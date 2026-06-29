Kingdom Come: Deliverance 2 a ajuns la 6 milioane de copii vândute: succes uriaș pentru RPG-ul medieval

Un succes construit pe realism și răbdare

Lansat pe 4 februarie 2025, Kingdom Come: Deliverance 2 continuă povestea lui Henry of Skalitz și îi duce pe jucători în Boemia secolului al XV-lea, într-o perioadă marcată de război, intrigi politice și conflicte pentru putere. Jocul nu încearcă să transforme Evul Mediu într-un decor lucios de film fantasy, ci îl prezintă ca pe un loc murdar, dur și plin de reguli sociale pe care trebuie să le înveți.

Această abordare este și motivul pentru care seria are o identitate atât de puternică. Luptele cu sabia nu sunt construite ca într-un joc arcade, iar progresul personajului nu vine instant. Henry devine mai bun pe măsură ce jucătorul învață mecanicile, își dezvoltă abilitățile și își asumă consecințele alegerilor făcute. Este un RPG care îți cere să intri în ritmul lui, nu unul care îți oferă permanent recompense rapide.

Succesul nu a venit doar din partea fanilor primului joc. Continuarea a atras și oameni care au evitat inițial seria, tocmai fiindcă Kingdom Come: Deliverance 2 a fost perceput ca o versiune mai matură, mai amplă și mai bine finisată a ideilor lansate de Warhorse în 2018. Lumea deschisă, misiunile cu mai multe variante de rezolvare și atenția pentru detaliile istorice au devenit principalele argumente ale jocului.

Într-o perioadă în care multe RPG-uri uriașe încearcă să ofere câte puțin din toate, Kingdom Come: Deliverance 2 a ales să fie foarte clar în privința a ceea ce vrea să facă. Nu promite o aventură comodă. Promite o experiență medievală credibilă, în care poți ajunge să te simți la fel de vulnerabil ca personajul pe care îl controlezi.

Steam Summer Sale a venit exact la momentul potrivit

Anunțul celor șase milioane de exemplare vândute a fost făcut în perioada Steam Summer Sale, când seria a primit reduceri importante. Este o mișcare logică pentru Warhorse și Deep Silver, mai ales că jocul are încă șanse mari să atragă jucători care l-au urmărit de la lansare, dar au așteptat o ofertă mai bună.

Reducerile de vară pot prelungi semnificativ viața comercială a unui RPG mare. În cazul unui joc precum Kingdom Come: Deliverance 2, bariera de intrare nu ține doar de preț, ci și de timp. Este un titlu în care poți investi zeci sau chiar sute de ore, iar mulți jucători îl cumpără atunci când știu că au o perioadă mai liberă pentru a intra cu adevărat în poveste.

Warhorse Studios a mulțumit comunității pentru noul prag atins și a subliniat că tot mai mulți oameni ajung în Boemia virtuală a jocului. Mesajul are sens, fiindcă această serie nu a crescut doar prin reclame agresive sau printr-o licență uriașă, ci prin recomandări, clipuri online și experiențe de joc care au fost discutate intens în comunitate.