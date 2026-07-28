Invazie de șobolani în București. Ce trebuie să faci ca rozătoarele să nu ajungă în locuința ta

Printre situațiile semnalate se numără și cea a unui locuitor din cartierul Sebastian, din Sectorul 5, care a reclamat că mai mulți șobolani au fost găsiți morți în fața blocului în care locuiește.

Un alt caz, prezentat de Digi24, a atras atenția după ce o femeie din Sectorul 3 a povestit că un șobolan a ajuns în apartamentul său prin vasul de toaletă. Aceasta a cerut sfaturi pe o pagină de Facebook, încercând să afle cum poate evita repetarea unei astfel de situații.

Aceste exemple se adaugă numeroaselor reclamații formulate de bucureșteni, care spun că prezența rozătoarelor este observată aproape zilnic în anumite zone ale orașului.

Cele mai afectate zone și schimbările pregătite de autorități

Potrivit hărții publicate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție și Dezinfecție București (ADIDDDB), cele mai ridicate niveluri ale populației de șobolani sunt înregistrate în cartierul Militari, din Sectorul 6, în zona Vitan–Dudești și la nord de parcul Alexandru Ioan Cuza, din Sectorul 3.

În contextul numărului mare de sesizări, Consiliul General al Municipiului București urmează să voteze, în perioada următoare, un proiect care introduce noi obligații pentru firmele private care desfășoară activități de deratizare.

Conform informațiilor prezentate de Digi24, aceste societăți vor trebui să transmită trimestrial Primăriei Capitalei rapoarte privind intervențiile efectuate, zonele în care au acționat și substanțele utilizate în timpul operațiunilor.

Nerespectarea acestor obligații poate avea consecințe importante. Proiectul prevede că firmele care nu respectă regulile riscă suspendarea activității și amenzi de până la 5.000 de lei. Dacă activitatea continuă după suspendare, sancțiunile pot ajunge la 10.000 de lei.