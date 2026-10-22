INTERVIU Cum îți pui economiile la treabă cu ING Invest, direct din Home’Bank. Ce trebuie să știi despre taxe, comisioane și retragerea banilor când cumperi acțiuni și ETF-uri
Într-o perioadă în care prețurile cresc, economiile își pierd treptat din puterea de cumpărare, iar dobânzile oferite de bănci nu reușesc întotdeauna să țină pasul cu inflația, tot mai mulți români ajung să se întrebe dacă nu cumva există o variantă mai inspirată de a-și pune banii la treabă, fără să fie nevoiți să devină experți în piețe financiare sau să urmărească zilnic evoluția burselor internaționale. Problema este că, dincolo de poveștile spectaculoase despre cei care s-au îmbogățit investind în acțiuni, realitatea este semnificativ mai complicată, iar distanța dintre un depozit bancar cu o dobândă cunoscută de la început și achiziția unor acțiuni sau ETF-uri vine la pachet cu riscuri, costuri și obligații fiscale pe care nu ar trebui să le ignori. În acest context, ING încearcă să simplifice accesul la investiții prin ING Invest, o platformă integrată direct în Home’Bank, care îți permite să cumperi și să vinzi instrumente financiare fără să apelezi la o aplicație separată sau să treci prin procedurile complicate pe care mulți le asociază în continuare cu investițiile la bursă.
Dincolo de comoditatea unei interfețe familiare și de perspectiva unui randament potențial mai atractiv decât cel al economisirii tradiționale, întrebările cu adevărat importante apar însă în momentul în care vrei să investești efectiv primii 200, 500 sau 5.000 de lei, când încerci să înțelegi cât te costă fiecare tranzacție, ce parte din eventualul câștig ajunge la stat sau, poate și mai important, ce se întâmplă dacă peste câteva luni ai nevoie urgentă de banii respectivi. Nu în ultimul rând, merită clarificat ce protecție ai în cazul unor probleme financiare ale băncii, cât de mari pot fi pierderile și de ce un ETF care include sute de companii poate reprezenta o alegere diferită față de cumpărarea acțiunilor unei singure companii cunoscute. Pentru a trece dincolo de promisiunile obișnuite despre democratizarea investițiilor și a înțelege concret ce oferă ING Invest, am adresat Cristinei Boicu, Investment Specialist ING Bank Romania șapte întrebări cât se poate de practice, pornind de la situații în care se poate regăsi aproape oricine are câteva economii și se gândește, poate pentru prima dată, să facă pasul către bursă.
Playtech.ro: Care sunt diferențele dintre un depozit cu dobândă clară și o investiție realizată prin ING Invest din prisma riscului la care se supune clientul băncii, dar din prisma beneficiilor posibile?
Cristina Boicu, ING – E important să facem diferența între banii plasați într-un depozit și banii investiți în acțiuni sau ETF-uri. În cazul investițiilor, nu vorbim despre o sumă pentru care banca garantează că valoarea va rămâne aceeași. Valoarea unei acțiuni sau a unui ETF poate crește sau scădea în funcție de evoluția pieței, iar investitorul poate pierde bani dacă valoarea instrumentului scade și îl vinde la un preț mai mic decât cel de achiziție. Tocmai de aceea recomandăm ca oamenii să investească doar banii de care nu au nevoie pe termen scurt și să își diversifice investițiile.
Playtech.ro: Există vreo diferență când vine vorba de impozitarea câștigurilor obținute prin ING Invest și cele din dobânzi la depozite?
Cristina Boicu, ING – Da, există o diferență. La depozitele bancare, impozitul este de 10% și se aplică dobânzii încasate, fiind reținut direct de bancă. În cazul investițiilor realizate prin ING Invest, impozitul se aplică atunci când vinzi un instrument financiar și obții un câștig. Din 2026, cota este de 6% pentru instrumentele deținute mai puțin de un an și de 3% pentru cele deținute mai mult de un an. Și în acest caz, ING calculează și reține impozitul la sursă, astfel încât procesul este cât mai simplu pentru client. Separat, dacă veniturile din investiții depășesc plafoanele prevăzute de legislație, poate apărea și obligația de plată a CASS și de depunere a Declarației Unice. De asemenea mai avem situatia incasarii de dividende de la emitenti nerezidenti, iar aceste venituri se declara prin Declaratia Unica si se platesc separat.
Playtech.ro: Care este suma minimă cu care un client ING poate începe să investească prin ING Invest și cât îl costă, în realitate, o investiție de 100 sau 1.000 de lei? Ce comisioane trebuie să ia în calcul la cumpărarea și vânzarea acțiunilor sau ETF-urilor, inclusiv eventualele costuri de schimb valutar?
Cristina Boicu, ING – Nu trebuie să urmărești bursa în fiecare zi ca să investești pe termen lung. Poți, de exemplu, să îți stabilești o sumă pe care vrei să o investești constant, 200 sau 500 de lei pe lună, și să construiești treptat un portofoliu. În acest moment, în ING Invest, clientul este cel care plasează ordinele de cumpărare sau vânzare. Noi am încercat însă să facem întregul proces cât mai simplu: contul de investiții este în Home’Bank, iar de acolo poți alimenta contul, căuta instrumentele și plasa ordinele. Ideea investiției pe termen lung nu este să stai zilnic cu ochii pe bursă, ci să ai un plan, să investești constant și să alegi instrumente pe care le înțelegi.
Comisionul standard de tranzacționare în ING Invest este de 0,35%, iar pentru custodia instrumentelor financiare nu există comision. Pentru investițiile în altă monedă, schimbul valutar se face la cursul oficial BNR valabil in ziua tranzacției, fără costuri suplimentare de schimb valutar. În plus, în oferta de lansare, primii 50.000 de investitori beneficiază de comision de tranzacționare 0% până la finalul lui 2026. Cred că este important ca, înainte să investești, să știi exact cât te costă fiecare tranzacție, pentru că aceste costuri contează în randamentul final, mai ales atunci când investești sume mici
Playtech.ro: Dacă investesc 5.000 de lei prin ING Invest și peste trei luni am nevoie urgentă de bani, cât de repede îi pot recupera în contul curent? Există restricții privind retragerea banilor, penalizări sau riscul de a primi semnificativ mai puțin decât am investit inițial?
Cristina Boicu, ING – Investițiile sunt lichide, dar nu funcționează exact ca banii dintr-un cont curent. Dacă ai investit 5.000 de lei și ai nevoie de bani după trei luni, trebuie mai întâi să vinzi instrumentele financiare pe care le deții. După executarea și decontarea tranzacției, suma rezultată devine disponibilă în contul de investiții și poate fi transferată în contul curent. Durata depinde de piața și de instrumentul tranzacționat, iar ordinele sunt executate în timpul programului de tranzacționare al pieței respective.
Nu există o penalizare pentru simplul fapt că vinzi după trei luni. Există însă costurile asociate tranzacției, inclusiv comisionul de tranzacționare aplicabil, și, mai important, riscul de piață. Dacă instrumentul pe care l-ai cumpărat a scăzut între timp, îl vei vinde la valoarea disponibilă atunci pe piață și poți recupera mai puțin decât cei 5.000 de lei investiți inițial. De aceea, investițiile în acțiuni sau ETF-uri sunt mai potrivite pentru bani de care nu ai nevoie pe termen scurt.
Playtech.ro: Pentru un român care nu a cumpărat niciodată acțiuni la bursă, ce este mai potrivit ca primă investiție: acțiunile unei companii cunoscute sau un ETF care include zeci ori sute de companii? Cum îl ajută concret ING Invest să înțeleagă diferențele și să ia o decizie informată, fără să aibă cunoștințe financiare avansate?
Cristina Boicu, ING – Nu există o investiție potrivită pentru toată lumea, iar decizia depinde de obiectivul fiecăruia, de orizontul de timp și de riscul pe care este dispus să și-l asume. Dar diferența dintre o acțiune și un ETF este important de înțeles. Când cumperi acțiunile unei singure companii, rezultatul investiției tale depinde într-o măsură mult mai mare de evoluția acelei companii. Un ETF îți poate oferi, printr-o singură investiție, expunere la mai multe companii, sectoare sau piețe și poate fi o modalitate mai simplă de diversificare.
Prin ING Invest nu îi spunem clientului ce să cumpere și nu recomandăm anumite instrumente. Încercăm, în schimb, să îi oferim informațiile de care are nevoie pentru a înțelege mai bine ce cumpără și ce riscuri își asumă. În Home’Bank poate explora acțiunile și ETF-urile disponibile, iar la deschiderea contului parcurge și un chestionar privind experiența și cunoștințele sale despre investiții. Cred că pentru cineva aflat la început principiul cel mai important este unul foarte simplu: să nu investească într-un instrument pe care nu îl înțelege.
Playtech.ro: Depozitele bancare beneficiază de garantarea sumelor eligibile în limita a 100.000 de euro per deponent, per bancă. Ce se întâmplă însă cu banii și instrumentele financiare deținute prin ING Invest dacă banca întâmpină dificultăți financiare? Ce mecanisme de protecție există pentru investitori și în ce situații aceștia pot pierde bani?
Cristina Boicu, ING – Este important să facem diferența între depozite și investiții. În cazul ING Invest, acțiunile și ETF-urile cumpărate de client sunt evidențiate separat de instrumentele financiare ale băncii și sunt păstrate încustodie. Cu alte cuvinte, ele nu sunt tratate ca active proprii ale ING Bank.
Sigur, ING Bank participă la un mecanism de protecție prin Schema de Compensare a Investitorilor din Olanda. Aceste mecanisme nu trebuie însă confundate cu o garanție împotriva pierderilor din investiții. Dacă o acțiune sau un ETF scade în valoare, clientul poate pierde o parte sau chiar întregul capital investit. Acesta este riscul investițional, pe care nicio schemă de compensare nu îl elimină. De aceea, este important ca oamenii să investească bani de care nu au nevoie pe termen scurt, să înțeleagă instrumentele pe care le cumpără și să își diversifice investițiile.
Playtech.ro: Poate un client ING să investească automat 200 sau 500 de lei în fiecare lună, fără să urmărească zilnic evoluția bursei și fără să plaseze manual fiecare ordin? Ce instrumente oferă ING Invest pentru cei care vor să economisească și să investească pe termen lung, fără să transforme investițiile într-o activitate care le consumă timpul?
Cristina Boicu, ING – În acest moment, clientul plasează ordinele de cumpărare și vânzare direct din ING Invest. Avem însă în plan să introducem și posibilitatea de a investi recurent, astfel încât, pe viitor, clienții să poată seta o sumă pe care să o investească periodic, fără să plaseze manual fiecare ordin.
Până atunci, poți să îți stabilești singur un ritm, de exemplu 200 sau 500 de lei în fiecare lună. Iar investițiile pe termen lung nu presupun să urmărești bursa în fiecare zi. Mai important este să ai un plan, să investești consecvent și să alegi instrumente pe care le înțelegi. Am construit ING Invest direct în Home’Bank tocmai pentru ca procesul să fie cât mai simplu: de acolo îți poți alimenta contul de investiții, poți explora instrumentele disponibile și poți plasa ordinele.