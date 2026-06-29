Huawei Pura X Max schimbă regulile telefoanelor pliabile: ecran uriaș, balama nouă și design inspirat de tablete VIDEO

Huawei Pura X Max aduce un format diferit pentru telefoanele pliabile

În timp ce multe telefoane pliabile încearcă să ofere un ecran mare într-un corp cât mai apropiat de dimensiunile unui smartphone clasic, Huawei a ales o altă abordare. Pura X Max are un design mai lat, iar atunci când este deschis oferă un spațiu de afișare considerabil mai mare decât generația anterioară.

Telefonul integrează un panou flexibil de 7,66 inci, o dimensiune care îl plasează aproape de zona tabletelor compacte. Ideea Huawei este simplă: un utilizator ar trebui să poată lucra, naviga sau consuma conținut pe un ecran mai generos, fără să fie nevoit să poarte permanent un dispozitiv separat.

Această schimbare de proporții ar putea indica o nouă etapă pentru telefoanele pliabile. Dacă primele modele au mizat mai ales pe efectul de „wow” al ecranului care se deschide, noile generații încearcă să demonstreze că formatul flexibil poate avea avantaje reale în utilizarea de zi cu zi.

Pentru a susține această construcție mai mare, Huawei a dezvoltat și o balama complet nouă. Sistemul numit „Basalt Water Drop Hinge” folosește un mecanism care permite ecranului să formeze o curbură specială atunci când telefonul este închis.

Noua balama și hardware-ul puternic arată direcția Huawei

Principalul avantaj al acestei soluții este reducerea presiunii exercitate asupra ecranului OLED flexibil și asupra stratului de sticlă ultra-subțire care îl protejează. În cazul telefoanelor pliabile, zona de îndoire rămâne una dintre cele mai mari provocări, iar Huawei încearcă să obțină o rezistență mai bună și un pliu mai puțin vizibil.

La interior, Pura X Max vine echipat cu procesorul Kirin 9030 Pro, un chipset care completează strategia companiei de a controla cât mai multe elemente ale propriului ecosistem hardware. Spațiul suplimentar oferit de carcasa mai lată a permis o organizare diferită a componentelor, inclusiv o atenție mai mare acordată disipării căldurii.

Camera este un alt punct unde Huawei încearcă să păstreze avantajul. Sistemul foto include un senzor principal de 50 MP, o cameră ultra-wide de 12 MP și un obiectiv telefoto periscopic de 50 MP cu stabilizare optică. Modulul telefoto a fost adaptat pentru a ocupa mai puțin spațiu în interior, fără ca performanțele de zoom să fie sacrificate.