Mărturia pasagerului Ryanair care a fost aproape aspirat din avion dupa ce s-a spart geamul: „Explozia nu-mi mai iese din minte”
La aproape două săptămâni de la incidentul petrecut la bordul unui avion Ryanair, Ljubisa Karović, un om de afaceri sârb în vârstă de 61 de ani, a vorbit despre clipele dramatice prin care a trecut și despre problemele de sănătate cu care se confruntă și acum. Bărbatul spune că este convins că simplul fapt că purta centura de siguranță a făcut diferența dintre viață și moarte, relatează The Guardian.
Explozia pe care nu și-o poate scoate din minte
Ljubisa Karović ocupa locul 11F și dormea în momentul în care geamul aflat lângă scaunul său s-a spart brusc. Își amintește că totul a început cu un zgomot puternic, urmat imediat de panică.
„Explozia este ceea ce îmi amintesc. Este zgomotul dinaintea haosului, zgomotul care este mereu acolo când închid ochii ca să dorm”, a povestit acesta.
În urma incidentului, bărbatul a suferit arsuri și multiple vânătăi la braț, piept și axilă, iar durerile de la nivelul capului și gâtului persistă. Medicii i-au recomandat să poarte un guler cervical timp de cel puțin șase săptămâni, urmând ca ulterior să stabilească dacă va fi necesară o intervenție chirurgicală.
Karović spune că se consideră norocos că a supraviețuit.
„Sunt în viață și îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi. Cred că centura de siguranță a fost cea care m-a ținut în avion”, a declarat el.
A rămas prins între interiorul și exteriorul aeronavei
Potrivit avocatului său, în momentul depresurizării cabinei, bărbatul a fost tras prin geamul spart până la nivelul pieptului, pierzându-și imediat cunoștința.
Incidentul s-a produs în timp ce aeronava zbura la aproximativ 4.570 de metri altitudine, cu o viteză de peste 600 km/h.
Pasagerul călătorea spre Germania, unde urma să participe la aniversarea fratelui său.
Soția sa, Svetlana, aflată câteva rânduri mai în spate, a povestit că imediat după spargerea geamului au coborât măștile de oxigen, iar obiectele din cabină au început să fie proiectate cu putere.
Ea susține că mai mulți pasageri au intervenit rapid și au reușit să îl țină pe soțul ei pentru a nu fie aspirat complet în exterior.
Femeia a povestit că unul dintre pasageri a încercat inițial să blocheze geamul cu o geantă, însă aceasta a fost imediat trasă afară. Ulterior, o valiză a reușit să acopere deschiderea până la stabilizarea situației.
Potrivit acesteia, bărbatul a rămas „jumătate înăuntru și jumătate în afara avionului” timp de aproape două minute.
Controverse privind reacția echipajului
Familia pasagerului susține că, în primele momente, echipajul de cabină nu a intervenit direct, iar salvarea bărbatului s-ar fi datorat exclusiv celorlalți pasageri.
Compania Ryanair respinge însă aceste acuzații și afirmă că membrii echipajului au respectat întocmai procedurile de siguranță. Reprezentanții companiei explică faptul că, în timpul depresurizării și al coborârii de urgență, atât pasagerii, cât și însoțitorii de bord trebuie să rămână fixați în centuri și să utilizeze măștile de oxigen.
Operatorul aerian susține că, imediat după ce aeronava a ajuns la o altitudine sigură, echipajul l-a mutat pe Karović lângă soția sa, a solicitat ajutorul unui medic aflat la bord și a cerut asistență medicală pentru aterizarea de urgență la Salonic.
Avocatul bărbatului a precizat că nu are reproșuri la adresa pilotului, despre care spune că a gestionat corect situația și a respectat toate procedurile.
Mesajul transmis după experiența trăită
După incident, Ljubisa Karović spune că îi este greu să își imagineze că va mai urca într-un avion prea curând. Totodată, el consideră că ar trebui să primească despăgubiri pentru trauma suferită.
Întrebat ce sfat le-ar da celor care călătoresc cu avionul, răspunsul său a fost unul simplu:
„Purtați întotdeauna centura de siguranță. Nu vreau ca nimeni să treacă prin ceea ce am trăit eu.”