Hyundai pregătește un SUV electric de familie, mai mare decât IONIQ 5. Noul IONIQ 7 ar putea avea 7 locuri și autonomie de peste 600 km
Hyundai pregătește o extindere importantă a gamei sale de automobile electrice, iar unul dintre viitoarele modele ar putea deveni o alternativă interesantă pentru familiile care consideră IONIQ 5 prea mic și IONIQ 9 prea scump sau prea voluminos. Constructorul sud-coreean intenționează să introducă un SUV poziționat între cele două modele existente, cunoscut deocamdată sub denumirea neoficială IONIQ 7.
Potrivit informațiilor publicate de Auto Express, Hyundai dezvoltă două noi SUV-uri electrice, care ar urma să ajungă pe piață în următoarele 12-18 luni. Pe lângă modelul de familie IONIQ 7, gama ar urma să primească și un SUV mai compact, posibil denumit IONIQ 4. Pentru România, unde SUV-urile sunt populare, iar oferta de automobile electrice continuă să se diversifice, cele două modele ar putea acoperi segmente importante de preț și dimensiuni.
IONIQ 7 ar putea combina spațiul unui SUV mare cu tehnologia de încărcare rapidă
Hyundai IONIQ 5 este unul dintre modelele importante ale constructorului sud-coreean în segmentul electric, însă designul său de crossover nu răspunde tuturor cerințelor cumpărătorilor care caută un automobil de familie. În partea superioară a gamei se află IONIQ 9, un SUV de dimensiuni mari, cu trei rânduri de scaune, destinat celor care au nevoie de foarte mult spațiu.
Între cele două există loc pentru un model cu dimensiuni intermediare, o caroserie mai apropiată de cea a unui SUV tradițional și un habitaclu versatil. Acesta este rolul pe care l-ar putea primi viitorul IONIQ 7, potrivit informațiilor disponibile.
Noul automobil ar putea fi oferit cu două rânduri de scaune sau, în anumite configurații, cu un al treilea rând destinat utilizării ocazionale. O versiune cu șapte locuri este posibilă, însă Hyundai nu a confirmat deocamdată configurația finală, numele comercial sau dimensiunile exacte.
Din punct de vedere tehnic, IONIQ 7 este așteptat să utilizeze o arhitectură electrică de 800 de volți, similară cu cea disponibilă pe IONIQ 5 și IONIQ 9. Aceasta permite utilizarea unor stații de încărcare de mare putere și poate reduce timpul necesar alimentării bateriei.
Motorizările ar putea include versiuni cu un singur motor electric și tracțiune pe o punte, dar și configurații cu două motoare și tracțiune integrală. O asemenea strategie ar permite constructorului să ofere variante orientate către eficiență și autonomie, respectiv către performanță și aderență.
În privința autonomiei, publicația britanică Auto Express apreciază că viitorul SUV ar trebui să atingă cel puțin aproximativ 644 de kilometri pentru a rămâne competitiv. Aceasta este însă o estimare privind poziționarea produsului, nu o autonomie WLTP confirmată de Hyundai.
Sistemul multimedia ar urma să utilizeze noua platformă software Pleos Connect, prin care constructorul își modernizează interfețele digitale. Tehnologia este concepută pentru integrarea aplicațiilor, actualizărilor software și funcțiilor conectate într-un ecosistem mai avansat.
Hyundai pregătește și IONIQ 4, un SUV electric mai accesibil. Ce prețuri sunt estimate
Al doilea automobil aflat în dezvoltare ar putea purta numele IONIQ 4 și ar urma să concureze în segmentul SUV-urilor electrice de dimensiuni reduse. Acesta ar fi poziționat sub IONIQ 5, într-o categorie în care există deja modele precum Kia EV3, Renault 4 E-Tech și viitorul Škoda Epiq.
Pentru cumpărătorii români, un asemenea model ar putea fi chiar mai relevant decât IONIQ 7. Prețul reprezintă în continuare unul dintre principalele obstacole în calea adoptării automobilelor electrice, iar constructorii încearcă să dezvolte modele cu baterii eficiente și costuri de producție mai reduse.
Potrivit estimărilor din presa britanică, IONIQ 4 ar putea avea un preț de pornire echivalent cu aproximativ 29.600 de euro pe piața din Marea Britanie. Nu este vorba despre un preț oficial și nici despre o ofertă confirmată pentru România.
Din punct de vedere tehnic, modelul ar putea utiliza soluții comune cu alte automobile electrice compacte dezvoltate de Hyundai Motor Group. Platformele și componentele împărțite între mărcile Hyundai și Kia permit reducerea cheltuielilor de dezvoltare și simplificarea producției.
IONIQ 7 ar urma să fie poziționat considerabil mai sus, cu un preț estimat în presa britanică la echivalentul a aproximativ 53.400-59.300 de euro. Valorile sunt orientative și se bazează pe poziționarea anticipată a automobilului între IONIQ 5 și IONIQ 9.
Trebuie subliniat că nici aceste prețuri și nici denumirile comerciale IONIQ 4 și IONIQ 7 nu au fost confirmate definitiv de constructor. Modelele sunt așteptate în intervalul 2027-2028, iar datele tehnice vor deveni mai clare pe măsură ce Hyundai se apropie de prezentarea oficială.
Pentru România, cele două automobile ar putea deveni relevante în categorii diferite de cumpărători. IONIQ 4 ar putea atrage persoanele care caută o mașină electrică pentru oraș și deplasări interurbane, în timp ce IONIQ 7 ar fi destinat familiilor care au nevoie de spațiu suplimentar și autonomie mare pentru călătorii.
Un SUV electric cu autonomie reală suficientă pentru trasee precum București-Brașov, București-Constanța sau Cluj-Napoca-Sibiu, fără grija permanentă a încărcării, ar putea avea un avantaj important. Totuși, autonomia oficială WLTP nu trebuie confundată cu distanța parcursă în condiții reale, în special iarna sau la viteze de autostradă.
Strategia Hyundai urmărește acoperirea cât mai multor segmente ale pieței electrice, într-o perioadă în care concurența vine atât din partea constructorilor europeni, cât și a celor chinezi. Diversificarea gamei ar putea permite companiei să concureze mai eficient cu Volkswagen, Tesla, BYD și Renault.
Pentru moment, IONIQ 7 rămâne un model anticipat, nu un automobil ale cărui specificații au fost prezentate oficial. Dacă estimările privind spațiul, autonomia și poziționarea comercială se confirmă, acesta ar putea deveni una dintre alternativele interesante pentru familiile care vor un SUV electric mare, fără să ajungă la dimensiunile și costurile unui IONIQ 9.