Locul din România unde s-a înregistrat un record de frig în luna iulie. Cum s-a ajuns la o scădere de 14 grade într-o zi

Cel mai rece a fost la Brașov, unde s-au înregistrat 15 grade Celsius, dar și în zona Harghita. În Capitală, termometrele au indicat doar 17 grade, după ce cu o zi înainte temperatura ajunsese la 31 de grade Celsius.

Meteorologii au precizat că miercuri a reprezentat cea mai rece zi de 22 iulie consemnată în evidențele meteorologice, iar nici joi valorile termice nu au revenit la cele specifice sezonului estival.

Diferențele atât de mari de temperatură, produse într-un timp foarte scurt, pot pune presiune asupra organismului. Adaptarea la aceste schimbări bruște poate favoriza apariția migrenelor, a stării de oboseală și a somnolenței.

Furtunile au provocat pagube importante în mai multe zone

Pe lângă răcirea accentuată, vremea severă a adus și fenomene periculoase. La Târgu Jiu, un bărbat a trecut prin momente dramatice după ce un copac s-a prăbușit peste autoturismul în care se afla.

Mario Barac, cântăreț de muzică de petrecere, a povestit pe Facebook ce s-a întâmplat în timpul furtunii.

„Ce era să păţesc, cum era să mor! Maşina mea este praf! Uitaţi cum era să mor, să îmi intre asta în cap! Cum era să mă omoare, maşina mea este ţăndări!”

Ulterior, acesta a explicat că arborele s-a prăbușit direct peste mașina aflată în mers, iar o creangă groasă a străpuns parbrizul și s-a oprit foarte aproape de capul său.

„A început furtuna extraordinar de tare şi un copac, un arbore mare, 30 de metri, a căzut exact şi mi-a căzut prin maşină. Eram cu cineva în maşină care are o rană la cap cauzată de accident. Copacul asta este putrezit, nimeni nu s-a ocupat de el”, a declarat Mario Barac, proprietarul maşinii, potrivit Observator News.

Deoarece arborele se afla pe un teren privat, șoferul poate acționa în instanță proprietarul pentru recuperarea daunelor. În total, cinci autoturisme au fost distruse la Târgu Jiu în urma furtunii de miercuri seară.