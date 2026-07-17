IBM a creat unul dintre cele mai impresionante hard diskuri din istorie. A fost depășit în doar trei ani

Un hard disk complet funcțional într-un dispozitiv cât un card CompactFlash

Lansat în 1999, IBM Microdrive avea capacități de 170 MB și 340 MB, însă ceea ce impresiona nu era spațiul de stocare, ci modul în care fusese construit.

În interiorul carcasei se afla un hard disk în toată regula: un platan magnetic de doar 1,08 inci, un motor care îl rotea la 4.500 rpm, un cap de citire și scriere și toată electronica necesară funcționării.

Dispozitivul respecta standardul CompactFlash Type II, ceea ce însemna că putea fi introdus în aparatele foto digitale și în alte echipamente compatibile fără adaptoare speciale.

Pentru acea perioadă, realizarea era spectaculoasă. IBM reușise să miniaturizeze aproape toate componentele unui hard disk clasic fără să compromită funcționalitatea.

Microdrive era soluția ideală pentru aparatele foto digitale

La începutul anilor 2000, camerele foto digitale începeau să devină populare, însă cardurile de memorie ofereau foarte puțin spațiu și costau extrem de mult.

Un Microdrive de 1 GB putea stoca sute de fotografii comprimate sau aproximativ 100 de imagini la rezoluție maximă, fără compresie. Pentru fotografii vremii, acesta era un avantaj important.

În plus, raportul dintre preț și capacitatea de stocare era superior celui oferit de memoria flash. Din acest motiv, Microdrive și-a găsit rapid locul în aparatele foto profesionale și semiprofesionale.