Jumătate dintre români au donat în ultimul an. Cauzele pentru copii rămân pe primul loc

Pentru ce donează românii cel mai des

Sănătatea copiilor este principala cauză pentru care românii aleg să doneze, fiind menționată de 46% dintre respondenți. Pe locurile următoare se află sprijinirea copiilor cu nevoi sociale, cu 39%, susținerea persoanelor aflate în dificultate, cu 31%, și educația copiilor, cu 24%. Sunt cifre care explică de ce campaniile umanitare pentru tratamente medicale, burse, rechizite sau acces la educație prind atât de repede în spațiul public românesc.

În același timp, studiul arată că donațiile nu se limitează la cauze strict sociale. Protejarea animalelor este menționată de 21% dintre respondenți, iar mediul înconjurător de 9%. Chiar dacă aceste procente sunt mai mici, ele arată o diversificare a preocupărilor. Românii nu mai donează doar în situații dramatice, ci încep să susțină și proiecte cu impact pe termen lung, de la adăposturi pentru animale până la inițiative de protecție a naturii.

Cât donează românii și prin ce metode

Cei mai mulți români care donează alocă lunar până la 50 de lei, echivalentul a aproximativ 10 euro. Această categorie reprezintă 54% dintre donatori. Aproximativ 21% donează între 51 și 100 de lei, adică până la aproximativ 20 de euro, iar 10% depășesc pragul de 200 de lei, adică aproximativ 40 de euro. Concluzia este clară: donația medie nu este mare, dar poate deveni importantă atunci când este constantă și multiplicată de un număr mare de oameni.

În privința metodelor, redirecționarea a 3,5% din impozit rămâne cea mai populară opțiune, urmată de donațiile de haine, alimente și produse, menționate de 33% dintre respondenți. Transferul bancar și donațiile cash sunt la egalitate, cu 30% fiecare. În paralel, 24% folosesc donațiile prin SMS, iar 20% preferă plățile online cu cardul. Practic, românii alternează metodele vechi cu cele digitale, în funcție de context, încredere și simplitatea procesului.

Studiul mai arată și o direcție importantă pentru viitor: 43% dintre respondenți ar dona direct din aplicația de mobile banking, 29% ar alege rotunjirea sumelor la cumpărături, iar 19% ar opta pentru donații recurente prin debit direct. Pentru bănci, acesta este un semnal clar că aplicațiile financiare pot deveni nu doar instrumente de plată, ci și punți între oameni și cauzele în care cred.