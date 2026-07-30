Lăsatul Secului 2026. Ce tradiții respectă credincioșii înainte de începerea Postului Sfintei Marii

Semnificația Lăsatului Secului

În tradiția ortodoxă, Lăsatul Secului marchează trecerea de la viața obișnuită la perioada de post. Dincolo de schimbările alimentare, Biserica îi îndeamnă pe credincioși să renunțe la excese, la conflicte și la tot ceea ce îi îndepărtează de viața spirituală.

Preotul Marius Oblu a explicat că denumirea provine din expresia veche „a lăsa secul”, care face referire la renunțarea la hrana bogată și la preocupările materiale în favoarea unei perioade dedicate rugăciunii și disciplinei sufletești.

Potrivit acestuia, postul nu reprezintă doar o schimbare a alimentației, ci și un exercițiu de voință, echilibru și apropiere de Dumnezeu.

Când începe Postul Adormirii Maicii Domnului

Postul Sfintei Marii începe în fiecare an la 1 august și se încheie pe 14 august, în ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului.

Este unul dintre cele patru mari posturi din calendarul ortodox și este dedicat pregătirii pentru sărbătoarea din 15 august, una dintre cele mai importante zile de cinstire a Fecioarei Maria.

Pe durata postului, credincioșii renunță la alimentele de origine animală și respectă rânduielile stabilite de Biserică, existând și zile cu dezlegare la pește, vin și untdelemn, potrivit calendarului bisericesc.

Tradițiile păstrate în ziua Lăsatului Secului

În numeroase regiuni ale țării, familiile se adună la masă pentru a servi ultimele bucate de dulce înainte de începerea postului. Acest obicei simbolizează despărțirea de perioada de belșug și intrarea într-un timp al cumpătării.