Kia renunță la limuzina sa de lux după 14 ani: electricele accesibile schimbă strategia

Vânzările K9 au scăzut dramatic

Deși K9 și-a găsit un public interesat de o limuzină mare la un preț inferior modelelor premium germane, cererea a început să scadă puternic după 2022. În acel an, Kia a vândut 6.585 de exemplare. În 2023, volumul a coborât la 3.898 de unități, iar în 2025 au fost livrate doar 1.581 de mașini.

În prima jumătate din 2026, Kia a vândut numai 734 de exemplare K9. La un asemenea volum, dezvoltarea unei noi generații devine dificil de justificat, mai ales când compania are nevoie de fabrici, ingineri și bugete pentru extinderea gamei electrice.

Modelul fusese deja retras din Statele Unite încă din 2021, însă a continuat să existe în Coreea de Sud și pe alte piețe. Acum, producția ar urma să se încheie la nivel global până la finalul anului 2026, fără un facelift major sau un înlocuitor direct.

K9 a pierdut cumpărători în favoarea Genesis G80 și G90, a noilor modele Hyundai Grandeur și a altor limuzine premium. Absența unei motorizări hibride eficiente a devenit un dezavantaj suplimentar într-o perioadă în care consumul, taxele și emisiile influențează tot mai mult decizia de cumpărare.

În România, K9 a fost întotdeauna o apariție rară. Segmentul limuzinelor mari este dominat de mărci premium consacrate, iar cumpărătorii care caută o mașină Kia se îndreaptă mai des către SUV-uri precum Sportage și Sorento. Din acest motiv, dispariția K9 nu va produce un gol important pe piața locală.

Kia mută investițiile către EV2, EV3, EV4 și EV5

Resursele eliberate vor fi direcționate către vehicule electrice cu potențial de vânzări mult mai mare. Kia pregătește sau extinde producția pentru EV2, EV3, EV4 și EV5, modele care acoperă segmentele compacte și de familie, unde cererea europeană este mai consistentă.

Pentru România, această strategie este mult mai relevantă decât păstrarea unei limuzine mari. Un crossover electric compact poate fi folosit în oraș, are costuri de exploatare mai ușor de suportat și poate beneficia de eventuale programe de stimulare. În plus, modelele mai mici necesită baterii mai puțin costisitoare și pot ajunge la prețuri mai apropiate de cele ale mașinilor cu motoare termice.