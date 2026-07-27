Martor bec ars deși toate luminile merg: rezistență, LED aftermarket sau contact imperfect

LED-urile aftermarket pot păcăli monitorizarea becurilor

Un bec cu halogen transformă o parte importantă din energia electrică în căldură și are un consum relativ mare. Un LED modern poate produce o cantitate similară de lumină folosind mult mai puțină energie. Pentru șofer, aceasta pare o îmbunătățire evidentă, însă modulul mașinii poate interpreta consumul redus ca pe un bec întrerupt.

De aici apare denumirea de LED „CAN bus”, folosită pentru becurile care includ rezistențe sau circuite electronice menite să simuleze consumul unui bec convențional. Termenul este folosit adesea destul de liber în comerț și nu garantează compatibilitatea cu fiecare automobil. Două mașini ale aceluiași model, dar fabricate în ani diferiți, pot avea praguri de monitorizare diferite.

O soluție des întâlnită este montarea unei rezistențe suplimentare în paralel cu becul LED. Aceasta crește artificial consumul și poate stinge martorul din bord. Problema este că rezistența transformă energia în căldură și poate atinge temperaturi ridicate. Nu trebuie lăsată în contact cu plasticul farului, cablurile, materialele textile sau alte componente sensibile.

Montarea unei rezistențe alese greșit poate deteriora instalația, poate topi mufe sau poate anula avantajul consumului redus oferit de LED. În plus, dacă becul este instalat într-un far care nu a fost proiectat pentru o asemenea sursă, distribuția luminii poate deveni incorectă chiar dacă avertizarea din bord dispare. Rezolvarea electronică a martorului nu garantează automat o iluminare sigură și legală.

Contactele imperfecte pot lăsa becul aprins, dar declanșează eroarea

Dacă nu ai montat LED-uri, verifică fiecare bec cu atenție. Un bec poate funcționa, dar filamentul să fie parțial deteriorat și să se întrerupă la vibrații. Uneori, martorul apare numai după trecerea peste denivelări, la temperaturi scăzute sau după câteva minute de funcționare.

Scoate pe rând becurile suspecte și inspectează soclurile. Urmele maronii, plasticul deformat, pinii înnegriți sau depunerile verzui indică încălzire ori oxidare. Contactul imperfect crește rezistența electrică, iar modulul poate detecta un consum diferit de valoarea așteptată. Becul continuă să lumineze, dar intensitatea sa poate fi mai mică și conexiunea se poate întrerupe periodic.

Trebuie verificate și luminile pe care le observi mai greu: iluminarea numărului de înmatriculare, lămpile de poziție, stopul central, luminile din oglinzi, proiectoarele sau luminile de ceață. Unele mașini pot raporta o eroare pentru un bec care funcționează doar intermitent, iar verificarea făcută cu motorul oprit poate să nu reproducă problema.