Mărturia pasagerului Ryanair care a fost aproape aspirat din avion dupa ce s-a spart geamul: „Explozia nu-mi mai iese din minte”

„Explozia este ceea ce îmi amintesc. Este zgomotul dinaintea haosului, zgomotul care este mereu acolo când închid ochii ca să dorm”, a povestit acesta.

În urma incidentului, bărbatul a suferit arsuri și multiple vânătăi la braț, piept și axilă, iar durerile de la nivelul capului și gâtului persistă. Medicii i-au recomandat să poarte un guler cervical timp de cel puțin șase săptămâni, urmând ca ulterior să stabilească dacă va fi necesară o intervenție chirurgicală.

Karović spune că se consideră norocos că a supraviețuit.

„Sunt în viață și îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi. Cred că centura de siguranță a fost cea care m-a ținut în avion”, a declarat el.

A rămas prins între interiorul și exteriorul aeronavei

Potrivit avocatului său, în momentul depresurizării cabinei, bărbatul a fost tras prin geamul spart până la nivelul pieptului, pierzându-și imediat cunoștința.

Incidentul s-a produs în timp ce aeronava zbura la aproximativ 4.570 de metri altitudine, cu o viteză de peste 600 km/h.

Pasagerul călătorea spre Germania, unde urma să participe la aniversarea fratelui său.

Soția sa, Svetlana, aflată câteva rânduri mai în spate, a povestit că imediat după spargerea geamului au coborât măștile de oxigen, iar obiectele din cabină au început să fie proiectate cu putere.

Ea susține că mai mulți pasageri au intervenit rapid și au reușit să îl țină pe soțul ei pentru a nu fie aspirat complet în exterior.