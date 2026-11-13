Spre deosebire de multe documentare despre crime reale, care se bazează pe reconstituiri dramatizate și relatări ale unor persoane din exterior, noua producție HBO spune poveștile prin intermediul celor care au participat efectiv la investigații. Foști detectivi și specialiști criminaliști dezvăluie detalii despre deciziile dificile luate în timpul anchetelor, indiciile care au schimbat cursul investigațiilor și întrebările care au rămas fără răspuns.

Potrivit informațiilor transmise de Warner Bros. Discovery, documentarul a fost lansat simultan la nivel internațional, fiind disponibil pe HBO Max în peste 100 de țări.

Două cazuri criminale celebre, readuse în atenție după zeci de ani

Primul episod din „Maniacii adevărului” este dedicat dispariției Helgăi Farkas, unul dintre cele mai cunoscute cazuri nerezolvate din Ungaria. Tânăra de 17 ani a fost răpită în 1991, iar răpitorii au cerut o recompensă de 500.000 de mărci germane pentru eliberarea ei. Helga nu a mai fost găsită, iar cazul a continuat să ridice numeroase întrebări de-a lungul deceniilor.

În documentar, fostul anchetator principal, dr. Lajos Kovács, revine în locurile importante pentru investigație și povestește cum au încercat autoritățile să descopere ce s-a întâmplat. Acesta prezintă inclusiv propriul dosar, păstrat timp de zeci de ani, în care continuă să adauge observații și informații. Deși s-a pensionat, Kovács nu a renunțat la speranța că misterul va fi elucidat.

Cel de-al doilea episod analizează crimele comise de Magda Marinko, un criminal în serie ale cărui fapte au provocat un val de teamă în Ungaria și Serbia, în anii ’90. Investigația a implicat colaborarea autorităților din mai multe țări și a devenit una dintre cele mai dificile operațiuni criminalistice ale perioadei.

Documentarul reconstruiește modul în care anchetatorii au reușit să lege între ele indicii aparent nesemnificative. Un bilețel descoperit la locul unei crime, o confruntare tensionată cu poliția și construirea unei celule speciale pentru suspect sunt doar câteva dintre elementele prezentate. Povestea arată cât de complicată poate deveni o anchetă atunci când infracțiunile depășesc granițele unei singure țări.

Detectivii care au investigat crimele vorbesc despre deciziile lor

Ideea documentarului a pornit de la un obicei al detectivului pensionat Ernő Tóth, care își invită de ani buni foștii colegi la cină. Întâlnirile se transformă frecvent în discuții despre cele mai dificile cazuri ale carierelor lor, despre greșeli, reușite și întrebări care continuă să îi urmărească.

Aceste conversații le-au atras atenția regizorilor și producătorilor Adél Szajki-Vörös și Péter Szajki, care au decis să transforme poveștile într-un documentar. Cei doi au lucrat mai mulți ani la proiect și au pus accentul pe perspectiva personală a anchetatorilor, nu doar pe prezentarea faptelor deja cunoscute publicului.

Printre protagoniști se numără dr. Lajos Kovács, fost conducător al unei unități specializate în cazuri nerezolvate, dr. János Kőrösi, expert în omucideri mascate drept dispariții, și István Krispán, psiholog criminalist și specialist în utilizarea poligrafului.

Lor li se alătură dr. Attila Petőfi, fost șef al unității de omucideri din poliția maghiară, și Ernő Tóth, locotenent-colonel de poliție în retragere. Un rol important îl are și jurnalistul de investigații dr. László Illisz, care a urmărit timp de decenii cazurile prezentate și contribuie cu propriile informații și experiențe.

O perspectivă diferită asupra genului true crime

Unul dintre elementele care diferențiază „Maniacii adevărului” de alte producții similare este accentul pus pe oamenii din spatele investigațiilor. Documentarul nu urmărește exclusiv crimele și identitatea infractorilor, ci și felul în care anchetele au influențat viețile celor care au încercat să le rezolve.

În același timp, cele două povești oferă o imagine asupra activității poliției maghiare în perioada transformărilor politice și sociale de la sfârșitul comunismului. Metodele de investigație, tehnologia disponibilă și colaborarea dintre instituții erau diferite de cele folosite în prezent, iar mărturiile detectivilor evidențiază dificultățile întâlnite în acea perioadă.

Lansarea documentarului completează oferta de producții true crime disponibile pe HBO Max, într-o lună în care platforma a pregătit mai multe titluri inspirate din cazuri reale. Genul ocupă deja un loc important în catalogul serviciului, alături de seriale polițiste, thrillere și documentare despre investigații criminale.

„Maniacii adevărului” („Maniacs of the Truth”) a avut premiera pe 13 noiembrie 2026, iar ambele episoade au fost lansate pe HBO Max. Producția se alătură astfel celorlalte documentare și seriale inspirate din povești reale din oferta platformei, propunând o incursiune în culisele unora dintre cele mai cunoscute anchete criminale din Ungaria.