Masă electrică proastă: de ce apar martori multipli și probleme fără logică aparentă

Cum poate o singură legătură proastă să aprindă mai mulți martori

Calculatoarele moderne comunică între ele prin rețele de date și se bazează pe aceeași alimentare electrică. Dacă tensiunea scade pentru o fracțiune de secundă, un modul se poate reseta, altul poate pierde comunicarea, iar un al treilea poate interpreta situația drept defecțiune internă. În memorie apar astfel coduri pentru comunicare CAN, tensiune prea mică, senzori implauzibili sau module indisponibile.

Un exemplu frecvent este legătura de masă dintre motor și caroserie. Dacă acest cablu are rezistență mare, demarorul poate învârti lent, alternatorul poate încărca instabil, iar senzorii motorului pot trimite valori incorecte. În timpul pornirii, consumul mare al demarorului produce o cădere de tensiune suficientă pentru ca bordul să se stingă temporar sau pentru ca mai multe sisteme să intre în avarie.

Problemele pot apărea și la bornele bateriei. O bornă aparent strânsă poate avea oxid între suprafețele de contact. La consum redus, mașina funcționează normal, dar la pornirea farurilor, climatizării sau încălzirii în scaune, tensiunea se prăbușește. De aici apare impresia că defectul este aleatoriu, deși el este legat de sarcina electrică.

O masă proastă poate afecta inclusiv iluminarea. Becurile pot lumina slab, semnalizările pot influența stopurile, iar intensitatea farurilor poate varia cu turația motorului. La automobilele mai vechi, un punct de masă oxidat în spatele blocului optic poate face ca mai multe becuri să se alimenteze reciproc prin circuite care nu au fost proiectate pentru acest lucru.

Cum începi diagnosticul fără să schimbi piese la întâmplare

Primul pas este verificarea bateriei și a conexiunilor sale. Controlează vizual bornele, cablurile groase și urmele de oxid, încălzire sau izolație deteriorată. O conexiune care se încălzește în timpul pornirii indică rezistență electrică. Curățarea trebuie făcută până la metal curat, după deconectarea corectă a bateriei și respectarea procedurii recomandate de producător.

Verifică apoi cablul de masă dintre baterie și caroserie, dar și legătura dintre motor sau cutia de viteze și caroserie. Aceste cabluri pot arăta bine la exterior, deși firele de cupru sunt corodate sub izolație. Urmele verzi, porțiunile rigide și papucii fisurați sunt semne că piesa trebuie înlocuită, nu doar curățată.

Un multimetru poate confirma problema printr-un test de cădere de tensiune. Cu motorul pornit și consumatori electrici activați, măsori diferența dintre borna negativă a bateriei și blocul motor, apoi dintre borna negativă și caroserie. O diferență vizibilă indică faptul că traseul de masă opune rezistență. Testul este mai relevant sub sarcină decât simpla verificare a continuității cu motorul oprit.