-100 în 2,7 secunde. Supercarul cu patru uși promite 670 km autonomie
Mercedes-AMG a prezentat la Festivalul de Viteză de la Goodwood noul CLA 45 4MATIC+, un model complet electric care încearcă să demonstreze că performanța extremă și autonomia mare pot exista în aceeași caroserie compactă. Automobilul dezvoltă până la 500 kW, echivalentul a aproximativ 680 CP, și folosește nu mai puțin de trei motoare electrice.
Un motor este integrat în puntea față, iar alte două acționează roțile din spate. Configurația permite controlarea foarte precisă a cuplului și generează o valoare maximă anunțată de 1.759 Nm. Accelerația de la 0 la 100 km/h durează numai 2,7 secunde în condițiile de măsurare comunicate de producător.
Viteza maximă este limitată electronic la aproximativ 250 km/h în configurația standard. Pachetul opțional AMG Dynamic Plus ridică limita spre 270 km/h, adică într-o zonă rezervată până recent coupe-urilor și berlinelor cu motoare termice foarte mari.
Trei motoare axiale într-un CLA de generație nouă
Motoarele cu flux axial reprezintă una dintre cele mai interesante tehnologii folosite de Mercedes-AMG. Spre deosebire de motoarele electrice radiale întâlnite pe majoritatea automobilelor, acestea pot furniza o densitate mare de putere și cuplu într-un ansamblu mai compact.
Dimensiunile reduse au permis montarea a două unități în puntea din spate. Fiecare motor poate controla separat roata corespunzătoare, oferind un sistem de torque vectoring foarte rapid. Mașina poate distribui forța nu doar între puntea față și cea din spate, ci și între cele două roți posterioare.
Motorul din față poate fi utilizat atunci când este necesară tracțiune suplimentară și poate fi decuplat în anumite condiții pentru reducerea pierderilor. CLA 45 electric funcționează astfel ca un model cu tracțiune predominant spate în unele situații, dar poate folosi toate cele patru roți la accelerații puternice sau când aderența scade.
Mercedes a instalat și o suspensie adaptivă, frâne mai puternice și elemente aerodinamice active. Eleronul posterior își modifică poziția în funcție de viteză, accelerație și modul de rulare. Fantele radiatorului pot rămâne închise până aproape de 250 km/h dacă sistemul nu are nevoie de răcire suplimentară, reducând rezistența aerului.
Pentru a păstra o parte din caracterul mecanic asociat modelelor AMG, producătorul introduce sunete artificiale, vibrații transmise prin scaune și schimbări simulate ale treptelor. Aceste efecte nu sunt necesare pentru funcționarea propulsiei electrice, dar încearcă să transforme accelerația liniară într-o experiență mai familiară pentru șoferii modelelor de performanță.
Bateria de 94 kWh și încărcarea la 330 kW
CLA 45 folosește o baterie litiu-ion cu o capacitate de 94 kWh. Autonomia maximă anunțată depășește 670 de kilometri în ciclul WLTP, o valoare neobișnuit de mare pentru un automobil cu 680 CP și trei motoare electrice.
Rezultatul este posibil datorită caroseriei aerodinamice, sistemului de decuplare a motorului frontal și managementului eficient al energiei. În utilizare reală, autonomia va depinde puternic de viteză și stilul de condus. Cei 670 de kilometri nu vor fi obținuți atunci când mașina este exploatată frecvent la puterea maximă.
Arhitectura de 800 de volți permite încărcarea DC cu până la 330 kW. Mercedes indică un timp de 22 de minute pentru trecerea de la 10 la 80%, iar o oprire de zece minute ar putea adăuga peste 270 de kilometri de autonomie WLTP. Pompa de căldură și precondiționarea acumulatorului sunt incluse pentru a aduce bateria la temperatura potrivită înainte de sosirea la stație.
În România, accesul la puterea maximă va depinde de extinderea huburilor de 300-400 kW. Mașina poate fi conectată și la stații mai lente, dar principalul avantaj al arhitecturii de 800 V apare numai atunci când încărcătorul și condițiile termice permit transferul unei puteri ridicate.
Prețul oficial nu a fost comunicat. Noul CLA 45 va ocupa însă partea superioară a gamei și va costa considerabil mai mult decât versiunile electrice standard. Mercedes-AMG nu urmărește să construiască un EV accesibil, ci un automobil care să concureze simultan cu berline electrice performante și cu modele sportive tradiționale.