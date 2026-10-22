INTERVIU Cum îți pui economiile la treabă cu ING Invest, direct din Home’Bank. Ce trebuie să știi despre taxe, comisioane și retragerea banilor când cumperi acțiuni și ETF-uri

Playtech.ro: Care sunt diferențele dintre un depozit cu dobândă clară și o investiție realizată prin ING Invest din prisma riscului la care se supune clientul băncii, dar din prisma beneficiilor posibile?

Cristina Boicu, ING – E important să facem diferența între banii plasați într-un depozit și banii investiți în acțiuni sau ETF-uri. În cazul investițiilor, nu vorbim despre o sumă pentru care banca garantează că valoarea va rămâne aceeași. Valoarea unei acțiuni sau a unui ETF poate crește sau scădea în funcție de evoluția pieței, iar investitorul poate pierde bani dacă valoarea instrumentului scade și îl vinde la un preț mai mic decât cel de achiziție. Tocmai de aceea recomandăm ca oamenii să investească doar banii de care nu au nevoie pe termen scurt și să își diversifice investițiile.

Playtech.ro: Există vreo diferență când vine vorba de impozitarea câștigurilor obținute prin ING Invest și cele din dobânzi la depozite?

Cristina Boicu, ING – Da, există o diferență. La depozitele bancare, impozitul este de 10% și se aplică dobânzii încasate, fiind reținut direct de bancă. În cazul investițiilor realizate prin ING Invest, impozitul se aplică atunci când vinzi un instrument financiar și obții un câștig. Din 2026, cota este de 6% pentru instrumentele deținute mai puțin de un an și de 3% pentru cele deținute mai mult de un an. Și în acest caz, ING calculează și reține impozitul la sursă, astfel încât procesul este cât mai simplu pentru client. Separat, dacă veniturile din investiții depășesc plafoanele prevăzute de legislație, poate apărea și obligația de plată a CASS și de depunere a Declarației Unice. De asemenea mai avem situatia incasarii de dividende de la emitenti nerezidenti, iar aceste venituri se declara prin Declaratia Unica si se platesc separat.

Playtech.ro: Care este suma minimă cu care un client ING poate începe să investească prin ING Invest și cât îl costă, în realitate, o investiție de 100 sau 1.000 de lei? Ce comisioane trebuie să ia în calcul la cumpărarea și vânzarea acțiunilor sau ETF-urilor, inclusiv eventualele costuri de schimb valutar?

Cristina Boicu, ING – Nu trebuie să urmărești bursa în fiecare zi ca să investești pe termen lung. Poți, de exemplu, să îți stabilești o sumă pe care vrei să o investești constant, 200 sau 500 de lei pe lună, și să construiești treptat un portofoliu. În acest moment, în ING Invest, clientul este cel care plasează ordinele de cumpărare sau vânzare. Noi am încercat însă să facem întregul proces cât mai simplu: contul de investiții este în Home’Bank, iar de acolo poți alimenta contul, căuta instrumentele și plasa ordinele. Ideea investiției pe termen lung nu este să stai zilnic cu ochii pe bursă, ci să ai un plan, să investești constant și să alegi instrumente pe care le înțelegi.

Comisionul standard de tranzacționare în ING Invest este de 0,35%, iar pentru custodia instrumentelor financiare nu există comision. Pentru investițiile în altă monedă, schimbul valutar se face la cursul oficial BNR valabil in ziua tranzacției, fără costuri suplimentare de schimb valutar. În plus, în oferta de lansare, primii 50.000 de investitori beneficiază de comision de tranzacționare 0% până la finalul lui 2026. Cred că este important ca, înainte să investești, să știi exact cât te costă fiecare tranzacție, pentru că aceste costuri contează în randamentul final, mai ales atunci când investești sume mici