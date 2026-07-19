Kia renunță la limuzina sa de lux după 14 ani: electricele accesibile schimbă strategia
Kia se pregătește să încheie producția limuzinei K9, cel mai mare și mai luxos sedan al mărcii, după aproximativ 14 ani. Modelul nu va primi o nouă generație și nici nu va avea un succesor direct, pe fondul scăderii vânzărilor și al redirecționării investițiilor către mașini electrice mai mici și mai accesibile.
K9, comercializat în anumite piețe sub numele K900, a fost lansat în 2012 ca succesor pentru Opirus. Mașina trebuia să demonstreze că Kia poate concura și în zona limuzinelor premium, oferind motoare mari, tracțiune spate, confort și dotări apropiate de cele întâlnite la constructorii de lux.
Vânzările K9 au scăzut dramatic
Deși K9 și-a găsit un public interesat de o limuzină mare la un preț inferior modelelor premium germane, cererea a început să scadă puternic după 2022. În acel an, Kia a vândut 6.585 de exemplare. În 2023, volumul a coborât la 3.898 de unități, iar în 2025 au fost livrate doar 1.581 de mașini.
În prima jumătate din 2026, Kia a vândut numai 734 de exemplare K9. La un asemenea volum, dezvoltarea unei noi generații devine dificil de justificat, mai ales când compania are nevoie de fabrici, ingineri și bugete pentru extinderea gamei electrice.
Modelul fusese deja retras din Statele Unite încă din 2021, însă a continuat să existe în Coreea de Sud și pe alte piețe. Acum, producția ar urma să se încheie la nivel global până la finalul anului 2026, fără un facelift major sau un înlocuitor direct.
K9 a pierdut cumpărători în favoarea Genesis G80 și G90, a noilor modele Hyundai Grandeur și a altor limuzine premium. Absența unei motorizări hibride eficiente a devenit un dezavantaj suplimentar într-o perioadă în care consumul, taxele și emisiile influențează tot mai mult decizia de cumpărare.
În România, K9 a fost întotdeauna o apariție rară. Segmentul limuzinelor mari este dominat de mărci premium consacrate, iar cumpărătorii care caută o mașină Kia se îndreaptă mai des către SUV-uri precum Sportage și Sorento. Din acest motiv, dispariția K9 nu va produce un gol important pe piața locală.
Kia mută investițiile către EV2, EV3, EV4 și EV5
Resursele eliberate vor fi direcționate către vehicule electrice cu potențial de vânzări mult mai mare. Kia pregătește sau extinde producția pentru EV2, EV3, EV4 și EV5, modele care acoperă segmentele compacte și de familie, unde cererea europeană este mai consistentă.
Pentru România, această strategie este mult mai relevantă decât păstrarea unei limuzine mari. Un crossover electric compact poate fi folosit în oraș, are costuri de exploatare mai ușor de suportat și poate beneficia de eventuale programe de stimulare. În plus, modelele mai mici necesită baterii mai puțin costisitoare și pot ajunge la prețuri mai apropiate de cele ale mașinilor cu motoare termice.
Kia intenționează să aibă 14 modele electrice până în 2030. Compania investește și în divizia PBV, dedicată vehiculelor electrice modulare pentru transport de persoane, curierat și activități comerciale. PV5 este primul reprezentant important al acestei strategii, urmând să fie completat de PV7 în 2027 și de PV9 în 2029.
O altă direcție este automobilul definit prin software. Kia pregătește pentru 2027 un hatchback electric compact, cunoscut momentan sub numele de cod XV1 și considerat un posibil viitor EV1. Modelul ar urma să primească un sistem de asistență de nivel 2+ pentru autostradă, iar până la începutul lui 2029 compania vrea să introducă funcții mai avansate pentru utilizarea în oraș.
Kia nu exclude complet revenirea în zona sedanurilor electrice de lux. Conceptul Meta Turismo a alimentat speculațiile privind un posibil EV8, însă compania nu a confirmat un model de serie. Prioritatea imediată rămâne creșterea volumelor prin electrice mai mici, mai eficiente și mai ușor de vândut în Europa.
Retragerea K9 marchează, astfel, mai mult decât dispariția unui model. Este semnul că un producător generalist preferă să investească în segmente cu cerere mare, în loc să mențină o limuzină de imagine cu vânzări reduse. Pentru cumpărătorul român, rezultatul ar putea însemna o ofertă mai diversă de electrice compacte și, în timp, prețuri mai competitive.