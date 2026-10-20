Luna se micșorează și provoacă mai multe cutremure decât se credea. Descoperirea a peste 10.000 de falii pune în pericol viitoarele baze lunare ale NASA

Luna nu este corpul ceresc complet inert pe care oamenii de știință și-l imaginau în trecut. Un nou studiu arată că satelitul natural al Pământului continuă să se micșoreze pe măsură ce interiorul său se răcește, iar acest proces provoacă fracturi și deplasări ale scoarței lunare. Cercetătorii au identificat peste 10.000 de falii geologice relativ tinere, răspândite pe suprafața Lunii, o descoperire care ar putea schimba modul în care NASA și alte agenții spațiale aleg amplasamentele viitoarelor baze locuite.

Potrivit unei analize publicate de IFLScience, cercetarea coordonată de Thomas Watters, specialist la Smithsonian Institution, indică faptul că activitatea tectonică lunară este mult mai extinsă decât estimau anterior oamenii de știință. Rezultatele, publicate în The Planetary Science Journal, sugerează că viitoarele colonii lunare vor trebui construite nu doar în apropierea resurselor de apă, ci și în zone suficient de stabile pentru a rezista cutremurelor.

Luna se micșorează cu aproximativ un metru la fiecare 10 milioane de ani

Deși poate părea surprinzător, Luna își reduce treptat dimensiunile. Procesul este extrem de lent, raza satelitului natural al Pământului micșorându-se cu aproximativ un metru la fiecare 10 milioane de ani. Fenomenul este determinat de răcirea progresivă a interiorului lunar. Pe măsură ce căldura acumulată în trecut se pierde, materialele din interior se contractă, iar scoarța rigidă este supusă unor tensiuni mecanice.

Aceste tensiuni provoacă fracturi și deplasări ale rocilor, rezultând falii tectonice asemănătoare, în anumite privințe, celor întâlnite pe Pământ. Diferența este că Luna nu are un sistem de plăci tectonice active precum planeta noastră. Pe Pământ, numeroase cutremure se concentrează la limitele dintre plăcile tectonice, în timp ce pe Lună tensiunile produse de contracție pot afecta regiuni foarte diferite ale suprafeței.

Prin urmare, faliile lunare sunt distribuite pe suprafețe extinse, inclusiv în zone care ar putea părea potrivite pentru construirea unor habitate permanente.

Micșorarea Lunii nu trebuie confundată cu schimbările dimensiunii sale aparente pe cer. Acestea sunt influențate de distanța variabilă dintre Pământ și Lună, precum și de poziția satelitului pe orbită. Contracția geologică este un proces distinct, care se desfășoară pe parcursul a milioane de ani și nu poate fi observat direct cu ochiul liber.

Cercetătorii au descoperit peste 10.000 de falii pe suprafața lunară

Echipa condusă de Thomas Watters a analizat imagini de înaltă rezoluție obținute de Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC), instrument aflat la bordul sondei NASA Lunar Reconnaissance Orbiter. Cercetătorii au căutat structuri geologice specifice, care indică deformarea scoarței prin comprimare.

În total, analiza a identificat peste 8.900 de escarpamente lobate, formațiuni asemănătoare unor mici faleze, și peste 2.000 de creste tectonice de dimensiuni reduse, situate în regiunile întunecate ale Lunii, cunoscute drept maria.

Aceste structuri se formează atunci când materialele din scoarță sunt comprimate, iar o porțiune de rocă este împinsă peste alta de-a lungul unei falii inverse. Unele escarpamente ating înălțimi de zeci de metri, fiind vizibile în imaginile detaliate obținute de sondele orbitale.

„Numărul acestor falii tinere dezvăluite de imaginile LROC este mult mai mare decât mi-aș fi imaginat vreodată”, a declarat Thomas Watters.

Cercetătorul a explicat că răcirea și contracția interiorului lunar continuă, ceea ce înseamnă că faliile existente ar putea deveni mai mari, iar altele noi s-ar putea forma chiar în prezent. Un aspect important este vârsta structurilor descoperite. Acestea sunt asociate perioadei geologice lunare numite Copernican, începută în urmă cu aproximativ 800 de milioane de ani.

Majoritatea faliilor par să aibă însă mai puțin de 150 de milioane de ani, ceea ce le face relativ tinere din perspectiva istoriei geologice a Lunii.

Hărțile și imaginile obținute de Lunar Reconnaissance Orbiter evidențiază faliile și escarpamentele formate în urma contracției scoarței lunare.

Cutremurele lunare ar putea reprezenta un pericol major pentru astronauți

Descoperirea are implicații directe pentru viitoarele misiuni spațiale, deoarece faliile active pot genera cutremure lunare, cunoscute sub numele de moonquakes.

Aceste fenomene au fost detectate încă din perioada programului Apollo, când astronauții au instalat seismometre pe suprafața Lunii.

Datele colectate atunci au demonstrat că satelitul natural al Pământului poate înregistra cutremure superficiale, unele suficient de puternice pentru a reprezenta un risc pentru infrastructura construită de oameni.

Noul studiu arată că aproape jumătate dintre cele 28 de cutremure lunare superficiale analizate au avut epicentrele la mai puțin de 90 de kilometri de un escarpament lobat.

Această asociere sugerează că numeroase falii identificate în imaginile orbitale ar putea fi legate de activitatea seismică recentă.

Totuși, apropierea geografică nu demonstrează automat că fiecare falie produce cutremure. Pentru o evaluare mai precisă, cercetătorii au nevoie de noi date seismice colectate direct de pe suprafața Lunii.

În cazul viitoarelor baze, consecințele unui cutremur ar putea fi mult mai grave decât într-o construcție obișnuită de pe Pământ.

Habitatele lunare vor trebui să mențină o atmosferă artificială și să protejeze astronauții împotriva vidului, radiațiilor și temperaturilor extreme.

O fisură serioasă într-o structură presurizată ar putea provoca pierderi rapide de aer și ar pune în pericol echipajul.

În plus, vibrațiile seismice ar putea afecta sistemele de producere a energiei, instalațiile de stocare a apei și oxigenului, echipamentele științifice și infrastructura de comunicații.

Siguranța viitoarelor misiuni depinde deja de dezvoltarea unor tehnologii capabile să reziste condițiilor extreme. De exemplu, NASA lucrează la baterii speciale pentru temperaturile foarte scăzute de pe Lună, însă noua cercetare arată că și stabilitatea geologică trebuie inclusă în proiectarea bazelor permanente.

Polul sud lunar, regiunea preferată de NASA, ar putea ascunde riscuri geologice

Una dintre cele mai importante concluzii ale studiului privește alegerea amplasamentelor pentru viitoarele baze lunare.

NASA și alte agenții spațiale sunt interesate în special de regiunea polului sud, unde există cratere aflate permanent în umbră și indicii privind prezența gheții de apă.

Această resursă ar putea deveni esențială pentru menținerea unei prezențe umane îndelungate. Apa poate fi utilizată pentru consum, pentru obținerea oxigenului și, prin procesare, pentru producerea unor componente ale combustibilului pentru rachete.

Din acest motiv, regiunea sudică a Lunii ocupă un loc central în planurile programului Artemis.

NASA a prezentat deja un concept amplu pentru construirea unei baze lunare cu rovere autonome și drone de explorare, care ar putea include habitate, infrastructură energetică și sisteme de transport distribuite pe suprafețe extinse.

Totuși, noile rezultate indică faptul că accesul la gheață nu poate fi singurul criteriu folosit în alegerea amplasamentelor. Cercetătorii au observat că faliile sunt mai rare în anumite regiuni unde scoarța lunară este mai groasă. Aceste zone ar putea oferi condiții geologice mai stabile pentru construirea infrastructurii.

Problema este că regiunile considerate interesante din perspectiva resurselor de apă nu coincid neapărat cu cele mai sigure zone tectonice.

Astfel, viitoarele misiuni vor trebui să găsească un compromis între accesul la resurse, condițiile de iluminare, posibilitatea comunicării cu Pământul și riscul seismologic.

De ce au apărut faliile lunare atât de târziu în istoria satelitului

Un alt mister analizat de cercetători este vârsta relativ redusă a numeroaselor falii descoperite. Luna s-a format în urmă cu aproximativ 4,5 miliarde de ani, însă multe dintre structurile identificate par să fie mult mai recente.

Autorii studiului au propus două explicații posibile. Prima presupune existența unui strat exterior foarte gros, poros și fragmentat, numit megaregolith, care ar fi acționat ca un izolator termic. Acest strat ar fi încetinit pierderea căldurii din interiorul Lunii, amânând astfel procesul de contracție care provoacă deformarea scoarței.

A doua explicație este că învelișul exterior al Lunii a rămas suficient de elastic pentru a suporta o parte dintre tensiunile produse de răcire, fără să se fractureze imediat.

Abia după acumularea unor tensiuni suficient de mari ar fi început formarea mai intensă a faliilor observate în prezent. Ambele ipoteze încearcă să explice de ce activitatea tectonică asociată contracției pare să fie relativ recentă, comparativ cu vârsta satelitului. Cercetarea contribuie astfel la o înțelegere mai bună a evoluției termice a Lunii și a modului în care interiorul său continuă să influențeze suprafața.

Viitoarele baze lunare vor avea nevoie de hărți seismice mult mai detaliate

Descoperirea celor peste 10.000 de structuri tectonice reprezintă un pas important, însă nu este suficientă pentru stabilirea precisă a riscurilor asociate fiecărei regiuni.

Oamenii de știință vor avea nevoie de noi seismometre instalate pe suprafața Lunii, capabile să identifice cutremurele și să determine localizarea, adâncimea și intensitatea acestora.

De asemenea, imaginile orbitale vor trebui completate cu măsurători geologice și geofizice realizate direct în zonele candidate pentru construirea bazelor.

Aceste informații ar putea contribui la dezvoltarea unor structuri capabile să suporte vibrațiile seismice și la evitarea amplasării habitatelor în apropierea faliilor cu risc ridicat.

Planurile de explorare lunară au devenit tot mai ambițioase în ultimii ani, iar programul Artemis urmărește pregătirea unei prezențe umane de lungă durată pe Lună, înaintea unor viitoare expediții către Marte.

Totuși, realizarea acestor obiective presupune înțelegerea unui mediu mult mai complex decât părea inițial.

Luna nu are o atmosferă care să protejeze astronauții, înregistrează variații extreme de temperatură și este expusă permanent radiațiilor și impacturilor cu micrometeoriți.

Acum, cercetătorii confirmă că și activitatea tectonică trebuie tratată ca un factor important de risc.

Noua descoperire nu înseamnă că viitoarele baze lunare sunt imposibil de construit sau că toate regiunile Lunii sunt la fel de periculoase. Dimpotrivă, cartografierea faliilor poate ajuta agențiile spațiale să identifice amplasamente mai sigure și să proiecteze infrastructură adaptată condițiilor locale.

Însă studiul schimbă o presupunere fundamentală: chiar dacă Luna pare liniștită și neschimbată atunci când este privită de pe Pământ, interiorul său continuă să evolueze. Iar pentru oamenii care vor ajunge să locuiască acolo, această activitate geologică lentă ar putea reprezenta una dintre cele mai importante provocări ale explorării spațiale.