Mașinile care pot fi respinse la Inspecția Tehnică Periodică. Lista defectelor care le lasă fără ITP în 2026
Inspecția Tehnică Periodică (ITP) este una dintre obligațiile pe care trebuie să le respecte toți proprietarii de autovehicule înmatriculate în România.
Deși mulți șoferi consideră că, dacă mașina pornește și funcționează normal, va trece fără probleme verificarea, realitatea este diferită. Inspectorii autorizați verifică zeci de elemente care țin atât de siguranța rutieră, cât și de respectarea normelor privind protecția mediului.
Chiar și unele probleme aparent banale, precum un bec ars, un parbriz fisurat sau anvelopele uzate, pot conduce la respingerea vehiculului. În plus, orice modificare neomologată poate cântări decisiv în rezultatul inspecției.
Ce verifică inspectorii la Inspecția Tehnică Periodică
ITP are rolul de a confirma că un autovehicul îndeplinește condițiile tehnice minime pentru a circula în siguranță pe drumurile publice. Fără o inspecție tehnică valabilă, certificatul de înmatriculare poate fi reținut de polițiști, iar șoferul riscă amenzi și suspendarea dreptului de circulație al vehiculului.
În timpul inspecției sunt verificate principalele sisteme ale mașinii, printre care:
- sistemul de frânare;
- direcția;
- suspensia;
- instalația de iluminare și semnalizare;
- anvelopele și jantele;
- șasiul și elementele de rezistență;
- sistemul de evacuare;
- emisiile poluante;
- eventualele modificări aduse vehiculului.
Inspectorii urmăresc dacă toate aceste componente funcționează conform cerințelor tehnice și dacă vehiculul poate circula în condiții de siguranță.
Cum sunt clasificate defecțiunile descoperite la ITP
Potrivit Reglementărilor RNTR 1, deficiențele identificate în timpul inspecției sunt încadrate în trei categorii:
- defecte minore;
- defecte majore;
- defecte periculoase.
Autovehiculul este declarat admis doar dacă prezintă exclusiv defecte minore.
În schimb, dacă sunt constatate defecte majore sau periculoase, inspectorul este obligat să respingă mașina. Proprietarul trebuie să remedieze problemele și să revină ulterior pentru o nouă verificare în termenul prevăzut de lege.
Defectele care pot duce la respingerea mașinii
Numeroși șoferi sunt surprinși să afle că anumite probleme aparent nesemnificative sunt suficiente pentru ca vehiculul să nu treacă ITP-ul.
Printre cele mai întâlnite motive de respingere se numără:
- faruri dereglate sau cu intensitate insuficientă;
- stopuri, semnalizări sau lumini de poziție defecte;
- anvelope uzate peste limita legală ori deteriorate;
- parbriz fisurat în câmpul vizual al șoferului;
- ștergătoare care nu curăță eficient parbrizul;
- jocuri excesive la direcție sau suspensie;
- scurgeri de ulei, lichid de frână ori alte fluide;
- emisii poluante peste limitele admise;
- modificări neomologate ale instalației de iluminare sau ale sistemului de evacuare.
În multe cazuri, aceste probleme pot fi remediate rapid și cu costuri reduse. Totuși, dacă sunt descoperite în timpul inspecției, inspectorii sunt obligați să aplice prevederile legale și să acorde un rezultat nefavorabil, dacă deficiențele se încadrează la categoria defectelor majore sau periculoase.
Ce riscă șoferii care circulă fără un ITP valabil
Un autovehicul cu ITP expirat nu poate circula legal pe drumurile publice. În plus, expirarea inspecției tehnice conduce și la suspendarea de drept a înmatriculării vehiculului.
Dacă este oprit în trafic, șoferul poate primi amendă, iar polițistul rutier poate reține certificatul de înmatriculare până la efectuarea unei noi inspecții tehnice și remedierea situației.
Pentru a evita astfel de probleme, specialiștii recomandă efectuarea unei verificări într-un service înainte de prezentarea la stația ITP. O simplă verificare a instalației de iluminare, a frânelor, a anvelopelor sau a nivelului emisiilor poate preveni respingerea mașinii și costurile suplimentare generate de o nouă programare la inspecția tehnică.