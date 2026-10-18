Hyundai pregătește un SUV electric de familie, mai mare decât IONIQ 5. Noul IONIQ 7 ar putea avea 7 locuri și autonomie de peste 600 km

IONIQ 7 ar putea combina spațiul unui SUV mare cu tehnologia de încărcare rapidă

Hyundai IONIQ 5 este unul dintre modelele importante ale constructorului sud-coreean în segmentul electric, însă designul său de crossover nu răspunde tuturor cerințelor cumpărătorilor care caută un automobil de familie. În partea superioară a gamei se află IONIQ 9, un SUV de dimensiuni mari, cu trei rânduri de scaune, destinat celor care au nevoie de foarte mult spațiu.

Între cele două există loc pentru un model cu dimensiuni intermediare, o caroserie mai apropiată de cea a unui SUV tradițional și un habitaclu versatil. Acesta este rolul pe care l-ar putea primi viitorul IONIQ 7, potrivit informațiilor disponibile.

Noul automobil ar putea fi oferit cu două rânduri de scaune sau, în anumite configurații, cu un al treilea rând destinat utilizării ocazionale. O versiune cu șapte locuri este posibilă, însă Hyundai nu a confirmat deocamdată configurația finală, numele comercial sau dimensiunile exacte.

Din punct de vedere tehnic, IONIQ 7 este așteptat să utilizeze o arhitectură electrică de 800 de volți, similară cu cea disponibilă pe IONIQ 5 și IONIQ 9. Aceasta permite utilizarea unor stații de încărcare de mare putere și poate reduce timpul necesar alimentării bateriei.

Motorizările ar putea include versiuni cu un singur motor electric și tracțiune pe o punte, dar și configurații cu două motoare și tracțiune integrală. O asemenea strategie ar permite constructorului să ofere variante orientate către eficiență și autonomie, respectiv către performanță și aderență.

În privința autonomiei, publicația britanică Auto Express apreciază că viitorul SUV ar trebui să atingă cel puțin aproximativ 644 de kilometri pentru a rămâne competitiv. Aceasta este însă o estimare privind poziționarea produsului, nu o autonomie WLTP confirmată de Hyundai.

Sistemul multimedia ar urma să utilizeze noua platformă software Pleos Connect, prin care constructorul își modernizează interfețele digitale. Tehnologia este concepută pentru integrarea aplicațiilor, actualizărilor software și funcțiilor conectate într-un ecosistem mai avansat.