Hill Hold nu mai ține mașina în rampă: senzori, frâne sau condiții normale de dezactivare

Înțelegerea condițiilor de activare este importantă pentru a diferenția o funcționare normală de o problemă tehnică. Contează înclinarea drumului, poziția transmisiei, apăsarea pedalei de frână și informațiile transmise de sistemele electronice ale vehiculului.

Când Hill Hold se dezactivează normal și de ce mașina începe să se deplaseze

Sistemul de asistență la pornirea în rampă funcționează prin menținerea temporară a presiunii în circuitul de frânare. După oprirea completă a automobilului și eliberarea pedalei, frânele rămân acționate pentru un interval limitat, oferind șoferului suficient timp pentru accelerare. La expirarea acestui interval, presiunea scade, iar vehiculul se poate deplasa în funcție de înclinarea drumului.

Manualele Dacia precizează că asistența funcționează numai atunci când transmisia nu este în punctul mort, respectiv în N sau P pentru cutiile automate, iar vehiculul este complet oprit. Sistemul menține automobilul aproximativ două secunde și nu este conceput pentru opriri prelungite. Prin urmare, dacă mașina începe să se deplaseze după acest interval, comportamentul poate fi absolut normal. Dacia User Manual

Un alt aspect important este înclinarea drumului. Sistemul utilizează informații despre poziția și mișcarea automobilului pentru a determina dacă intervenția este necesară. Pe o pantă foarte mică, care pare totuși vizibilă din habitaclu, condițiile de activare pot să nu fie îndeplinite. Comportamentul poate varia între modele, în funcție de calibrarea electronică și de configurația tehnică.

Apăsarea insuficientă a pedalei de frână poate influența, de asemenea, funcționarea. Dacă automobilul nu a ajuns la o oprire completă sau sistemul nu confirmă condițiile necesare, asistența poate să nu intervină. De aceea, evaluarea trebuie făcută fără a presupune că orice deplasare înapoi reprezintă automat o defecțiune.

Este importantă și diferența dintre Hill Hold și Auto Hold. Prima funcție este destinată exclusiv asistenței la plecarea din rampă, în timp ce a doua, disponibilă pe anumite automobile, poate menține frânele acționate pentru o perioadă mai lungă după oprire. Prezența uneia dintre funcții nu garantează existența celeilalte.

Senzorii ABS, sistemul de frânare și problemele care necesită verificare

Dacă Hill Hold nu se mai activează în condiții în care funcționa anterior, o posibilă cauză este transmiterea incorectă a informațiilor de către sistemele electronice ale vehiculului. Asistența la pornirea în rampă este integrată, de regulă, în arhitectura de control a frânării și stabilității, utilizând componente și informații asociate sistemelor ABS și ESC.