Ultima ora
Ce înseamnă retrogradarea României în zona „junk” și cum ar fi afectați direct românii. Temerile BNR înaintea verdictului S&P
de Alexandru Puiu
ECONOMIE

Jumătate dintre români au donat în ultimul an. Cauzele pentru copii rămân pe primul loc

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Jumătate dintre români au donat în ultimul an. Cauzele pentru copii rămân pe primul loc
Unde donează românii / foto: reprezentare AI

Aproape jumătate dintre români au donat în ultimul an pentru o cauză socială, iar cele mai importante direcții de sprijin rămân sănătatea și educația copiilor, arată un studiu Raiffeisen Bank România realizat împreună cu Appinio. Datele arată că 48% dintre români au făcut o donație, iar cea mai populară formă de sprijin este redirecționarea procentului de 3,5% din impozit, menționată de 38% dintre respondenți.

Rezultatele confirmă o realitate familiară pentru multe familii din România: oamenii sunt dispuși să ajute, dar preferă metode simple, clare și accesibile. Nu vorbim neapărat despre donații spectaculoase sau sume mari, ci despre contribuții mici, repetate, făcute atunci când există încredere în organizație și în impactul concret al banilor.

Pentru ce donează românii cel mai des

Sănătatea copiilor este principala cauză pentru care românii aleg să doneze, fiind menționată de 46% dintre respondenți. Pe locurile următoare se află sprijinirea copiilor cu nevoi sociale, cu 39%, susținerea persoanelor aflate în dificultate, cu 31%, și educația copiilor, cu 24%. Sunt cifre care explică de ce campaniile umanitare pentru tratamente medicale, burse, rechizite sau acces la educație prind atât de repede în spațiul public românesc.

În același timp, studiul arată că donațiile nu se limitează la cauze strict sociale. Protejarea animalelor este menționată de 21% dintre respondenți, iar mediul înconjurător de 9%. Chiar dacă aceste procente sunt mai mici, ele arată o diversificare a preocupărilor. Românii nu mai donează doar în situații dramatice, ci încep să susțină și proiecte cu impact pe termen lung, de la adăposturi pentru animale până la inițiative de protecție a naturii.

Cât donează românii și prin ce metode

Cei mai mulți români care donează alocă lunar până la 50 de lei, echivalentul a aproximativ 10 euro. Această categorie reprezintă 54% dintre donatori. Aproximativ 21% donează între 51 și 100 de lei, adică până la aproximativ 20 de euro, iar 10% depășesc pragul de 200 de lei, adică aproximativ 40 de euro. Concluzia este clară: donația medie nu este mare, dar poate deveni importantă atunci când este constantă și multiplicată de un număr mare de oameni.

În privința metodelor, redirecționarea a 3,5% din impozit rămâne cea mai populară opțiune, urmată de donațiile de haine, alimente și produse, menționate de 33% dintre respondenți. Transferul bancar și donațiile cash sunt la egalitate, cu 30% fiecare. În paralel, 24% folosesc donațiile prin SMS, iar 20% preferă plățile online cu cardul. Practic, românii alternează metodele vechi cu cele digitale, în funcție de context, încredere și simplitatea procesului.

Studiul mai arată și o direcție importantă pentru viitor: 43% dintre respondenți ar dona direct din aplicația de mobile banking, 29% ar alege rotunjirea sumelor la cumpărături, iar 19% ar opta pentru donații recurente prin debit direct. Pentru bănci, acesta este un semnal clar că aplicațiile financiare pot deveni nu doar instrumente de plată, ci și punți între oameni și cauzele în care cred.

Cum personalizezi un șablon CapCut fără ca rezultatul să pară copiat. Trucurile care schimbă complet un template
Revista presei
Digi24
„Un pilot l-a înjunghiat pe altul”. Bătaie între piloți într-un avion care se îndrepta spre Israel
Hit.ro
NASA și SpaceX vor să ducă patru astronauți la Stația Spațială în mai puțin de nouă ore
Romania TV
Cum arată casa lui Florin Piersic din Cluj. Locuința este renovată recent, este cochetă și cu un farmec aparte. Aici este locul în care marele actor locuiește cu soția lui, Anna Torok / FOTO
Femeia.ro
Ce nu știai despre ambasadoarea SUA care s-a lăudat că statul ei poate răsturna guverne
Adevarul
Ce pensie are un român cu 15 ani vechime, stagiul minim de cotizare
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
20 de ani de Auchan în România: o aniversare cu mii de oferte, beneficii pentru clienți și proiecte de solidaritate 
Zooland.ro
20 de ani de Auchan în România: o aniversare cu mii de oferte, beneficii pentru clienți și proiecte de solidaritate 