Lidl aduce curățenia ca la profesioniști, fără cheltuieli în plus: Aparatul Silvercrest pentru covoare și tapițerii revine la raft!

Sub motto-ul „Îți face viața ușoară”, brandul Silvercrest revine în magazinele Lidl cu o nouă selecție de produse practice pentru casă și bucătărie, disponibile începând de luni, 19 octombrie.

Vedeta acestei ediții este aparatul de curățat covoare și tapițerii, unul dintre cele mai populare produse de curățenie Silvercrest din mediul online. Acesta îți permite să cureți în profunzime materialele textile din casă și mașină, ajutându-te să economisești banii pe care i-ai fi cheltuit pe serviciile dedicate de curățare profesională. Disponibil de joi, 22 octombrie, produsul beneficiază de o reducere de 12% prin aplicația Lidl Plus, fiind disponibil la prețul special de doar 349 lei.