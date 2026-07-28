Invazie de șobolani în București. Ce trebuie să faci ca rozătoarele să nu ajungă în locuința ta
Prezența șobolanilor în mai multe cartiere din București continuă să fie semnalată de locuitorii Capitalei, iar numărul reclamațiilor înregistrate în acest an arată că fenomenul rămâne o problemă pentru numeroase zone ale orașului. Oamenii povestesc că întâlnesc rozătoare în apropierea blocurilor, lângă platformele de gunoi sau chiar în locuințe, iar autoritățile pregătesc modificări care vizează activitatea firmelor private de deratizare, în încercarea de a monitoriza mai atent intervențiile desfășurate.
Sute de sesizări și cazuri care i-au alarmat pe locuitorii Capitalei
Potrivit Observator, în cursul anului 2026 au fost înregistrate 216 sesizări privind prezența șobolanilor în diferite zone ale Bucureștiului. Reclamațiile vin din mai multe cartiere, iar locuitorii spun că întâlnesc frecvent rozătoare în jurul platformelor pentru colectarea deșeurilor, printre blocuri sau în apropierea intrărilor în scările de bloc.
Printre situațiile semnalate se numără și cea a unui locuitor din cartierul Sebastian, din Sectorul 5, care a reclamat că mai mulți șobolani au fost găsiți morți în fața blocului în care locuiește.
Un alt caz, prezentat de Digi24, a atras atenția după ce o femeie din Sectorul 3 a povestit că un șobolan a ajuns în apartamentul său prin vasul de toaletă. Aceasta a cerut sfaturi pe o pagină de Facebook, încercând să afle cum poate evita repetarea unei astfel de situații.
Aceste exemple se adaugă numeroaselor reclamații formulate de bucureșteni, care spun că prezența rozătoarelor este observată aproape zilnic în anumite zone ale orașului.
Cele mai afectate zone și schimbările pregătite de autorități
Potrivit hărții publicate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție și Dezinfecție București (ADIDDDB), cele mai ridicate niveluri ale populației de șobolani sunt înregistrate în cartierul Militari, din Sectorul 6, în zona Vitan–Dudești și la nord de parcul Alexandru Ioan Cuza, din Sectorul 3.
În contextul numărului mare de sesizări, Consiliul General al Municipiului București urmează să voteze, în perioada următoare, un proiect care introduce noi obligații pentru firmele private care desfășoară activități de deratizare.
Conform informațiilor prezentate de Digi24, aceste societăți vor trebui să transmită trimestrial Primăriei Capitalei rapoarte privind intervențiile efectuate, zonele în care au acționat și substanțele utilizate în timpul operațiunilor.
Nerespectarea acestor obligații poate avea consecințe importante. Proiectul prevede că firmele care nu respectă regulile riscă suspendarea activității și amenzi de până la 5.000 de lei. Dacă activitatea continuă după suspendare, sancțiunile pot ajunge la 10.000 de lei.
Cât costă deratizarea și ce pot face locuitorii pentru a reduce riscul
Pe lângă măsurile pregătite de autorități, persoanele care se confruntă cu astfel de probleme pot apela la servicii de deratizare. Costurile diferă însă în funcție de amploarea intervenției.
Potrivit informațiilor prezentate de Observator, deratizarea unui apartament costă între 150 și 400 de lei. În cazul subsolurilor blocurilor, intervențiile sunt mai complexe, iar prețurile pot depăși 1.000 de lei, în funcție de dimensiunea spațiului și de amploarea lucrărilor necesare.
În același timp, numeroasele sesizări primite în acest an și cazurile relatate de locuitori arată că problema nu este izolată într-un singur cartier. De la rozătoare observate în apropierea blocurilor până la incidente precum cel în care un șobolan a pătruns într-un apartament prin instalația sanitară, situațiile raportate evidențiază amploarea fenomenului în mai multe zone ale Capitalei.
Votul care urmează să aibă loc în Consiliul General al Municipiului București ar putea introduce un sistem de monitorizare mai strict al intervențiilor realizate de firmele private de deratizare. Autoritățile urmăresc astfel să obțină o evidență mai clară a zonelor în care se acționează și a substanțelor folosite, în contextul în care numărul sesizărilor privind prezența șobolanilor continuă să fie ridicat.