Lidl aduce curățenia ca la profesioniști, fără cheltuieli în plus: Aparatul Silvercrest pentru covoare și tapițerii revine la raft!
Sub motto-ul „Îți face viața ușoară”, brandul Silvercrest revine în magazinele Lidl cu o nouă selecție de produse practice pentru casă și bucătărie, disponibile începând de luni, 19 octombrie.
Vedeta acestei ediții este aparatul de curățat covoare și tapițerii, unul dintre cele mai populare produse de curățenie Silvercrest din mediul online. Acesta îți permite să cureți în profunzime materialele textile din casă și mașină, ajutându-te să economisești banii pe care i-ai fi cheltuit pe serviciile dedicate de curățare profesională. Disponibil de joi, 22 octombrie, produsul beneficiază de o reducere de 12% prin aplicația Lidl Plus, fiind disponibil la prețul special de doar 349 lei.
Pasionații de deserturi au de unde alege în noua ofertă Silvercrest: selecția include produse pentru prepararea clătitelor și vafelor, dar și forme și accesorii pentru prăjituri și fursecuri. Iar oferta nu se oprește la copt, pasionații pastelor vor găsi în oferta Lidl câteva produse indispensabile pregătirii pastelor acasă.
Tot ce ai nevoie pentru copt acasă, disponibile de luni, 19 octombrie:
- Cântar de bucătărie, sarcină maximă 5 kg, cu baterii incluse – 19,99 lei
- Forme de copt, diverse dimensiuni și modele – 24,99 lei
- Presă pentru fursecuri / pungă pentru ornat, set – 44,99 lei
- Forme de copt din silicon, diverse modele, la oferta 2+1 – 6,66 lei/buc., la achiziția a 3 buc.
- Cutie / caserole cu răcire, diverse dimensiuni – 34,99 lei, 12% reducere cu Lidl Plus
- Accesorii pentru bucătărie, vas bain-marie sau sită pentru zahăr, 50% reducere la a doua bucată – 7,49 lei/buc., la achiziția a două buc.
- Cană gradată cu cântar, volum 1,5 l, sarcină maximă 5 kg – 29,99 lei, 14% reducere cu Lidl Plus
- Lingură cu cântar digital, cu funcție de cântărire succesivă și baterii incluse – 17,99 lei
- Aparat pentru vafe, 1.700 W – 79,99 lei, 26% reducere cu Lidl Plus
- Aparat de preparat clătite, 1.500 W, diametru 30 cm – 69,99 lei, 12% reducere cu Lidl Plus
- Mixer, 400 W, 5 trepte de viteză și funcție Turbo – 69,99 lei
- Tavă extensibilă – 39,99 lei
- Vase din sticlă termorezistenă, diverse modele – 29,99 lei.
Pentru paste home-made:
- Răzătoare, diverse modele – 9,99 lei
- Mașină de făcut paste, pentru spaghetti, fettuccine și lasagna, cu reglarea grosimii aluatului în 7 trepte – 69,99 lei
- Oală pentru paste din inox, volum util 4 l, cu sită detașabilă – 99,99 lei
- Tocător din bambus, 52 x 60 cm – 59,99 lei
Începând de joi, 22 octombrie, Lidl adaugă în oferta Silvercrest 6 produse indispensabile pentru gospodărie:
- Aparat de curățat covoare/tapițerii, 800 W, putere de aspirare 84 AirWatt, rezervor pentru apă murdară de 1,9 l și rezervor pentru apă curată de 2,5 l – 349 lei, 12% reducere cu Lidl Plus
- Aspirator fără sac, 850 W, putere de aspirare 16 kPa, rezervor de 0,6 l – 249 lei
- Aparat de curățat cu aburi, 1.050 W, presiunea aburului 2,8–3,5 bar, rezervor de 250 ml – 99,99 lei
- Perie electrică telescopică, lungime reglabilă 62,5–114,5 cm, durată de funcționare de până la 90 de minute – 84,99 lei
- Uscător electric pentru încălțăminte, 20 W, 3 programe de uscare, temperatură maximă 56°C – 49,99 lei.
De la produse pentru prepararea mesei până la cele destinate activităților din gospodărie, Silvercrest acoperă o varietate de nevoi de zi cu zi. Marca disponibilă în magazinele Lidl reprezintă universul Bucătărie & Gospodărie, unul dintre cele șase universuri tematice prin care retailerul își organizează oferta non-alimentară și le oferă clienților o experiență de cumpărături mai simplă și intuitivă.
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