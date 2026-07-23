La ce servicii au început românii să renunțe în 2026. Domeniile în care firmele pierd tot mai mulți clienți

Restaurantele și saloanele, printre primele afectate

Statisticile INS arată că una dintre cele mai importante scăderi s-a înregistrat în sectorul hotelurilor și restaurantelor. În primele cinci luni din 2026, activitatea acestora a fost cu 12,2% sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.

Acest lucru sugerează că tot mai mulți români aleg să gătească acasă, să iasă mai rar în oraș sau să fie mai atenți atunci când își planifică vacanțele și mesele la restaurant.

Și serviciile de coafură și înfrumusețare au avut de suferit. Cifra de afaceri din acest sector a scăzut cu 15,3% față de primele cinci luni din 2025, semn că o parte dintre clienți au început fie să își rărească vizitele la salon, fie să renunțe temporar la anumite servicii.

O evoluție negativă s-a înregistrat și în domeniul jocurilor de noroc și al activităților recreative, unde scăderea a ajuns la 15,9%. Este unul dintre cele mai afectate segmente din întreaga statistică publicată de INS.

Există și domenii care au crescut

Nu toate serviciile au mers însă în direcția descendentă. Activitatea agențiilor turistice și a tur-operatorilor a crescut cu 20,5% în primele cinci luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2025.

Explicația este că mulți români preferă să își cumpere vacanțele prin agenții, beneficiind de pachete promoționale, plata în rate sau rezervări făcute cu multe luni înainte.

De asemenea, serviciile de curățătorie și spălătorie au avut o evoluție ușor pozitivă în luna mai comparativ cu aceeași lună a anului trecut, deși, pe ansamblul primelor cinci luni, și acest sector rămâne în scădere.