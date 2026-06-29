Martor AdBlue care nu dispare după completare: cantitate minimă, senzor sau cristalizare
Martorul AdBlue aprins după completare este una dintre acele probleme care pot enerva rapid orice șofer de diesel modern. Ai cumpărat lichid, ai completat rezervorul, ai pornit motorul, dar avertizarea rămâne pe bord. Uneori apare în continuare mesajul cu autonomie limitată până la imposibilitatea pornirii. Alteori, martorul pare că dispare pentru scurt timp, apoi revine. Situația este neplăcută, mai ales pentru că sistemul AdBlue nu este doar un accesoriu antipoluare, ci poate bloca pornirea mașinii dacă eroarea persistă.
AdBlue este o soluție pe bază de uree și apă deionizată, folosită în sistemele SCR pentru reducerea emisiilor de oxizi de azot la motoarele diesel. În teorie, completarea este simplă: torni lichidul în rezervorul dedicat și mergi mai departe. În practică, sistemul are senzori, pompă, injector, conducte, modul de control, încălzire și strategii software. Din acest motiv, un martor care nu dispare după completare nu înseamnă automat că lichidul nu a fost pus corect, dar nici nu trebuie ignorat.
Prima întrebare este cât AdBlue ai completat. La multe mașini, sistemul nu recunoaște imediat o cantitate foarte mică. Dacă ai pus doar un litru sau doi, este posibil ca nivelul să nu treacă de pragul minim necesar pentru resetarea avertizării. Unele modele cer o cantitate minimă de completare, uneori câțiva litri buni, pentru ca senzorul de nivel să interpreteze corect schimbarea. De aceea, completarea „de probă” poate să nu fie suficientă.
Când problema ține de cantitate sau de resetare
Cel mai simplu scenariu este cel în care rezervorul AdBlue a fost completat insuficient. Dacă avertizarea spune că mai ai puțini kilometri până la blocarea pornirii, sistemul poate avea nevoie de o cantitate mai mare pentru a ieși din starea de alertă. În funcție de mașină, mesajul poate dispărea după câteva minute, după câțiva kilometri sau după un ciclu complet de pornire-oprire. Nu toate mașinile actualizează instantaneu nivelul afișat pe bord.
Mai există și situația în care rezervorul a fost umplut corect, dar sistemul are nevoie de timp pentru recalibrare. După completare, este bine să pornești motorul, să aștepți puțin și să conduci câțiva kilometri în condiții normale. Dacă avertizarea rămâne neschimbată după mai multe porniri și după un drum scurt, problema nu mai trebuie pusă doar pe seama întârzierii de citire.
Un alt detaliu important este calitatea lichidului. AdBlue trebuie păstrat corect, ferit de temperaturi extreme și contaminare. Dacă folosești lichid vechi, murdar sau depozitat în condiții proaste, sistemul poate avea probleme. Nu este recomandat să torni AdBlue din recipiente suspecte sau din canistre în care au fost alte substanțe. Sistemul SCR este sensibil, iar contaminarea poate duce la defecte mai scumpe decât completarea în sine.
De asemenea, trebuie evitată completarea peste limită. Unele rezervoare au gât de umplere care nu face ușoară estimarea nivelului, iar umplerea excesivă poate crea probleme, mai ales dacă lichidul îngheață și se dilată. AdBlue îngheață la temperaturi joase, iar sistemele moderne au încălzire, dar rezervorul și conductele trebuie să rămână în parametri. O completare corectă înseamnă suficient lichid, nu neapărat umplere agresivă până la refuz.
Senzori, cristalizare și defecțiuni ale sistemului SCR
Dacă ai completat suficient, cu lichid de calitate, iar martorul nu dispare, următorul suspect este sistemul de măsurare sau dozare. Senzorul de nivel AdBlue poate citi greșit. Senzorul de calitate poate interpreta lichidul ca fiind necorespunzător. Pompa poate să nu livreze presiunea corectă. Injectorul AdBlue poate fi înfundat. Conductele pot avea depuneri. Modulul SCR poate înregistra o eroare care nu se șterge singură.
Cristalizarea este una dintre problemele frecvente. AdBlue lasă depuneri albe, cristaline, atunci când se usucă. Aceste depuneri pot apărea în zona capacului, pe gâtul de umplere, în jurul injectorului sau pe conducte. Dacă sistemul are scurgeri mici, pulverizare incorectă sau lichid uscat în zone sensibile, pot apărea erori. Depunerile pot bloca parțial injectorul sau pot afecta dozarea. În astfel de cazuri, simpla completare nu rezolvă nimic.
Diagnoza este esențială. Un service poate citi codurile de eroare și poate vedea dacă problema este nivelul, calitatea lichidului, presiunea sistemului, senzorul NOx, injectorul SCR sau comunicarea cu modulul de control. Fără diagnoză, există riscul să completezi repetat AdBlue, deși sistemul nu are o problemă de lichid, ci una de măsurare sau dozare. La unele mașini, după remediere poate fi necesară resetarea adaptărilor sau ștergerea erorilor cu testerul.
Trebuie luat în serios și mesajul legat de imposibilitatea pornirii. Dacă sistemul avertizează că motorul nu va mai porni după un anumit număr de kilometri, nu este doar o recomandare. În multe cazuri, mașina poate intra într-o logică de blocare impusă de sistemul antipoluare. Chiar dacă motorul este perfect funcțional mecanic, electronica poate refuza repornirea până când problema AdBlue este rezolvată.
Pentru prevenție, completează AdBlue înainte să ajungi foarte aproape de zero, folosește lichid conform standardului cerut, păstrează recipientele curate și nu ignora scurgerile sau depunerile albe. Dacă martorul apare des, chiar după completări corecte, nu amâna verificarea. O problemă mică la senzor sau injector se poate transforma într-o intervenție costisitoare dacă sistemul funcționează mult timp în afara parametrilor.
În final, un martor AdBlue care nu dispare după completare poate avea explicații simple sau cauze tehnice mai serioase. Începe cu verificarea cantității completate și a calității lichidului. Dacă avertizarea persistă, nu presupune că bordul „se va obișnui” singur. Sistemul SCR este complex, iar diagnoza corectă face diferența între o completare insuficientă, un senzor defect, cristalizare sau o problemă reală de dozare.