La ce servicii au început românii să renunțe în 2026. Domeniile în care firmele pierd tot mai mulți clienți
Românii continuă să fie mai prudenți cu banii, iar acest lucru începe să se vadă tot mai clar în statisticile oficiale. Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că, în primele cinci luni ale anului 2026, volumul cifrei de afaceri din serviciile prestate populației a scăzut cu 9,2% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu alte cuvinte, oamenii au cheltuit mai puțin pe o serie de servicii considerate neesențiale, chiar dacă în luna mai s-a înregistrat o ușoară revenire sezonieră.
Scăderea vine într-un context în care multe familii încearcă să își controleze mai atent bugetul, pe fondul costurilor ridicate cu locuința, alimentele și utilitățile, iar primele cheltuieli reduse sunt, de regulă, cele care țin de timpul liber sau de confort.
Restaurantele și saloanele, printre primele afectate
Statisticile INS arată că una dintre cele mai importante scăderi s-a înregistrat în sectorul hotelurilor și restaurantelor. În primele cinci luni din 2026, activitatea acestora a fost cu 12,2% sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.
Acest lucru sugerează că tot mai mulți români aleg să gătească acasă, să iasă mai rar în oraș sau să fie mai atenți atunci când își planifică vacanțele și mesele la restaurant.
Și serviciile de coafură și înfrumusețare au avut de suferit. Cifra de afaceri din acest sector a scăzut cu 15,3% față de primele cinci luni din 2025, semn că o parte dintre clienți au început fie să își rărească vizitele la salon, fie să renunțe temporar la anumite servicii.
O evoluție negativă s-a înregistrat și în domeniul jocurilor de noroc și al activităților recreative, unde scăderea a ajuns la 15,9%. Este unul dintre cele mai afectate segmente din întreaga statistică publicată de INS.
Există și domenii care au crescut
Nu toate serviciile au mers însă în direcția descendentă. Activitatea agențiilor turistice și a tur-operatorilor a crescut cu 20,5% în primele cinci luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2025.
Explicația este că mulți români preferă să își cumpere vacanțele prin agenții, beneficiind de pachete promoționale, plata în rate sau rezervări făcute cu multe luni înainte.
De asemenea, serviciile de curățătorie și spălătorie au avut o evoluție ușor pozitivă în luna mai comparativ cu aceeași lună a anului trecut, deși, pe ansamblul primelor cinci luni, și acest sector rămâne în scădere.
Luna mai a adus o revenire sezonieră
Comparativ cu luna aprilie, luna mai a fost una mai bună pentru multe afaceri din servicii. INS arată că volumul cifrei de afaceri a crescut cu 12,9%, în principal datorită activităților hotelurilor și restaurantelor, care au înregistrat un avans de 17,2%. Agențiile turistice au raportat o creștere de 11,8%, serviciile de coafură și înfrumusețare au urcat cu 8,9%, iar curățătoriile cu 7,5%.
Această evoluție este explicată în mare parte prin apropierea sezonului estival, când românii încep să își organizeze concediile și petrec mai mult timp în afara locuinței.
Totuși, raportat la luna mai a anului trecut, activitatea totală din servicii rămâne cu 7,6% mai mică, ceea ce arată că revenirea din ultimele luni nu a fost suficientă pentru a recupera scăderile din prima parte a anului.
Ce spun aceste cifre despre comportamentul de consum
Statisticile INS arată că românii nu au renunțat complet la cheltuielile pentru servicii, însă au devenit mult mai selectivi.
În perioade în care bugetele sunt mai tensionate, oamenii aleg să reducă ieșirile la restaurant, vizitele la saloanele de înfrumusețare sau cheltuielile pentru divertisment și activități recreative. În schimb, atunci când vine vorba despre vacanțe, mulți preferă să își planifice din timp concediile și să profite de ofertele agențiilor de turism.
Per ansamblu, datele din primele cinci luni ale anului 2026 confirmă o schimbare a comportamentului de consum: românii continuă să cheltuiască, însă prioritizează tot mai atent serviciile pe care aleg să le păstreze în bugetul familiei.