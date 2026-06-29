Martor AdBlue care nu dispare după completare: cantitate minimă, senzor sau cristalizare

Prima întrebare este cât AdBlue ai completat. La multe mașini, sistemul nu recunoaște imediat o cantitate foarte mică. Dacă ai pus doar un litru sau doi, este posibil ca nivelul să nu treacă de pragul minim necesar pentru resetarea avertizării. Unele modele cer o cantitate minimă de completare, uneori câțiva litri buni, pentru ca senzorul de nivel să interpreteze corect schimbarea. De aceea, completarea „de probă” poate să nu fie suficientă.

Când problema ține de cantitate sau de resetare

Cel mai simplu scenariu este cel în care rezervorul AdBlue a fost completat insuficient. Dacă avertizarea spune că mai ai puțini kilometri până la blocarea pornirii, sistemul poate avea nevoie de o cantitate mai mare pentru a ieși din starea de alertă. În funcție de mașină, mesajul poate dispărea după câteva minute, după câțiva kilometri sau după un ciclu complet de pornire-oprire. Nu toate mașinile actualizează instantaneu nivelul afișat pe bord.

Mai există și situația în care rezervorul a fost umplut corect, dar sistemul are nevoie de timp pentru recalibrare. După completare, este bine să pornești motorul, să aștepți puțin și să conduci câțiva kilometri în condiții normale. Dacă avertizarea rămâne neschimbată după mai multe porniri și după un drum scurt, problema nu mai trebuie pusă doar pe seama întârzierii de citire.

Un alt detaliu important este calitatea lichidului. AdBlue trebuie păstrat corect, ferit de temperaturi extreme și contaminare. Dacă folosești lichid vechi, murdar sau depozitat în condiții proaste, sistemul poate avea probleme. Nu este recomandat să torni AdBlue din recipiente suspecte sau din canistre în care au fost alte substanțe. Sistemul SCR este sensibil, iar contaminarea poate duce la defecte mai scumpe decât completarea în sine.

De asemenea, trebuie evitată completarea peste limită. Unele rezervoare au gât de umplere care nu face ușoară estimarea nivelului, iar umplerea excesivă poate crea probleme, mai ales dacă lichidul îngheață și se dilată. AdBlue îngheață la temperaturi joase, iar sistemele moderne au încălzire, dar rezervorul și conductele trebuie să rămână în parametri. O completare corectă înseamnă suficient lichid, nu neapărat umplere agresivă până la refuz.

Senzori, cristalizare și defecțiuni ale sistemului SCR

Dacă ai completat suficient, cu lichid de calitate, iar martorul nu dispare, următorul suspect este sistemul de măsurare sau dozare. Senzorul de nivel AdBlue poate citi greșit. Senzorul de calitate poate interpreta lichidul ca fiind necorespunzător. Pompa poate să nu livreze presiunea corectă. Injectorul AdBlue poate fi înfundat. Conductele pot avea depuneri. Modulul SCR poate înregistra o eroare care nu se șterge singură.

Cristalizarea este una dintre problemele frecvente. AdBlue lasă depuneri albe, cristaline, atunci când se usucă. Aceste depuneri pot apărea în zona capacului, pe gâtul de umplere, în jurul injectorului sau pe conducte. Dacă sistemul are scurgeri mici, pulverizare incorectă sau lichid uscat în zone sensibile, pot apărea erori. Depunerile pot bloca parțial injectorul sau pot afecta dozarea. În astfel de cazuri, simpla completare nu rezolvă nimic.