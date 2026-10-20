Mai mult decât o schimbare de aspect: care este vârsta ideală pentru corectarea urechilor cu aspect inestetic la copii?

„Din experiența mea de peste 30 de ani cu această intervenție chirurgicală, am constatat că, frecvent, solicitările sunt pentru: urechi «clăpăuge» (îndepărtate de cap), cartilajul antehelix absent sau insuficient dezvoltat, dezvoltare excesivă a cartilajului conchal, urechi mari (macrotia), asimetrii congenitale (din naștere) sau dobândite, lobul auricular despicat (congenital sau posttraumatic), lobul auricular prea mare etc.

Vârsta optimă de efectuarea otoplastiei pediatrice este în jur de 6-7 ani, înainte de intrarea copilului la școala, prevenind, astfel, bullying-ul și impactul negativ asupra stimei de sine. În plus, la vârsta aceasta, pavilionul auricular a atins dimensiunea de aproximativ 90% din cea a adultului, iar cartilajul este suficient dezvoltat, având totodată și elasticitatea necesară intervenției chirurgicale”, a precizat dr. Noela Elena Ionescu.

La consult, medicul estetician va face anumite măsurători pentru a modifica pavilionul urechii cât mai armonios în raport cu celelalte structuri faciale.

„În caz de urechi mari (macrotie), efectuez măsurători antropometrice și cefalometrie, evaluez unghiul dintre urechea externă la nivel de conchă și cap în zona mastoidiană, distanța de la marginea pavilionului auricular, mai exact a helixului, până la cap, în zona mastoidei, lungimea axului lung al urechii externe etc. Intervenția chirurgicală are ca scop personalizarea profilului, realizând armonizarea morfologiei”, a subliniat medicul chirurg estetician.

Ce se întâmplă în sala de operație

După stabilirea viitorului aspect, intervenţia chirurgicală se va face sub anestezie generală.

„Abordul este posterior, deci cicatricea va fi poziționată în spatele urechii fiind ușor de camuflat. După infiltrația locală a țesuturilor, remodelez cartilajul auricular prin rezecție de conchă, dacă se impune acest lucru, în funcție de necesități prelucrez zona de cartilaj helical și celelalte structuri modificate. Tehnicile chirurgicale Mustarde, Furnas etc. sunt de ajutor pentru obținerea ameliorării dorite. În raport cu patologia existentă, plasez fire de sutură interne pentru stabilizarea rezultatului. Firește, un timp chirurgical important este hemostaza riguroasă, după care suturez planurile anatomice și plasez un pansament adecvat. Sunt adepta pansamentor compresive tip „bourdonnette” care modelează estetic conturul urechii externe”, a explicat medicul procedura care, în funcţie de complexitate, durează 1-2 ore.

Cum arată perioada de recuperare

Recuperarea durează 6 săptămâni, timp în care copilul trebuie să urmeze anumite instructiuni.