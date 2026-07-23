Mașinile care pot fi respinse la Inspecția Tehnică Periodică. Lista defectelor care le lasă fără ITP în 2026

Chiar și unele probleme aparent banale, precum un bec ars, un parbriz fisurat sau anvelopele uzate, pot conduce la respingerea vehiculului. În plus, orice modificare neomologată poate cântări decisiv în rezultatul inspecției.

Ce verifică inspectorii la Inspecția Tehnică Periodică

ITP are rolul de a confirma că un autovehicul îndeplinește condițiile tehnice minime pentru a circula în siguranță pe drumurile publice. Fără o inspecție tehnică valabilă, certificatul de înmatriculare poate fi reținut de polițiști, iar șoferul riscă amenzi și suspendarea dreptului de circulație al vehiculului.

În timpul inspecției sunt verificate principalele sisteme ale mașinii, printre care:

sistemul de frânare;

direcția;

suspensia;

instalația de iluminare și semnalizare;

anvelopele și jantele;

șasiul și elementele de rezistență;

sistemul de evacuare;

emisiile poluante;

eventualele modificări aduse vehiculului.

Inspectorii urmăresc dacă toate aceste componente funcționează conform cerințelor tehnice și dacă vehiculul poate circula în condiții de siguranță.

Cum sunt clasificate defecțiunile descoperite la ITP

Potrivit Reglementărilor RNTR 1, deficiențele identificate în timpul inspecției sunt încadrate în trei categorii:

defecte minore;

defecte majore;

defecte periculoase.

Autovehiculul este declarat admis doar dacă prezintă exclusiv defecte minore.

În schimb, dacă sunt constatate defecte majore sau periculoase, inspectorul este obligat să respingă mașina. Proprietarul trebuie să remedieze problemele și să revină ulterior pentru o nouă verificare în termenul prevăzut de lege.